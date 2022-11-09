Пике бросил самую успешную защиту топ-5. Жерар завершил карьеру удалением

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вчера, 23:50

В Лиге чемпионов пропустили намного больше, чем в Ла Лиге.

Жерар оскорбил маму судьи и пропустил прощальный матч

Эталонным был уход Зидана, когда Матерацци несколько раз сказал Зинедину в финале чемпионата мира, что готов порезвиться с сестрой француза. Итальянец даже не знал, есть ли у Зидана сестра, но получил удар головой в грудь. Пике тоже ушел эффектно, не сыграл в финальном официальном матче в карьере. Жерар удалился в перерыве за споры с арбитром.

Сказал фразу, которую литературно можно воссоздать как «я нагажу на твою маму древнейшей профессии», как следует из записи в протоколе матча. Хави планировал выпустить Пике после перерыва, но удаление сломало тренеру планы. Пике эмоциями не удивил – придрался к угловому, ведь его команда проигрывала, а Левандовски получил красную карточку.

Удивляет другое. Хави тренирует команду, где на поле достаточно новых для основы «Барселоны» людей, а пропускают меньше всех в топ-5. В центре обороны при этом играл крайний бек Маркос Алонсо. Самый интересный защитник «блаугранас» Араухо в лазарете, из-за травмы пропустит чемпионат мира. Но пестрая банда со старичком Альбой справляется.

Кстати, Жорди ищет новый клуб, ведь его зарплата, как в случае с окладами Пике и Бускетса, оттягивает пустой карман «Барселоны». Но Хави сплотил коллектив, в меньшинстве больше не пропускали, а Рафинья подарил победу. Всего 5 ошибок в защите в 14 турах – великолепный результат. От «Ювентуса» ждешь подобного даже в кризис, а «Барселона» удивила.

«Блаугранас», которые два года подряд пропускали по мячу за игру в Ла Лиге в среднем, вплотную подобрались к показателю в один пропущенный мяч в среднем на три игры.

Чемпионат Испании идет на перерыв, Хави опережает Анчелотти

Испанцы прерываются до конца чемпионата мира. Следующий матч «Барселона» проведет 31 декабря против «Эспаньола». Завтрашняя победа «Реала» над «Кадисом», если случится, позволит Анчелотти сократить отрыв до двух пунктов. Хави лидирует, хотя в очном матче «Барселона» включилась под конец, а ее соперник солиднее провел игру в целом.

«Реал» не слабее, чем каталонцы, но «лишняя» ничья против «Жироны» и сенсационное поражение от «Райо Вальекано» позволяет Хави мечтать о титуле, который так нужен клубной казне. В основе промежуточного успеха 17 голевых действий от неугомонного пана Левандовского. Обладатель «Золотых бутс» в порядке, забил 13 голов, сделал 4 ассиста в 14 играх.

Также готовился к чемпионату мира Усман Дембеле, начал через раз слышать Хави. Были проблемы с адаптацией у Рафиньи, но одновременно речь о парне, который мечтает получить свои минуты в Катаре. Новичок старается, как против «Осасуны». Результативность у «Барселоны» высокая. На третьем месте после «Баварии» и ПСЖ по разнице мячей в топ-5.

Даже «Манчестер Сити», сыграв на матч меньше, уступает на один балл. И по минимальному значению xG у ворот тер Штегена «Барселона» тоже не среди лидеров. Им везет чаще, чем «Роме», команда Моуриньо редко позволяет создавать моменты, но привезла 12 голов. Именно отсутствие грубых ошибок в защите из недели в неделю спасает «Барселону».

Надежность защиты позволяет возглавлять таблицу в чемпионате Испании, где играют короли Лиги чемпионов. Пока Анчелотти обновлял свою команду, перестроечная «Барселона» после серии неудач в ЛЧ – в ЛЕ сразу нарвались на «дьяволов», хранит лучик надежды, ведь защита допустила всего три десятка ударов в створ ворот тер Штегена.

Учитывают стиль соперников и часто используют ротацию

Против «Баварии» Хави не выбирал неправильную тактику, просто немцы сильнее. Против «Интера» были ошибки, но для команды, у которой столько перестановок по ходу сезона, защита «Барселоны» даже в Лиге чемпионов не смотрелась ужасно. Просто нарвались на двух серьезных оппонентов. В чемпионате Испании только «Реал» оказался таким же грозным.

Мадридцы забили три из пяти мячей в ворота тер Штегена. Можно смело хвалить Марка-Андре. Немец, хотя понимает, что Нойер – первый номер сборной Германии, старательно играет за клуб, взял 27 ударов из 32. Если отделить Эль Класико, то остается два пропущенных мяча в тринадцати матчах. Круто и для чемпионата одной команды, коим Ла Лига не является.

Только «Реал Сосьедад» и «Осасуна» забивали каталонцам. Хави выручает свежесть игроков, активно применяет ротацию. Справа в защите у «Барселоны» играло пять человек – Бальде, Кунде, Серхи, Бельерин и Араухо. Слева выходили Альба и Бальде. В центре защиты, хотя в Ла Лиге лишь раз было три центральных защитника, видели шесть разных футболистов.

Забавно, что высшие оценки в чемпионате в центре обороны как раз у ветерана Пике. Можно ли заявить, что Хави просто повезло, а Лига чемпионов, где тот же Пике не радовал, как и другие защитники, отражает реальный уровень обороны «Барселоны»? Нет, ведь 12 пропущенных мячей показывают, что попались зубастые соперники, даже «Виктория» кусалась.

С «Баварией» пропустили пять мячей в двух играх, но лишь во втором поединке «поплыли», допустив восемь ударов в створ. «Барселона» реально прибавила в обороне, хотя и не перешла пока из разряда фаворитов Лиги Европы в разряд будущих финалистов Лиги чемпионов. Если представить, что справа Кунде, в центре Араухо и Гарсия, а слева Бальде, то жить можно.

Четверка может в будущем не только стать причиной хорошего сна тер Штегена после матчей, но и позволит зацепиться за парочку ценных трофейных побед. «Барселона» Гвардиолы запоминалась атакой, но оборона Вальдеса играла классно. Да и самого вратаря недооценивали. Тер Штеген из той же категории. Ошибки были, но сейчас вратарь в полном порядке.

Когда говорим о фазе работы без мяча, то Хави быстро поставил правильный высокий прессинг. В обороне держатся, минимизировав чужие подходы. В сторону ворот «Реала» бьют по 11 раз за матч, по воротам «Барселоны» лишь 7.5 раза в среднем, причем попадают 2-3 раза. Летом мало кто мог поставить на то, что самая эффективная оборона в топ-5 будет у Хави.

В прошлом сезоне они финишировали на семнадцатом месте, а теперь «Барселона» собралась и вооружилась удачей. Конечно, могли пропустить чуть больше, но Хави заслужил комплименты. Гордится командой, которая ведет в Ла Лиге. Вряд ли Луис Энрике сменит Эрнандеса на посту после турнира, как допускал Лапорта после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов.