«Верона» — «Рома» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» — «Рома», который состоится 31 октября 2022 года

«Верона»

«Верона» на данный момент является одной из самых слабых команд Серии А и в последних пяти турах не смогла набрать ни одного очка. Неудивительно, что коллектив занимает предпоследнее место в турнирной таблице с набранными пятью баллами и опережает «Кремонезе» всего на один балл. В предстоящем матче у хозяев очень непросто соперник, но отступать им уже практически некуда.

24 октября «Верона» проиграла на выезде «Сассуоло» (1:2), а 16 числа с тем же счетом уступила «Милану» (1:2).

«Рома»

«Рома» стала стабильнее при Жозе Моуриньо, однако в некоторых матчах футболистам все же не хватает концентрации. Сейчас римский клуб занимает шестое место с 22 баллами и в случае победы гарантированно поднимется на одну позицию. В предстоящей игре от гостей ждут победы над аутсайдером, ведь впереди еще длинна борьба за медали чемпионата Италии. Матч обещает быть напряженным, но зрелищным.

27 октября в Лиге Европы «Рома» на выезде обыграла ХИК (2:1), а 23 числа на своем поле проиграла «Наполи» (0:1) в чемпионате.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Верона» – 4.4

Ничья – 3.6

Победит «Рома» – 1.85

Статистика

«Верона» проигрывает уже четыре матча подярд в чемпионате Италии

«Рома» уступила только в двух выездных матчах из десяти последних во всех турнирах

«Верона» и «Рома» обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах при одной ничьей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. «Верона» на данный момент не похожа сама на себя и вряд ли сможет составить конкуренцию «Роме» в такой критической ситуации внутри клуба.