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«Аталанта» интересуется Зайнутдиновым. ЦСКА установил цену за игрока

вчера, 09:26

Полузащитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов попал в сферу интересов «Аталанты».

По данным источника, скауты команды из Бергамо неоднократно наблюдали за выступлениями казахского хавбека. ЦСКА хочет выручить с продажи своего игрока минимум 5-6 млн евро.

В нынешнем сезоне Зайнутдинов провёл 16 матчей за «армейцев», не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 18:59
Итальянцы любят 8ится игроками с РПЛ)
d1metras
d1metras
вчера в 17:11, ред.
Единственный его плюс - универсальный игрок. А так как футболист - слабый. Наврятли Атланте он нужен..
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 14:12
Нормальная цена за него. Хоть он и универсал, но игрок слабенький
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:19
Уйдет , плакать никто не будет , игрок явно переоценён.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:02
Ну конечно-игрок,которым затыкают все образовавшиеся бреши,просто обязан регулярно "отмечаться результативными действиями"! Играть некому,а всё туда же...
galem72
galem72
вчера в 12:22
Скорее, утиный коля шира приобретёт казаха себе, чем Аталанта купит себе этого игрока. ))
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 11:42
5-6!?!?
у него еще минимум лет 10 карьеры!! универсал!! Игрок сборной!!
Тут 10 - 15 лямов так то...
Хватит уже дешевить!!!
Головина еще за 30 более менее, а вот Миранчука за 14 смешно!
Naherger
Naherger
вчера в 11:25
Хоть бы забрали. Вечно косячит. С Локо должен был получать вторую желтую
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:15
А Миранчука куда пошлют ?
Сп62
Сп62
вчера в 10:53
После объявления цены интерес к игроку сразу упал.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 10:17
Универсальным игроков Зайнутдинова сделали в Ростове
У Ростова были проблемы с составом и Бахтиёра ставили на разные позиции
Он играл в обороне, в полузащите на 2 позициях и в нескольких играх его ставили нападающим. В одном из таких матчей он забил Спартаку 2 гола
Sylpheed
Sylpheed
вчера в 10:12, ред.
На самом деле, для меня нет открытия больше чем ПЗ, играющий везде, где его поставят. Это огромная ценность. Лобановский в свое время считал, что если собрать в команде 11 универсалов, то ей не будет равных.
Уметь играть на разных позициях одинаково полезно - это и есть талант. При чем в современном футболе очень редкий. Чаще всего он просыпается после 30 лет, с появлением опыта, но понижением физики. А тут на лицо - самородок.
В любом случае желаю ему прогресса и успехов. Буду только рад, если он останется у нас.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 09:32
Сегодня исполнилось 23 года капитану Ростова Даниилу Глебову
Он стал капитаном команды в 21 год
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:32
Казах может и даром свалить.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 09:32
ЦСКА купили Зайнутдинова у Ростова за 2 евроляма. Продадут за 5-6. Хороший бизнес
Кнвпт
Кнвпт ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 09:30
Не переживай. Никому он там точно не нужен.
Кнвпт
Кнвпт
вчера в 09:29
Следующая новость будет: "Аталанта отреагировала..."
Да кому он нужен)))!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:28
Прададут Баху,а мог бы и самим пригодится!
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