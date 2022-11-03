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Игроки ЦСКА говорят о европейских амбициях. Дивеев, Чалов и Зайнутдинов ждут предложений

вчера, 22:15
ЦСКА
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Чалов Фёдор
Чалов Фёдор
Нападающий
Дивеев Игорь
Дивеев Игорь
Защитник
Обляков Иван
Обляков Иван
Полузащитник
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Многих просматривают скауты сильных клубов.

Когда появляется слух о переходе футболиста из РПЛ в одну из элитных лиг, то российские журналисты начинают следовать моде названивать директорам европейских клубов, чтобы услышать стандартный ответ: «Дивеевым не интересуемся». Трамп напомнил всем, что если информация правдивая, то надо кричать о фейкньюз громче, чаще и это сработает.

Менеджеры знают, что если подтвердить интерес – Бабаев использует это на переговорах. А поскольку скауты анализируют всех, например, были люди, которые вели Кварацхелию со времен «Рустави», советуя европейским клубам его подписать, то не сомневайтесь, что матчи ЦСКА смотрят и всех знают. Скауты выделяют для себя целый ряд футболистов, о европейский перспективах которых самое время поговорить.

Игорь Дивеев, 23 года

У Дивеева тот же агент, что у Облякова. Активно вбрасывается информация о переходе защитника в Серию А. Поскольку бывших игроков ЦСКА часто видят на итальянских полях, то интерес станет предметным, когда Игорь вернется после травмы. Бийол и Бекао среди лучших футболистов «Удинезе» — «зебры» набрали столько же очков в сезоне, как «Ювентус». «Торино» с Влашичем начал побеждать, Никола отдал голевую передачу против «Милана» на Миранчука, тот гол стал победным. Кварацхелия тоже поднял акции талантов из РПЛ в Италии, поэтому Дивеев легко найдет себе клуб в Серии А. «Болонья» немного скучный вариант, а вот в «Лацио» или «Милане» на Игоря хотелось бы посмотреть. Соглашение с ЦСКА до 2024-го, переплачивать не нужно.

Бахтиёр Зайнутдинов, 24 года

Казахский универсал не скрывал, что хочет попробовать силы в топ-5. Его агент об этом открыто говорил, а скауты «Аталанты» не скрывают, что ведут слежку за футболистом не первый месяц. Зайнутдинову важно понимать, что выбирает его крайне непростой наставник – у Гасперини сложнейший характер, он человек старой закалки. Но Бахтиёр – боец, который нашел себе место в основе ЦСКА на позиции левого центрального защитника, может сыграть по всей бровке, выйти в середине поля. Универсальный солдат, а в «Аталанте» таких людей ценят и умеют развивать. Охотно верим, что еще один парень из РПЛ окажется в Бергамо. Быть может, Зайнутдинову даже повезет сильнее, чем Миранчуку, выручат бойцовские качества и универсальность.

Хесус Медина, 25 лет

Футболистов из МЛС недооценивают. Многим в Европе кажется, что если оказался в этой лиге, но при этом ты не девятнадцатилетний американец или канадец, то это указывает на отсутствие талантов, как у Альфонсо Дэвиса или Кристиана Пулишича. Медина нестабильно играл за «Нью-Йорк Сити», но если в Москве покажет класс на протяжении всего сезона, то легко заинтересует скаутов, например, из Испании. Хесусу всего двадцать пять лет, а переход в ЦСКА уже помог ему – выступает за сборную Парагвая впервые за пять лет, даже голевую передачу в сентябре против ОАЭ сделал.

Иван Обляков, 24 года

Проблема Облякова – хотя он на пороге футбольной зрелости, у Ивана до сих пор нет позиции. И если Кузяев на этом построил карьеру, то Облякову, которого загоняли на неудобный левый фланг пахать по всей бровке, важно успешно перейти в центр. Вот только Федотов привлек Зделара и Медину, не видит Облякова вечным игроком основы в центре поля. Зато Ивану досталась «десятка», то есть в него в ЦСКА верят. В том числе, верят, что на трансфере Облякова можно в будущем заработать. Пока об интересе к Ивану из топ-5 не сообщали, но чем он хуже того же Норманна, которому давали шанс в АПЛ?

Максим Мухин, 20 лет

Обратите внимание на возраст. В двадцать лет многие не играют столько, как Максим. Мухин не остался в «Локомотиве», перешел в ЦСКА, где понимал, что столкнется с конкуренцией. Но Максим, в отличие от почти всех российских футболистов, понимает концепцию цепкой игры один в один. У него есть задатки Вернблума, и хотя Понтус – плохой пример, когда оценивают европейские перспективы, вряд ли найдется приличный скаут, который смотрит матчи ЦСКА и не заметил, что у Мухина есть врожденные качества, которые невозможно натренировать. Получит опыт – прочитаете слух о переходе в западный клуб. Потенциал у Максима большой, пусть не смущают временный трудности.

