«Вильярреал» — «Альмерия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Вильярреал» — «Альмерия», который состоится 23 октября 2022 года

«Вильярреал»

Восьмое место занимает «жёлтая подлодка» в турнирной таблице испанской Примеры. Почти четыре года «Вильярреал» не встречался с «Альмерией». Крайний раз в 2018 году «жёлтые» с разгромным счётом обыграли «красно-белых», поразив их ворота восемь раз. Чтобы оценить готовность «жёлтой подлодки» к предстоящему матчу, рассмотрим крайние несколько футбольных поединков команды. В позапрошлом туре дома «Вильярреал» взял верх над «Осасуной».

«Барселоне» всухую «жёлтые» проиграли на выезде со счётом 0:3.

«Альмерия»

После десяти туров «красно-белые» находятся на четырнадцатом месте в чемпионате Испании. Как мы уже упоминали ранее, «Альмерия» давно не играла с «Вильярреалом», но большинство очных встреч команд завершились поражением «красно-белых». В 8-ом туре Ла Лиги «Альмерия» одержала победу над «Райо Вальекано». В позапрошлом туре в Севилье «Бетис» принимал команду из Альмерии. На три гола от «Бетикоса» гости ответили только одним.

Со счётом 3:2 «Альмерия» обыграла «Жирону» в десятом туре Примеры.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 1.39

Ничья – 5.20

Победит «Альмерия» – 8.00

Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 2.03

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.65

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.24

Статистика

В трёх из десяти последних матчей «жёлтая подлодка» уступила своим соперникам

Из десяти крайних поединков в шести «красно-белые» проиграли

Исходом «обе забьют — нет» завершились четыре очные встречи из пяти последних.

Прогноз

Если обратить внимание на статистику очных встреч, то преимущество «жёлтых» очевидно. После поражения в прошлом туре от «Барсы» можно ожидать в предстоящем поединке уверенную победу «жёлтой подлодки», которая реабилитируется перед своими болельщиками. Компания Pinnacle на победу «Вильярреала» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.03.