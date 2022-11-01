«Марсель» — «Тоттенхэм» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 06:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Марсель» — «Тоттенхэм», который состоится 01 ноября 2022 года

«Марсель»

«Марсель» занимает последнее место в группе, но смог набрать шесть очков и в случае победы в предстоящей игре гарантирует себе место в плей-офф. Это говорит о высокой плотности группы, ведь разница между первым и четвертым местом составляет всего два балла. В чемпионате Франции команда немного сдала позиции и с 24 баллами опустился на пятое место, отставая от лидера уже на 11 баллов.

29 октября «Марсель» сыграл вничью со «Страсбуром» в чемпионате (2:2), а 26 числа команда проиграла «Айнтрахту» Ф в Лиге Чемпионов (1:2).

«Тоттенхэм»

Лондонский клуб лидирует в этой группе, но одно поражение может лишить «Тоттенхэм» плей-офф Лиги Чемпионов, поэтому от футболистов потребуется максимальная собранность и координация. В то же время, подопечных Антонио Конте устроит и ничейный результат, но в такой ситуации шансы на первое место будут минимальными. Предстоящий поединок будет очень интересным, ведь он может пройти сразу на три результата, каждый из которых повлияет на итоги группового раунда.

29 октября «Тоттенхэм» на выезде обыграл «Борнмут» в чемпионате Англии (3:2), а 26 числа разошелся миром со «Спортингом» в Лиге Чемпионов (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 2.85

Ничья – 3.45

Победит «Тоттенхэм» – 2.45

Статистика

«Марсель» смог выиграть лишь три матча из десяти последних во всех турнирах

«Тоттенхэм» забивал в семи из десяти последних выездных матчах

Три последних матча лондонского клуба завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на «Марсель», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.85. Предполагаем, что счет долгое время не будет открыт, а концовку матча немного лучше проведут хозяева и выйдут в плей-офф Лиги Чемпионов.