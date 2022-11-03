«Аталанта» интересуется Зайнутдиновым. ЦСКА установил цену за игрока

Полузащитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов попал в сферу интересов «Аталанты».
По данным источника, скауты команды из Бергамо неоднократно наблюдали за выступлениями казахского хавбека. ЦСКА хочет выручить с продажи своего игрока минимум 5-6 млн евро.
В нынешнем сезоне Зайнутдинов провёл 16 матчей за «армейцев», не отметившись результативными действиями.
Уметь играть на разных позициях одинаково полезно - это и есть талант. При чем в современном футболе очень редкий. Чаще всего он просыпается после 30 лет, с появлением опыта, но понижением физики. А тут на лицо - самородок.
В любом случае желаю ему прогресса и успехов. Буду только рад, если он останется у нас.
Уметь играть на разных позициях одинаково полезно - это и есть талант. При чем в современном футболе очень редкий. Чаще всего он просыпается после 30 лет, с появлением опыта, но понижением физики. А тут на лицо - самородок.
В любом случае желаю ему прогресса и успехов. Буду только рад, если он останется у нас.