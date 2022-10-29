«Реал» — «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Реал» — «Жирона», который состоится 30 октября 2022 года
«Реал»
Мадридская команда в чемпионате Испании возглавляет турнирную таблицу. Предлагаем вспомнить несколько последних матчей «Реала». В 9-ом туре Примеры «сливочные» выиграли с разницей в пару мячей у «Барсы». «Реал» всухую, поразив трижды ворота соперника, одержал победу над «Эльче». На прошлых выходных «белые» взяли верх над «Севильей».
Со счётом 2:3 «Реал» уступил на выезде «РБ Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов.
«Жирона»
«Жирондинцы» находятся на предпоследнем месте в Ла Лиге. В гостях «Жирона» проиграла мадридскому «Алетико» в матче 8-го тура испанской Примеры. Ничейным исходом завершилась игра следующего тура с «Кадисом». В 10-ом туре чемпионата «бело-красные» в напряжённой борьбе уступили в гостях «Альмерии». В три мяча «жирондинцы» проигрывали уже после первого тайма.
На прошлых выходных «Жирона» разошлась миром с «Осасуной» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» – 1.24
- Ничья – 6.80
- Победит «Жирона» – 12.00
- Победит «Реала» с форой -2.5 – 2.51
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.42
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.76
Статистика
- Из десяти последних матчей в семи «белые» выиграли
- В двух играх за аналогичный период «жирондинцы» обыграли своих оппонентов
- Шесть очных встреч команд завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».
Прогноз
Мадридская команда опережает «Барсу» всего лишь на три очка. «Сливочным» рано ещё расслабляться и в предстоящем матче с «жирондинцами» хозяева обыграют гостей. Компания Pinnacle на победу «Реала» с форой -2.5 предлагает коэффициент 2.51.