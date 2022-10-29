«Реал» — «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Реал» — «Жирона», который состоится 30 октября 2022 года

«Реал»

Мадридская команда в чемпионате Испании возглавляет турнирную таблицу. Предлагаем вспомнить несколько последних матчей «Реала». В 9-ом туре Примеры «сливочные» выиграли с разницей в пару мячей у «Барсы». «Реал» всухую, поразив трижды ворота соперника, одержал победу над «Эльче». На прошлых выходных «белые» взяли верх над «Севильей».

Со счётом 2:3 «Реал» уступил на выезде «РБ Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов.

«Жирона»

«Жирондинцы» находятся на предпоследнем месте в Ла Лиге. В гостях «Жирона» проиграла мадридскому «Алетико» в матче 8-го тура испанской Примеры. Ничейным исходом завершилась игра следующего тура с «Кадисом». В 10-ом туре чемпионата «бело-красные» в напряжённой борьбе уступили в гостях «Альмерии». В три мяча «жирондинцы» проигрывали уже после первого тайма.

На прошлых выходных «Жирона» разошлась миром с «Осасуной» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» – 1.24

Ничья – 6.80

Победит «Жирона» – 12.00

Победит «Реала» с форой -2.5 – 2.51

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.42

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.76

Статистика

Из десяти последних матчей в семи «белые» выиграли

В двух играх за аналогичный период «жирондинцы» обыграли своих оппонентов

Шесть очных встреч команд завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Мадридская команда опережает «Барсу» всего лишь на три очка. «Сливочным» рано ещё расслабляться и в предстоящем матче с «жирондинцами» хозяева обыграют гостей. Компания Pinnacle на победу «Реала» с форой -2.5 предлагает коэффициент 2.51.