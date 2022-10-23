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«Оренбург» — красавцы, а ЦСКА – нет. Сычевой догнал по голам Промеса

23 октября 2022, 19:49
«Оренбург» победил
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Команда чеха Лички – очарование первой половины сезона.

«Оренбург» продлил серию ЦСКА без побед

С учетом кубкового поражения от «Торпедо» у Федотова уже четыре матча без побед. Соперники были сильными – «Динамо», «Спартак» и «Оренбург», но последнего оппонента тренер знает лично, мог подготовиться качественнее. Владимир Валентинович находился на трибунах – отбывает дисквалификацию, а его команда на поле повторила всё, что говорили о ЦСКА в этом месяце. Вряд ли дело в подготовке к сезону, как говорят сейчас. Причина в тренерских и персональных решениях. В обороне ставка на Акинфеева, если Игорь не потащил – вынимай. Неряшливость с мячом сохранилась, «Оренбург» заставил «армейцев» довести брак до жутких 32 %. Проще говоря, каждый третий пас – в никуда. Первым номером играла именно команда Марцела Лички. Понятно, что свои моменты ЦСКА создал – встречались команды, которые нельзя сопоставлять по составам, но «Оренбург» не уступал фавориту, а это обычно уже заявка на набранные очки. Чалов, конечно, показывает хороший футбол, но полузащитники хозяев и их линия атаки заставила «армейцев» работать без мяча. Когда брак сочетается с владением у соперника, то и проиграть можно.

Сычевой любит папу, маму и забивать голы

Тяжело сказать, какой у Владимира Писарского потенциал. Пока форвард выступает под фамилией Сычевой – биологического отца, но уже можно запоминать его по фамилии отчима, который поддерживает его с детства. Сычевой из Симферополя, играл за «Крымтеплицу», а два года назад попал в «Иртыш». Из ФНЛ в РПЛ за пару сезонов. Причем в Первом дивизионе в прошлом чемпионате играл не так результативно, как сейчас в элите. Если добавить два мяча в Кубке России, то получается 13 голов в 14 матчах. Лишь три мяча забил с пенальти, в том числе, второй гол Акинфееву – Сычевой сделал прыжок, как Жоржиньо, и сумел огорчить голкипера ЦСКА. Владимир любит шоу, ведь не так давно сделал предложение девушке прямо по ходу матча. Теперь у него есть невеста, а поскольку арбитр Любимов не показал форварду вторую желтую карточку, то у Сычевого теперь серия из четырех матчей с голами в РПЛ. Шесть мячей и ассист, разгром «Сочи», победа над «Ахматом», ничья с ЦСКА. Только «Динамо» уступили, хотя Сычевой и Шунину, и Акинфееву забил по два мяча, сделал, что может и умеет. Уже передавал привет маме и папе. Посмотрим, что придумает против «Факела» через неделю. Нет сомнений, что Владимир может забивать от матча к матчу, ведь у него безумно крутая реализация – нет пока ни одного большого промаха. Российские центрфорварды в этом сезоне в полном порядке.

Скаутский отдел клуба работает идеально

Показательно, что «Оренбург» на что наиграл – то и получил. Команда молодого тренера Лички, который попал в Россию из Бреста, не прячется от соперников. Обороняются хуже всех, но там есть поправка – матч против «Зенита». В Санкт-Петербурге подопечные Лички решили не выходить на поле, чемпионам засчитали техническую победу со счетом 8:0. Тот провал не значит, что в обороне порядок, но если учесть, что «Оренбург» — скромный новичок РПЛ, их стартовые результаты впечатляют. Шесть побед, всего одна мировая, семь поражений. Забили 24 мяча в 14 турах, 11 из них на счету Сычевого. Кроме подписания Владимира, нужно отметить ставку на легионеров. Пригласили аргентинцев – Флорентина, Веру и Мансилью. Не забыли о других иностранцах, и все вместе создали команду, которая противопоставила слабенькой игре в защите классную работу в атаке. Вера уже не раз впечатлял в этом сезоне, хотя возьмите костариканца Джимми Марина – у 25-летнего атакующего хавбека по 2.6 удара за игру, почти по 2 ключевые передачи за матч. Все работают на команду, но у каждого есть шанс проявить себя так, как сумел Сычевой. Не обязательно в форме голевой серии, но любая помощь пригодится, ведь изначальная задача на сезон – сохранить прописку в высшей лиге.

