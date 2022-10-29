«Унион» — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Унион» — «Боруссия» Менхенгладбах, который состоится 30 октября 2022 года

«Унион»

«Железные» после одиннадцатого тура чемпионата возглавляли турнирную таблицу Бундеслиги. Чтобы удержаться на первом месте, берлинской команде нужна победа. «Бавария» не даёт «Униону» расслабиться. Ознакомимся с несколькими крайними матчами «железных», чтобы оценить их шансы на успех в предстоящем поединке с «жеребятами» из Менхенгладбаха. В 10-ом туре «красные» обыграли дома дортмундскую «Боруссию». «Хайденхайм» был повержен «железными» в матче 1/16 Кубка Германии. В прошлом туре чемпионата Германии «железные» уступили на выезде «Бохуму».

С минимальным счётом «Унион» взял верх над командой «Брага» в игре Лиги Европы.

«Боруссия» Менхенгладбах

Менхенгладбахская команда занимает десятое место в чемпионате Германии. В 9-ом туре «Гладбах» с разницей в три мяча одержал уверенную победу над «Кёльном». «Козлам» пришлось пять раз доставать мяч из сетки своих ворот. В Вольфсбурге «чёрно-бело-зелёные» раскатали ничью с местными «волками». У «жеребят» дублем отметился Тюрам. На выезде «Боруссия» уступила в 1/16 Кубка Германии команде «Дармштадт 98».

На прошлых выходных дома «Гладбах» проиграл со счётом 1:3 франкфуртскому «Айнтрахту».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Унион» – 1.71

Ничья – 4.00

Победит «Боруссия» Менхенгладбах – 4.80

Победит «Унион» с форой -1.5 – 2.77

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.81

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.04

Статистика

Исходом «обе забьют – да» завершились пять крайних очных встреч

В семи матчах из десяти последних берлинская команда взяла верх над своими соперниками

Три игры из десяти крайних закончились в пользу «жеребят».

Прогноз

После поражения в прошлом туре от «Бохума» берлинская команда постарается реабилитироваться перед своими болельщиками. В последних очных встречах «железные» обыгрывали «Боруссию» Менхенгладбах. Компания Pinnacle на победу команды «Унион» предлагает коэффициент 1.71.