«Оренбург» — красавцы, а ЦСКА – нет. Сычевой догнал по голам Промеса

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23 октября 2022, 19:49

Команда чеха Лички – очарование первой половины сезона.

«Оренбург» продлил серию ЦСКА без побед

С учетом кубкового поражения от «Торпедо» у Федотова уже четыре матча без побед. Соперники были сильными – «Динамо», «Спартак» и «Оренбург», но последнего оппонента тренер знает лично, мог подготовиться качественнее. Владимир Валентинович находился на трибунах – отбывает дисквалификацию, а его команда на поле повторила всё, что говорили о ЦСКА в этом месяце. Вряд ли дело в подготовке к сезону, как говорят сейчас. Причина в тренерских и персональных решениях. В обороне ставка на Акинфеева, если Игорь не потащил – вынимай. Неряшливость с мячом сохранилась, «Оренбург» заставил «армейцев» довести брак до жутких 32 %. Проще говоря, каждый третий пас – в никуда. Первым номером играла именно команда Марцела Лички. Понятно, что свои моменты ЦСКА создал – встречались команды, которые нельзя сопоставлять по составам, но «Оренбург» не уступал фавориту, а это обычно уже заявка на набранные очки. Чалов, конечно, показывает хороший футбол, но полузащитники хозяев и их линия атаки заставила «армейцев» работать без мяча. Когда брак сочетается с владением у соперника, то и проиграть можно.

Сычевой любит папу, маму и забивать голы

Тяжело сказать, какой у Владимира Писарского потенциал. Пока форвард выступает под фамилией Сычевой – биологического отца, но уже можно запоминать его по фамилии отчима, который поддерживает его с детства. Сычевой из Симферополя, играл за «Крымтеплицу», а два года назад попал в «Иртыш». Из ФНЛ в РПЛ за пару сезонов. Причем в Первом дивизионе в прошлом чемпионате играл не так результативно, как сейчас в элите. Если добавить два мяча в Кубке России, то получается 13 голов в 14 матчах. Лишь три мяча забил с пенальти, в том числе, второй гол Акинфееву – Сычевой сделал прыжок, как Жоржиньо, и сумел огорчить голкипера ЦСКА . Владимир любит шоу, ведь не так давно сделал предложение девушке прямо по ходу матча. Теперь у него есть невеста, а поскольку арбитр Любимов не показал форварду вторую желтую карточку, то у Сычевого теперь серия из четырех матчей с голами в РПЛ . Шесть мячей и ассист, разгром «Сочи», победа над «Ахматом», ничья с ЦСКА . Только «Динамо» уступили, хотя Сычевой и Шунину, и Акинфееву забил по два мяча, сделал, что может и умеет. Уже передавал привет маме и папе. Посмотрим, что придумает против «Факела» через неделю. Нет сомнений, что Владимир может забивать от матча к матчу, ведь у него безумно крутая реализация – нет пока ни одного большого промаха. Российские центрфорварды в этом сезоне в полном порядке.

Скаутский отдел клуба работает идеально

Показательно, что «Оренбург» на что наиграл – то и получил. Команда молодого тренера Лички, который попал в Россию из Бреста, не прячется от соперников. Обороняются хуже всех, но там есть поправка – матч против «Зенита». В Санкт-Петербурге подопечные Лички решили не выходить на поле, чемпионам засчитали техническую победу со счетом 8:0. Тот провал не значит, что в обороне порядок, но если учесть, что «Оренбург» — скромный новичок РПЛ , их стартовые результаты впечатляют. Шесть побед, всего одна мировая, семь поражений. Забили 24 мяча в 14 турах, 11 из них на счету Сычевого. Кроме подписания Владимира, нужно отметить ставку на легионеров. Пригласили аргентинцев – Флорентина, Веру и Мансилью. Не забыли о других иностранцах, и все вместе создали команду, которая противопоставила слабенькой игре в защите классную работу в атаке. Вера уже не раз впечатлял в этом сезоне, хотя возьмите костариканца Джимми Марина – у 25-летнего атакующего хавбека по 2.6 удара за игру, почти по 2 ключевые передачи за матч. Все работают на команду, но у каждого есть шанс проявить себя так, как сумел Сычевой. Не обязательно в форме голевой серии, но любая помощь пригодится, ведь изначальная задача на сезон – сохранить прописку в высшей лиге.

«Оренбург» в тройке по ударам в створ ворот

Редко бывает, когда у новичка РПЛ ударов за игру больше, чем у ЦСКА , «Сочи», «Ростова», «Локомотива» и «Динамо». Команда Лички вообще на третьей строчке в РПЛ по этому показателю, как и по попаданиям. Причем накануне этого тура делили вторую строчку со «Спартаком». «Оренбург» потревожил Акинфеева шесть раз, команда Абаскаля постучала в ворота «Химок» после десяти атак. Селихов выручил свою команду – только москвичи победили, но ничья «Оренбурга» против ЦСКА это тоже заявка на успех в сезоне. В кубковом турнире дела идут хуже, но очевидно, что приоритет тренера и команды – чемпионат, где удается играть результативно, размашисто, смело и нередко озадачивать соперников разного уровня. «Оренбург» слишком прямолинейный – не соглашается на ничьи, играет до конца, поэтому в половине случаев нарвался на поражения. Но те осечки учат, поэтому «Оренбург» не сдувается, а наоборот набирает. Не испугались ЦСКА , достойно сыграли с мячом и не планировали проигрывать дома, что удалось осуществить.

Клубу важно не потерять лидеров этой зимой