«Оренбург» в тройке по ударам в створ ворот

Редко бывает, когда у новичка РПЛ ударов за игру больше, чем у ЦСКА, «Сочи», «Ростова», «Локомотива» и «Динамо». Команда Лички вообще на третьей строчке в РПЛ по этому показателю, как и по попаданиям. Причем накануне этого тура делили вторую строчку со «Спартаком». «Оренбург» потревожил Акинфеева шесть раз, команда Абаскаля постучала в ворота «Химок» после десяти атак. Селихов выручил свою команду – только москвичи победили, но ничья «Оренбурга» против ЦСКА это тоже заявка на успех в сезоне. В кубковом турнире дела идут хуже, но очевидно, что приоритет тренера и команды – чемпионат, где удается играть результативно, размашисто, смело и нередко озадачивать соперников разного уровня. «Оренбург» слишком прямолинейный – не соглашается на ничьи, играет до конца, поэтому в половине случаев нарвался на поражения. Но те осечки учат, поэтому «Оренбург» не сдувается, а наоборот набирает. Не испугались ЦСКА, достойно сыграли с мячом и не планировали проигрывать дома, что удалось осуществить.

Клубу важно не потерять лидеров этой зимой

Есть работа над собой, поэтому у команды три победы и ничья в пяти последних матчах. У ЦСКА на том же отрезке всего одна победа, если сравнивать. То есть бывшая команда Федотова в лучшей форме, чем нынешняя. «Оренбург» нравится своим подходом, а если зимой смогут найти сильных защитников, или хотя бы облагородить фазу игры без мяча – речь не о прессинге, а скорее о глубокой работе в обороне, то с нынешним качеством игры рискуют финишировать в таблице не ниже, чем «Сочи». Разумеется, не загадываем о том, что окажутся выше «Динамо», «Краснодара» и «Ростова». Это явно перебор с мечтами, но осуществимый минимум – место в первой десятке. Уже неплохо, если досрочно гарантируют себе сохранение прописки в РПЛ. Понятно, что многое зависит от позиции руководства клуба по продаже лидеров посреди сезона. Одно дело, если Сычевой останется до лета и продолжит забивать так же часто, как Промес. И совсем иначе будет расклад, если придется искать нового центрального форварда, ведь равноценной замены не будет. Личка тоже должен дать понять руководству, какие у него планы. Важно, чтобы Марцел зимой не уехал домой. С ним не раз порадуют фанатов «Оренбурга», причем не только результатом, но и ставкой на современный футбол.

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Все комментарии
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 17:04
Скорее Безбородов красавец - такой пенальти придумал
pomor45
pomor45
вчера в 10:38
Хоть и сравнялся Сычевой с Промесом по голам, а на виду стараниями СМИ будет лег.
112910415
112910415
вчера в 04:59
не надо было терять очки в Оренбурге ... на финише будет горько и обидно
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 02:59
Сычевой сычевым.
А погоду делают латиноамериканцы.
Так что их надо удерживать.
А так команда симпатичная. Их домашние матчи всегда удовольствие
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 02:24
    volga.kot
    volga.kot
    вчера в 01:22
    Газпром вперёд!!!!
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan ответ Некакойшенко (раскрыть)
    вчера в 00:19
    Бой дадут любому в этом году
    volga.kot
    volga.kot
    вчера в 00:02
    Оренбург сверкает в этом сезоне
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ volga.kot (раскрыть)
    23 октября в 21:39
    Сычевой смеётся над Федотом
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    23 октября в 21:37, ред.
    Федотов нулевой физрук, и выеденного яйки не стоит его схема
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    23 октября в 21:23
    В этом тексте как минимум две нелепости. За то время, что Федотов не работает в Оренбурге. состав сменился на 90 % и как может Федотов "знать свою бывшую команду", Разве только название помнит. Сравнивая достижения клубов в последних матчах все таки надо иметь в виду. что у ЦСКА соперники в РПЛ (кубок не беру в расчет) намного посильнее, чем у Оренбурга. Хотя команда очень симпатичная , но ляп в игре с Зенитом не дает основания восторгаться.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    23 октября в 21:20
    Оренбург красавы.....
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    23 октября в 20:38
    Вадик, не пиши про ЦСКА. Твоя аналитика, даже с Борзыкиным не сравнится...
    112910415
    112910415
    23 октября в 20:29
    не оскудела земля российская )
    volga.kot
    volga.kot
    23 октября в 19:58
    Открытие сезона в Футболе России - Сычевой!!!
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