Хорхе Карраскаль, 24 года

Интерес к Фуксу на нуле – сомневаются в состоянии здоровья. Интерес к Медине пока не зародился, поскольку чилийца никто пока не понял, возможно, это удар в штангу от скаутов и Федотова, как уже были с парочкой легионеров из Южной Америки, вроде Гайча. Адольфо тоже не форвард мечты для клубов топ-5, его видели в арендах – не впечатлил. Но Карраскаль, хотя его помнят по «Карпатам» и «Ривер Плейт», раскрывается по-новому. Следовательно, скауты «Атлетико» и других клубов проверяют, изменилось ли отношение Хорхе к работе? Талантом его считали всегда, со времен «Севильи». Но если не повзрослеет, то не получит шанс ни в сборной Колумбии, ни в большом европейском клубе. Хотя и маленьким тоже нужны игроки, Эджуке ведь уехал в «Герту», где с боями, но адаптируется к Бундеслиге. Карраскаль того же возраста, но интереснее как футболист, поскольку может руководить игрой.

Федор Чалов, 24 года

Абаскаль выдаст ему классную характеристику, если позвонят из Испании. Вместе работали в «Базеле», и хотя оба покинули Швейцарию, форма форварда в новом сезоне заставит клубы более высокого уровня обратить внимание на парня, который мог оказаться в АПЛ давным-давно, если бы Гинер отпустил Федора в «Кристал Пэлас». Сейчас можно помечтать о более интересных вариантах, чем «Венеция» или «Брест». Чалов забил 10 мячей, заслужил минимум три ассиста, но напарники подвели – есть одна голевая передача. Федор заметно вырос, работа с Федотовым идет ему на пользу, Медина и Карраскаль хорошо дополняют форварда, который спокойно уходит в глубину и играет разнообразно. Чалов выбрался из кризиса, который сковал его в прошлом сезоне. Напоминает себя времен юности, когда с 15 голами и 7 ассистами стал лучшим снайпером РПЛ. Снова претендует на победу в гонке, ведь Промес оторвался пока лишь на два мяча, «армейца» заслуженно хвалят. Федору нужно снова попробовать себя в Европе, это классный форвард, которому просто важно играть с предельной концентрацией, но без лишних моральных копаний в случае промаха.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Кнвпт (раскрыть)
сегодня в 12:46
Каждый индивидум проблемы придумывает сам. Играющий сейчас в Италии Миранчук нисколько не сильнее. этих ребят. В Европе полно команд среднего и ниже среднего уровня.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:17, ред.
Игроки ЦСКА говорят,,,,,
Игроки играют, а за них говорят их агенты. Разница очевидная.
Удачных игр ребятам где бы они ни играли в ЦСКА или за бугром.
Кнвпт
Кнвпт ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 08:27
Ужасно
Кнвпт
Кнвпт ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 08:24
Основная проблема в том, что никому они не нужны.
112910415
112910415
сегодня в 07:25, ред.
трудные нынче времена для таких переходов
Бабка за Питер
Бабка за Питер ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 03:16
На спортсе про это была статья. Сейчас ещё можно переводить деньги через Ситибанк, Интезу и Райффайзен, чем наши клубы и пользуются для трансферов. Правда первые два уже собираются покинуть Россию, так что в следующем году, скорее всего, останется один лишь Райффайзен. Что будет если и он уйдёт - большой вопрос.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 01:38, ред.
Почти каждый российский футболист мечтает поиграть в европейском чемпионате, но обычно свои же палки в колёса и суют. Не думаю что тот же Чалов сам захотел из Базеля в цска возвращаться.
Izmar
Izmar
сегодня в 01:18, ред.
Страшно подумать, что в цска столько звезд европейского уровня, проигрывающих Торпедо.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:55
По свету понеслись хотелки-
что толку с этакой безделки?
Мы ждали новый день:
Наш Фёдор в интернете лазал,
чтобы поменьше дальше мазать,
а Игорь ногу залечил,
Хесус останется Мединой,
в ворота встанет Зайнутдинов
(пусть Игорь отдохнёт),
в полузащиту-Облякова,
чтобы обслуживал толково,
как раньше Карраскаль...
Про интерес к ним-просто слухи!
Да,я забыл-ещё есть Мухин,
и зверский у него оскал...
Пусть мальчик сей фолит пореже,
иначе все успехи срежет,
что коллектив снискал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:42
Все это не более, чем голубые мечты, т.к. ни один трансфер в Европу реализовать невозможно, из-за невозможности перевода денег. Все банковские каналы перекрыты, все банки отключены от swift. Давний трансфер Влашича из ЦСКА в АПЛ до сих пор не оплачен. У Хвичи вышло, т.к. он сначала в Грузию. а потом уже в Италию. У Грузии проблем нет. Так что все это мечты, мечты...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:39, ред.
Дивеев пасует здорово назад вратарю, в Европе пригодится в самый раз!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 22:31
Ладно Дивеев с Чаловым, но кому хоть нужен Зайнутдинов?!
Гость
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