Как перестали бояться волков: В чём проблемы нынешнего «Вулверхэмптона»?

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вчера, 01:12

Из Чемпионшипа — в Лигу Европы. Краткая история клубного успеха



В 2018 году вся Англия обсуждала прорыв «Вулверхэмптона», поразившего своим умением вовремя удерживать счёт, играть в оборонительный футбол, при этом нагружая соперников так, как боятся многие именитые коллективы. Просто для примера: Банда Нуну Эшпириту-Санту проиграла клубам «Большой шестёрки» только 4 раза за сезон! Тогда же мы услышали о реактивном воспитаннике «Барсы» Адаме Траоре, об аномально здоровом мексиканце Рауле Хименесе и об уверенном в себе опорнике Рубене Невеше. Те «Волки» стали большой проблемой для остальных команд лиги. В конце концов, в настолько глухую оборону давно никто не играл, подобное казалось пережитым для лиги моментом. Однако португальский специалист, набрав побольше своих соотечественников, решил удивить всех экспертов владением мяча и резкими рывками с обоих флангов, рано или поздно всегда приводивших к голам. И последние годы это приносило результат: Успели и в Лиге Европы засветиться, и очки у грандов поотбирать. Но что же случается потом?



Проще говоря, волки попали в капкан, выбраться из которого будет крайне непросто. Причин этому несколько. Притом самое удивительное — тяжело выбрать именно ту, на которую можно было бы свалить все последние неудачи. Результат этих проблем — на таблице: 2 победы за сезон и риск вернуться туда, откуда когда-то с трудом выбирались.

Полагаю, боссы «Вулвс» вряд ли ознакомятся с этой статьёй, однако читателям будем рады представить нашу точку зрения относительно того, что происходит внутри коллектива. Рассмотрим же причины внезапного (или же нет?) кризиса команды!



Упущен тренерский идеал



Кто бы что ни говорил, а успех «Вулверхэмптона» в последние годы на 90% связан с тренерским талантом Нуну Эшпириту-Санту. Спустя пару лет стало ясно, что Нуну и «Бродяги» просто не могут чувствовать себя хорошо вдали друг от друга. Во всяком случае, так кажется сейчас. Трансферная политика Эшпириту-Санту была успешнее при меньшем бюджете, а игровой стиль без его участия начал самоуничтожаться. Стоит отметить, что уходил коуч за вызовом в кризисный «Тоттенхэм», поэтому шанса удержать кузнеца успеха, наверное, не было. Оказалось, что Нуну не потянет управление топ-клубом и вовсе разочаруется в собственных перспективах, отправившись работать с аравийским «Аль-Иттихадом».

Новым тренером стал ныне уволенный с поста португалец (естественно) Бруну Лаже. Взять специалиста с одним полноценным годом работы главным тренером для перестройки...Это уже было большой ошибкой. Подобная «перестройка» привела к тому, что команда лишилась своего главного оружия — фланговой резкости. Теперь мы могли следить только за ленивым перекатыванием мяча по полю, когда казалось, что футболисты вот-вот прилягут отдохнуть прямо на газоне Молинью. Иначе говоря: Смотреть на такое никому не нравилось. Но это не повод лишать человека шанса, да? Исходя из этого, Лаже получил возможность провести своё первое летнее трансферное окно.



Ужасный скаутинг, сомнительные трансферы

Я уже упоминал игроков, впечатлявших нас своей игрой в стане обсуждаемой нами команды. Суть в том, что главные лидеры того «Вулверхэмптона» выслеживались месяцами, а покупали их за безобидные деньги. Были промахи, вроде Фабио Сильвы (хотя парень молод и все возможности ещё впереди), но трансферная политика клуба действительно очень радовала. Скаутинг при Лаже скатился до слепого учёта статистики, притом не имело значения, готов игрок адаптироваться к Премьер-лиге или нет. Трансферы Матеуса Луиша и Гонсало Гедеша стали бы отличным примером.

Нельзя не сказать о том, как команда окончательно «спортугалилась». Дошло до того, что под интервью с защитником команды Конором Коуди (англичанином) фанаты оставляли шутливые комментарии в стиле: «Я был уверен, что здесь говорят только на португальском» и т.д. Впрочем, проблему решили: Конор в аренде в «Эвертоне», а в стартовом составе вообще нереально встретить игрока с английским паспортом. Порой кажется, что португальцев перестали брать с упором на пользу, ведь нынешний подбор игроков напоминает нелепую солянку из южно-европейских футболистов, взятых, основываясь на более-менее успешной статистике. В результате этой кампании, Бруну Лаже был уволен. «Уондерерс» ищут себе нового менеджера.



В лазарете чаще, чем на поле



Казалось бы, проблем и так множество: С тренерами неразбериха, игру надо менять, подбор игроков неверный. Но здесь возникает ещё одна, на которую никак не повлияешь — половина нападения травмирована. Перспективный Саша Калайджич получил страшную травму и надолго остался без практики. Педру Нету также выбыл, хотя только-только начал что-то показывать. Шикиньо тоже с травмой. А главное...Хименес, тот самый гигант-мексиканец выбыл из строя и не может заносить голы пачками, как это было ранее. Остаётся пара вариантов в нападении: Лео Бонатини, которого можно даже не рассматривать, Гонсало Гедеш, созданный для игры на фланге, и с весьма посредственной результативностью. И, естественно, вернувшийся в большую игру Диего Коста, но здесь может помешать возраст и приобретённая с ним неповоротливость.



Но всё же хочется верить, что «Волки» вернут себе былую уверенность, начнут подбирать подходящих игроков и перестроят команду уже по-настоящему. Но для этого, прежде всего, нужно найти постоянного главного тренера. Сейчас как раз появились слухи, что им интересен Майкл Бил, наставник « КПР », идущего на первом месте в Чемпионшипе. Хотя The Telegraph и The Athletic сообщают, что подобная сделка маловероятна.

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