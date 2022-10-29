«Локомотив» — ЦСКА : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1667043136

вчера, 14:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА , который состоится 29 октября 2022 года

«Локомотив»

«Локомотив» никак не может наладить свои дела в РПЛ и это все больше огорчает болельщиков. В клубе был предпринят ряд изменений, в том числе и увольнение менеджеров с тренерским штабом. Теперь «железнодорожникам» важно как можно раньше исправить ситуацию и покинуть зону вылета, а именно текущее 12 место, которое команда занимает с 12 баллами в активе. Матч с ЦСКА всегда был принципиальным, поэтому зрители не останутся без ярких эмоций.

22 октября «Локомотив» проиграл на своем поле московскому «Динамо» (1:3), а 18 числа на своем поле обыграл в кубке России «Химки» (1:0).

ЦСКА

ЦСКА не выигрывает уже несколько матчей и это говорит о некоем сборе в механизме, который «наладил» в команде Федотов. Тем не менее, ЦСКА уверенно держится в группе лидеров, а именно на третьем месте с 26 очками. В предстоящей встрече с «Локомотивом», гостям будет очень важно победить и не продлевать неприятную серию, которая может затянуться.

23 октября ЦСКА разошелся миром с «Оренбургом» (2:2) в чемпионате, а 19 числа уступил в кубке «Торпедо» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Локомотив» – 4.7

Ничья – 3.95

Победит ЦСКА – 1.78

Статистика

Три из четырех последних матчей ЦСКА завершились ничейным результатом

завершились ничейным результатом «Локомотив» проиграл на своем стадионе три матча из десяти последних во всех турнирах

«Железнодорожники» выиграли четыре встречи из пяти последних с ЦСКА

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.63. Команды часто выдают болельщикам результативные встречи и мы предполагаем, что нынешний матч также не станет исключением.