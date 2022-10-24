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Высокий полёт «сорок». «Ньюкасл» — в борьбе за место в Лиге чемпионов

вчера, 09:20
Футболисты «Ньюкасла»
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Доказал свою силу в игре против «Тоттенхэма».

Снова в деле

Победу «Ньюкасла» над «Тоттенхэмом» в Англии восприняли как весьма символическую. Ведь эпохи меняются не в одночасье, а плавно. Многие помнят, что когда-то незыблемым казалось понятие «Большая четверка» в чемпионате Англии. И даже когда она, по сути, развалилась, еще долго продолжали по инерции ее упоминать.

Пока на смену не пришла так называемая «Большая шестерка». Последним и для многих спорным участником этой «шестерки» стал «Тоттенхэм», который не отличался стабильностью или именем, схожим с другими членами этого виртуального «клуба». Кажется, теперь придется и с этим понятием расставаться. Пусть оно и не укоренилось так, как когда-то «Большая четверка».

Подозрения о том, что на вершине турнирной таблицы чемпионата Англии станет теснее, возникли, когда «Ньюкасл» получил богатых владельцев. Те не стали форсировать события и забрасывать сразу клуб деньгами, но провели сбалансированную трансферную политику, а главным завоеванием считают приглашение Эдди Хау на пост главного тренера.

Трудно представить, что этот же «Ньюкасл» этому же «Тоттенхэму» еще в прошлом сезоне, всего полгода назад, проигрывал со счетом 1:5. И теперь победил, забравшись по итогам игрового дня на четвертое место. Почему столько и разговоров в Англии. Ведь он впервые вошел в четверку с сезона-2011/12. И с учетом амбиций руководства «Ньюкасла» нет оснований полагать, что это – случайность.

Немного цифр

«Ньюкасл» не играл в еврокубках с сезона-2012/13, а с сезона-2002/03 не появлялся в Лиге чемпионов. Вот уж кто может быть награжден за длительное терпение. Последнее поражение «сорок» случилось 31 августа. Тогда они пропустили решающий мяч от «Ливерпуля» на 98-й минуте. Впереди еще долгий путь и большие испытания, но сейчас «Ньюкасл» выглядит командой, достойной места в четверке.

«Тоттенхэм» впервые с апреля потерял очки в Премьер-Лиге на своем поле. Это поражение поставило точку в восьмиматчевой победной домашней серии. «Ньюкасл» впечатляет своей неуступчивостью. То поражение от «Ливерпуля» — единственное в нынешнем сезоне. Только «Манчестер Сити» и «Арсенал» могут похвастаться лишь одним проигрышем. У остальных уже больше.

И это наименьшее количество поражений, которое «сороки» потерпели после 12 первых матчей в Премьер-Лиге. Это повторение результата сезонов 1994/95, 1995/96, 2011/12. Во всех предыдущих случаях «Ньюкаслу» удавалось в итоге финишировать в первой шестерке.

Обращает на себя внимание и надежная оборона «Ньюкасла», который пропустил десять мячей. Это меньше всех в АПЛ. У «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси» — по 11 пропущенных.

Неоднозначное начало

Если же говорить подробнее об игре с «Тоттенхэмом», то стоит отметить, что не все так просто складывалось для «сорок». И наверняка в следующие дни мы увидим множество возмущений от сторонников «шпор» и от нейтральных наблюдателей по поводу первого гола Каллума Уилсона. Форвард забил после столкновения с голкипером «Тоттенхэма» Уго Льорисом. ВАР долго проверял голевой эпизод на предмет фола и игры рукой, но в итоге мяч был засчитан, несмотря на протесты «шпор». Все же мы привыкли, что чуть ли не любое столкновение с вратарем «свистится» в пользу голкипера немедленно.

Да и второй гол был забит скорее благодаря не лучшей игре того же Льориса. Он неудачно вынес мяч, который подхватил Лонгстафф, снабдивший потом им Альмирона, а Мигель уже забил свой пятый гол в пяти проведенных им матчах. Так «Ньюкасл» повел со счетом 2:0 к перерыву. Но по статистике первый тайм остался вроде бы за «шпорами», которые пробили по чужим воротам 13 раз, тогда как у «Ньюкасла» было пять попыток. Зато обе команды трижды попали в створ.

После перерыва по ударам ситуация развернулась на противоположную. За второй тайм «шпоры» нанесли лишь четыре удара, но забили гол, а «Ньюкасл» уже пробил восемь раз, правда, ничего не забил больше. Гол Кейна, кстати, тоже долго изучал ВАР на предмет офсайда, но он был засчитан и стал десятым для Харри. Кстати, он стал лишь четвертым игроком, который забивал десять и более голов в девяти сезонах Премьер-Лиги подряд. До него это делали Агуэро, Руни и Лэмпард. Приятная компания.

Время испытаний

Но не так приятна ситуация вокруг «Тоттенхэма» в целом. «Шпоры» получили два болезненных удара за неделю, проиграв «Манчестер Юнайтед» (0:2) и «Ньюкаслу» (1:2). Поражения в чем-то символические, поскольку эти матчи были своеобразным испытанием для «Тоттенхэма» на состоятельность претензий по поводу борьбы за лидирующие позиции.

