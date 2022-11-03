Игроки ЦСКА говорят о европейских амбициях. Дивеев, Чалов и Зайнутдинов ждут предложений

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вчера, 22:15

Многих просматривают скауты сильных клубов.

Когда появляется слух о переходе футболиста из РПЛ в одну из элитных лиг, то российские журналисты начинают следовать моде названивать директорам европейских клубов, чтобы услышать стандартный ответ: «Дивеевым не интересуемся». Трамп напомнил всем, что если информация правдивая, то надо кричать о фейкньюз громче, чаще и это сработает.

Менеджеры знают, что если подтвердить интерес – Бабаев использует это на переговорах. А поскольку скауты анализируют всех, например, были люди, которые вели Кварацхелию со времен «Рустави», советуя европейским клубам его подписать, то не сомневайтесь, что матчи ЦСКА смотрят и всех знают. Скауты выделяют для себя целый ряд футболистов, о европейский перспективах которых самое время поговорить.

Игорь Дивеев, 23 года

У Дивеева тот же агент, что у Облякова. Активно вбрасывается информация о переходе защитника в Серию А. Поскольку бывших игроков ЦСКА часто видят на итальянских полях, то интерес станет предметным, когда Игорь вернется после травмы. Бийол и Бекао среди лучших футболистов «Удинезе» — «зебры» набрали столько же очков в сезоне, как «Ювентус». «Торино» с Влашичем начал побеждать, Никола отдал голевую передачу против «Милана» на Миранчука, тот гол стал победным. Кварацхелия тоже поднял акции талантов из РПЛ в Италии, поэтому Дивеев легко найдет себе клуб в Серии А. «Болонья» немного скучный вариант, а вот в «Лацио» или «Милане» на Игоря хотелось бы посмотреть. Соглашение с ЦСКА до 2024-го, переплачивать не нужно.

Бахтиёр Зайнутдинов, 24 года

Казахский универсал не скрывал, что хочет попробовать силы в топ-5. Его агент об этом открыто говорил, а скауты «Аталанты» не скрывают, что ведут слежку за футболистом не первый месяц. Зайнутдинову важно понимать, что выбирает его крайне непростой наставник – у Гасперини сложнейший характер, он человек старой закалки. Но Бахтиёр – боец, который нашел себе место в основе ЦСКА на позиции левого центрального защитника, может сыграть по всей бровке, выйти в середине поля. Универсальный солдат, а в «Аталанте» таких людей ценят и умеют развивать. Охотно верим, что еще один парень из РПЛ окажется в Бергамо. Быть может, Зайнутдинову даже повезет сильнее, чем Миранчуку, выручат бойцовские качества и универсальность.

Хесус Медина, 25 лет

Футболистов из МЛС недооценивают. Многим в Европе кажется, что если оказался в этой лиге, но при этом ты не девятнадцатилетний американец или канадец, то это указывает на отсутствие талантов, как у Альфонсо Дэвиса или Кристиана Пулишича. Медина нестабильно играл за «Нью-Йорк Сити», но если в Москве покажет класс на протяжении всего сезона, то легко заинтересует скаутов, например, из Испании. Хесусу всего двадцать пять лет, а переход в ЦСКА уже помог ему – выступает за сборную Парагвая впервые за пять лет, даже голевую передачу в сентябре против ОАЭ сделал.

Иван Обляков, 24 года

Проблема Облякова – хотя он на пороге футбольной зрелости, у Ивана до сих пор нет позиции. И если Кузяев на этом построил карьеру, то Облякову, которого загоняли на неудобный левый фланг пахать по всей бровке, важно успешно перейти в центр. Вот только Федотов привлек Зделара и Медину, не видит Облякова вечным игроком основы в центре поля. Зато Ивану досталась «десятка», то есть в него в ЦСКА верят. В том числе, верят, что на трансфере Облякова можно в будущем заработать. Пока об интересе к Ивану из топ-5 не сообщали, но чем он хуже того же Норманна, которому давали шанс в АПЛ ?

Максим Мухин, 20 лет

Обратите внимание на возраст. В двадцать лет многие не играют столько, как Максим. Мухин не остался в «Локомотиве», перешел в ЦСКА , где понимал, что столкнется с конкуренцией. Но Максим, в отличие от почти всех российских футболистов, понимает концепцию цепкой игры один в один. У него есть задатки Вернблума, и хотя Понтус – плохой пример, когда оценивают европейские перспективы, вряд ли найдется приличный скаут, который смотрит матчи ЦСКА и не заметил, что у Мухина есть врожденные качества, которые невозможно натренировать. Получит опыт – прочитаете слух о переходе в западный клуб. Потенциал у Максима большой, пусть не смущают временный трудности.

Хорхе Карраскаль, 24 года

Интерес к Фуксу на нуле – сомневаются в состоянии здоровья. Интерес к Медине пока не зародился, поскольку чилийца никто пока не понял, возможно, это удар в штангу от скаутов и Федотова, как уже были с парочкой легионеров из Южной Америки, вроде Гайча. Адольфо тоже не форвард мечты для клубов топ-5, его видели в арендах – не впечатлил. Но Карраскаль, хотя его помнят по «Карпатам» и «Ривер Плейт», раскрывается по-новому. Следовательно, скауты «Атлетико» и других клубов проверяют, изменилось ли отношение Хорхе к работе? Талантом его считали всегда, со времен «Севильи». Но если не повзрослеет, то не получит шанс ни в сборной Колумбии, ни в большом европейском клубе. Хотя и маленьким тоже нужны игроки, Эджуке ведь уехал в «Герту», где с боями, но адаптируется к Бундеслиге. Карраскаль того же возраста, но интереснее как футболист, поскольку может руководить игрой.

Федор Чалов, 24 года