«Аякс» — «Ливерпуль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Аякс» — «Ливерпуль», который состоится 26 октября 2022 года

«Аякс»

После зрелищного первого тура Лиги Чемпионов, «Аякс» больше не набирал очки и таким образом, на данный момент занимает лишь третье место с тремя пунктами. Коллектив отстает от «Ливерпуля» на шесть баллов, поэтому для борьбы за плей-офф Лиги Чемпионов его устроит только победа, хотя и при таком раскладе шансы останутся минимальными. Поединок обещает быть интересный и напряженный, ведь хозяева все же постараются сделать невозможное.

22 октября «Аякс» обыграл на выезде «Валвейк» (4:1), а 16 числа на своем поле разгромил «Эксельсиор» (7:1).

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» кажется набирает обороты, но все еще допускает малообъяснимые осечки в чемпионате, из-за которых занимает только восьмое место в турнирной таблице. Что касается Лиги Чемпионов, то даже одно очко в двух матчах выводит «красных» в плей-офф, но шансов на первое место у них практически не будет. Только победа в этой встрече и потеря очков «Наполи» даст шанс подопечным Клоппа побороться за первую позицию.

22 октября «Ливерпуль» неожиданно проиграл аутсайдеру АПЛ «Ноттингем Форест» (0:1), а 19 числа на своем поле одолел «Вест Хэм» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аякс» – 3.4

Ничья – 4.2

Победит «Ливерпуль» – 1.95

Статистика

«Аякс» выиграл только пять поединков из десяти последних во всех турнирах

Три последних матча «Ливерпуля» завершились тоталом меньше 1.5 мяча

«Аякс» проиграл три последних матча «Ливерпулю»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.2. Несмотря на неудовлетворительные результаты «Аякса», команда может навязывать свою игру и активно сопротивляться таким именитым соперникам. Прогнозируем, что клубы поделят очки в этой встрече.