Ведь соперниками стали пытающийся возродиться гранд и нацеливающийся на долгую перспективу богатый клуб. И обоим «Тоттенхэм» проиграл, осложнив себе борьбу за место в четверке. Да, он пока третий. Но теперь у вершины стало крайне тесно. К наступавшим на пятки «Челси» и МЮ присоединился «Ньюкасл», которого не назовешь случайным залетным соперником наподобие какого-нибудь недалеко гуляющего «Фулхэма».

Да и от «Ливерпуля», который отстал, все еще ждут рывка. Всего пара матчей, и на амбициозный проект Антонио Конте в Англии посматривают косо, с недоверием, а сам он вынужден оправдываться классическими кивками на «разные возможности» клубов. Если чьи-то акции в первой шестерке сейчас и на наибольшем падении, то у «Тоттенхэма». Как бы этот тренд не продолжился в Лиге чемпионов, где впереди у «шпор» матч со «Спортингом» и горячая разборка за место в плей-офф.

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Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:35, ред.
Не, ну все же Поттер посильнее будет имхо.
Борнмут все же был обычной командой которая не могла противостоять топам АПЛ, а Поттер все таки кусал за больные места в матчах с топами АПЛ.
Был еще Пардью который мог попасть в ЛЧ с Ньюкаслом, а в ЛЕ пошумели. Тогда в составе сорок было несколько хороших игроков.
А Ньюкасл все таки нужно признать усилился, но все таки Хау молодец, так как без АСМ он набирает очки.
DXTK
DXTK
вчера в 12:23
Для Тоттенхэма Это не трагическое поражение от Ньюкасла 1-2, пускай даже дома, самое худшее поражение от сорок было в сезоне 15/16, тогда шпоры проиграли 1-5 от вылетевшего по итогу клуба, так еще в игре 38 тура пропустили выше себя в последний раз мертвый Арсенал Венгера всего на 1 очко, итогом стало даже не второе место вслед за Лестером, а третье, досадное и обидное.

А тут что Ньюкасл оказался довольно крепким клубом, который даже чуть не обыграл на страте МС, вели сороки 3-1, но соперник сравнял 3-3, а тут шпорам не хватило для ничьей, возможно даже везения. Плюс еще в прошлом сезоне во второй половине с приходом Эдди Хау клуб был в тройке по набранным очкам, впереди были лишь МС и Ливерпуль. На старте от Ньюкасла ожидалось что будут бороться за еврокубки, вместе с Вест Хэмом, но молотобойцы увязли со старта.

Еще в 90-х годах и начале нулевых Ньюкасл метил в 4 ку сильнейших вслед за МЮ, Ливерпулем и Арсеналом...........

При Кевине Кигане .........93/94 - 3 место, 95/96 - 2 место,
Далглиш .....96/97 - 2 место,
При Бобби Робсоне..........01/02 - 4 место, 02/03 - 3 место, еще можно добавить 03/04 - 5 место.

Но судьба распорядилась по своему четвертой командой стал в итоге Челси, после к ним присоеденился МС, а Ньюкасл с Эшли лишь деградировал, от гордости английского футбола, превратился в футбольную посредственность дважды вернувшись во вторую лигу, хотя был неплохой всплеск при Алане Пардью, и то на один сезон. Так что с приходом новых владельцев фанаты снова ощутили значимость своего клуба. Эдди Хау тоже следует отметить, молодой английский тренер, как я считаю ничем не хуже того же Грэмма Поттера, которого как то больше нахваливают.

PS попадут не попадут в ЛЧ, но финишировать в еврокубках Ньюкасл обязан. в этом сезоне за ними интересней наблюдать больше чем за Тоттенхэмом, Челси, МЮ и Ливерпулем, даже за МС не так интересно с их космическим Холандом, больше Ньюкасла удивляет только Арсенал.
volga.kot
volga.kot
вчера в 11:46
У сорок полет все выше и выше!!!! Шейхи стремят этих пернатых ввысь!)
Roger Young
Roger Young
вчера в 10:48
Все так, но логичного объяснения найти не могу. Тоттенхэм и правда плох не смотря на наличие топ-тренера и приличного состава.

Пока что главное разочарование сезона наравне с Ливерпулем.
vova505
vova505
вчера в 10:41
Чем больше претендентов быть на вершине, тем лучше для болельщиков
Тем интереснее

Спасибо за информацию!!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 10:26, ред.
Очень интересно наблюдать за проектом под названием "Ньюкасл".

Предыдущие пару сезонов, когда большие деньги "пришли" в команду, многие посмеивались - вот, дескать, вложили кучу денег, а отдачи нет, как были "сороки" середнячком АПЛ, так и остались.

Но как неоднократно доказывалось историей, одного-двух сезонов не достаточно для громкого результата, вложения не начинают работать моментально, требуется планомерная работа на протяжении длительного времени.

Нет гарантии, что и по итогам этого сезона Ньюкасл окажется очень высоко, ведь конкуренция в верхних рядах АПЛ очень велика. Но то, что вектор развития выбран правильно, сомневаться не приходится. И пока результат, хоть и промежуточный, подтверждает это.

Поэтому, как говорится, будем посмотреть.
Гость
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