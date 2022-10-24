Высокий полёт «сорок». «Ньюкасл» — в борьбе за место в Лиге чемпионов

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вчера, 09:20

Доказал свою силу в игре против «Тоттенхэма».

Снова в деле

Победу «Ньюкасла» над «Тоттенхэмом» в Англии восприняли как весьма символическую. Ведь эпохи меняются не в одночасье, а плавно. Многие помнят, что когда-то незыблемым казалось понятие «Большая четверка» в чемпионате Англии. И даже когда она, по сути, развалилась, еще долго продолжали по инерции ее упоминать.

Пока на смену не пришла так называемая «Большая шестерка». Последним и для многих спорным участником этой «шестерки» стал «Тоттенхэм», который не отличался стабильностью или именем, схожим с другими членами этого виртуального «клуба». Кажется, теперь придется и с этим понятием расставаться. Пусть оно и не укоренилось так, как когда-то «Большая четверка».

Подозрения о том, что на вершине турнирной таблицы чемпионата Англии станет теснее, возникли, когда «Ньюкасл» получил богатых владельцев. Те не стали форсировать события и забрасывать сразу клуб деньгами, но провели сбалансированную трансферную политику, а главным завоеванием считают приглашение Эдди Хау на пост главного тренера.

Трудно представить, что этот же «Ньюкасл» этому же «Тоттенхэму» еще в прошлом сезоне, всего полгода назад, проигрывал со счетом 1:5. И теперь победил, забравшись по итогам игрового дня на четвертое место. Почему столько и разговоров в Англии. Ведь он впервые вошел в четверку с сезона-2011/12. И с учетом амбиций руководства «Ньюкасла» нет оснований полагать, что это – случайность.

Немного цифр

«Ньюкасл» не играл в еврокубках с сезона-2012/13, а с сезона-2002/03 не появлялся в Лиге чемпионов. Вот уж кто может быть награжден за длительное терпение. Последнее поражение «сорок» случилось 31 августа. Тогда они пропустили решающий мяч от «Ливерпуля» на 98-й минуте. Впереди еще долгий путь и большие испытания, но сейчас «Ньюкасл» выглядит командой, достойной места в четверке.

«Тоттенхэм» впервые с апреля потерял очки в Премьер-Лиге на своем поле. Это поражение поставило точку в восьмиматчевой победной домашней серии. «Ньюкасл» впечатляет своей неуступчивостью. То поражение от «Ливерпуля» — единственное в нынешнем сезоне. Только «Манчестер Сити» и «Арсенал» могут похвастаться лишь одним проигрышем. У остальных уже больше.

И это наименьшее количество поражений, которое «сороки» потерпели после 12 первых матчей в Премьер-Лиге. Это повторение результата сезонов 1994/95, 1995/96, 2011/12. Во всех предыдущих случаях «Ньюкаслу» удавалось в итоге финишировать в первой шестерке.

Обращает на себя внимание и надежная оборона «Ньюкасла», который пропустил десять мячей. Это меньше всех в АПЛ . У «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси» — по 11 пропущенных.

Неоднозначное начало

Если же говорить подробнее об игре с «Тоттенхэмом», то стоит отметить, что не все так просто складывалось для «сорок». И наверняка в следующие дни мы увидим множество возмущений от сторонников «шпор» и от нейтральных наблюдателей по поводу первого гола Каллума Уилсона. Форвард забил после столкновения с голкипером «Тоттенхэма» Уго Льорисом. ВАР долго проверял голевой эпизод на предмет фола и игры рукой, но в итоге мяч был засчитан, несмотря на протесты «шпор». Все же мы привыкли, что чуть ли не любое столкновение с вратарем «свистится» в пользу голкипера немедленно.

Да и второй гол был забит скорее благодаря не лучшей игре того же Льориса. Он неудачно вынес мяч, который подхватил Лонгстафф, снабдивший потом им Альмирона, а Мигель уже забил свой пятый гол в пяти проведенных им матчах. Так «Ньюкасл» повел со счетом 2:0 к перерыву. Но по статистике первый тайм остался вроде бы за «шпорами», которые пробили по чужим воротам 13 раз, тогда как у «Ньюкасла» было пять попыток. Зато обе команды трижды попали в створ.

После перерыва по ударам ситуация развернулась на противоположную. За второй тайм «шпоры» нанесли лишь четыре удара, но забили гол, а «Ньюкасл» уже пробил восемь раз, правда, ничего не забил больше. Гол Кейна, кстати, тоже долго изучал ВАР на предмет офсайда, но он был засчитан и стал десятым для Харри. Кстати, он стал лишь четвертым игроком, который забивал десять и более голов в девяти сезонах Премьер-Лиги подряд. До него это делали Агуэро, Руни и Лэмпард. Приятная компания.

Время испытаний

Но не так приятна ситуация вокруг «Тоттенхэма» в целом. «Шпоры» получили два болезненных удара за неделю, проиграв «Манчестер Юнайтед» (0:2) и «Ньюкаслу» (1:2). Поражения в чем-то символические, поскольку эти матчи были своеобразным испытанием для «Тоттенхэма» на состоятельность претензий по поводу борьбы за лидирующие позиции.

Ведь соперниками стали пытающийся возродиться гранд и нацеливающийся на долгую перспективу богатый клуб. И обоим «Тоттенхэм» проиграл, осложнив себе борьбу за место в четверке. Да, он пока третий. Но теперь у вершины стало крайне тесно. К наступавшим на пятки «Челси» и МЮ присоединился «Ньюкасл», которого не назовешь случайным залетным соперником наподобие какого-нибудь недалеко гуляющего «Фулхэма».

Да и от «Ливерпуля», который отстал, все еще ждут рывка. Всего пара матчей, и на амбициозный проект Антонио Конте в Англии посматривают косо, с недоверием, а сам он вынужден оправдываться классическими кивками на «разные возможности» клубов. Если чьи-то акции в первой шестерке сейчас и на наибольшем падении, то у «Тоттенхэма». Как бы этот тренд не продолжился в Лиге чемпионов, где впереди у «шпор» матч со «Спортингом» и горячая разборка за место в плей-офф.