«Локомотив» — ЦСКА : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА, который состоится 29 октября 2022 года
«Локомотив»
«Локомотив» никак не может наладить свои дела в РПЛ и это все больше огорчает болельщиков. В клубе был предпринят ряд изменений, в том числе и увольнение менеджеров с тренерским штабом. Теперь «железнодорожникам» важно как можно раньше исправить ситуацию и покинуть зону вылета, а именно текущее 12 место, которое команда занимает с 12 баллами в активе. Матч с ЦСКА всегда был принципиальным, поэтому зрители не останутся без ярких эмоций.
22 октября «Локомотив» проиграл на своем поле московскому «Динамо» (1:3), а 18 числа на своем поле обыграл в кубке России «Химки» (1:0).
ЦСКА
ЦСКА не выигрывает уже несколько матчей и это говорит о некоем сборе в механизме, который «наладил» в команде Федотов. Тем не менее, ЦСКА уверенно держится в группе лидеров, а именно на третьем месте с 26 очками. В предстоящей встрече с «Локомотивом», гостям будет очень важно победить и не продлевать неприятную серию, которая может затянуться.
23 октября ЦСКА разошелся миром с «Оренбургом» (2:2) в чемпионате, а 19 числа уступил в кубке «Торпедо» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Локомотив» – 4.7
- Ничья – 3.95
- Победит ЦСКА – 1.78
Статистика
- Три из четырех последних матчей ЦСКА завершились ничейным результатом
- «Локомотив» проиграл на своем стадионе три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Железнодорожники» выиграли четыре встречи из пяти последних с ЦСКА
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.63. Команды часто выдают болельщикам результативные встречи и мы предполагаем, что нынешний матч также не станет исключением.