«Ростов» не слышит Карпина. Много пропускают, скудно атакуют и нахватались поражений

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вчера, 15:00

Впереди домашний матч против «Динамо».

Первое поражение в РПЛ навредило команде

Глебов прав, что в Санкт-Петербурге «Ростов» пытался сыграть в свой футбол. Выходили в атаку через короткий пас, у Песьякова больше передач, чем у Полоза, Комличенко и Байрамяна вместе взятых. Навязывали жёсткую борьбу, смотрелись достойно. Но проиграли. Класс «Зенита» позволил чаще владеть мячом, допускать меньше брака в передачах, атаковать с акцентом на точные удары. Семак по этому компоненту выиграл 9:2. Теоретически «Ростов» мог не пропустить от хитрого Кузяева, отбиться и сыграть вничью. Но это как с оценкой первых ничьих «Ростова» в сезоне. Карпин по игре в футбол претендовал на пять стартовых побед подряд, только против «Химок» сыграли не лучшим образом. Но дальше был домашний камбэк против «Сочи», серия непростых побед, не всегда осмысленных, как против «Торпедо». В чемпионате первое поражение состоялось в Санкт-Петербурге. И разница с чемпионом, которую «Ростов» зафиксировал на практике, их сломала. «Урал» и «Факел» забрали у Карпина очки. «Ахмат» разогнал ряд опасных атак, которые без неожиданного навеса Осипенко на Сильянова – победный гол в концовке организовали два защитника, могли привести к победе Ташуева. Теперь «Ростов» не так хорош, как на старте сезона, неудивительно, что присматривают зимних новичков.

Накопились претензии к линии нападения

Есть навесы Уткина на Комличенко, они работают до сих пор. Но нельзя постоянно выигрывать из-за подач со стандартов. «Ростов» результативный, забили столько же, сколько и «Краснодар», но 6 мячей – стандарты, 8 голов – пенальти, 1 мяч – автогол. Остаётся всего 12 точных ударов с игры. Сравните с 27 голами «Спартака» и 37 мячами «Зенита». Если «Ростов» планирует навязывать фаворитам борьбу за место в тройке, то команде пора признать, что в атаке есть проблемы. Например, нет человека с последним пасом, как у Еременко и Нобоа в прошлом. Уткин и Полоз создают голы, но первый навешивает, а второй после дриблинга откатывает мяч напарникам. Комличенко прикрывает мяч корпусом перед пасами или работает на втором этаже, как Дзюба в «Зените». Но в команде нет классного диспетчера с пасом низом в середине поля. Глебов слишком глубоко по схеме, и хотя Данила аккуратный, последними передачами не балует. Полоз много забил с пенальти, Комличенко – после стандартов. Но, где третья сила? Байрамян отличился лишь один раз, как и Тугарев. Третьего форварда не хватает, а поскольку Чернов и Сильянов уступают тому же Терентьеву по созданным моментам, то атаку Карпина сложно назвать многоуровневой и не шаблонной. Зарабатывают пенальти, забивают после стандартных положений, но голы с игры пока не даются коллективу. Как и моменты, лишь по 2-3 удара в створ за игру. По сумме качественных шансов «Ростов» не сильно оторвался от «Локомотива».

Оборона огорчает ужасными отрезками в игре

Защиту «Ростова» можно ставить в пример обороне «Локомотива» и «Сочи». Но вот учить жизни ЦСКА и «Спартак» Осипенко и компания уже не смогут. Песьяков не радует количеством безумных сэйвов. И хотя пропускают примерно столько, сколько заслужили, есть изъяны. На отдельных отрезках матчей «Ростов» грамотно располагается в защите, мало моментов, хороший высокий прессинг, который отличает в этом сезоне из успешных команд как раз «Спартак» и южан. Но рядом встречаются глупые проседания. Потеряли два очка против «Локомотива», когда в дополнительное время включили в меню матча чужую бисиклету. В Нижнем Новгороде вели 1:3, а потом пропустили дважды. Повезло ещё, что Глебов разбавил чужие голы своим, выиграли 3:4. Но вот против «Сочи» главный грех защиты «Ростова» раскрылся сполна. Сопернику не нужно постоянно создавать моменты. Как только Осипенко теряет контроль над своей линией, то Мелехин и Прохин допускают ошибки, а латерали им не помогают. Даже Глебов и Уткин, которые в спокойной фазе работают грамотно, бесполезны в защите, когда «Ростов» «плывёт». Биполярность отношения к обороне как к концепции выводит на ключевую проблему сезона.

Установки Карпина качественнее их реализации

Карпин не легенда российского футбола, как самохвал Божович, но кое-чего умеет. В первом туре «Ростов» в гостях играл лучше, чем «Динамо». Команда Йокановича словно ползала полем, но атака гостей проиграла Шунину, а Грулёв забил быстрый мяч, который спас для москвичей ничью. Позже в Кубке России те же команды сыграли ещё дважды. В первом случае Карпин забрал своё – 2:0, но с третьей попытки Йоканович учёл ошибки, форварды «Динамо» были сильнее. Даже перестановки в составе на кубок не мешают найти закономерность. Часто у Карпина правильный план на игру – например, с ЦСКА отдали мяч «армейцам», не отдавая игру, а Федотова такой расклад бесит. Но нечасто в последних матчах Валерий Георгиевич видит качественную реализацию своих идей, как было против «Спартака». В той игре лишь при счёте 4:1 в свою пользу «Ростов» немного расслабился. Но даже в успешный вечер сначала пропустили от Промеса, то есть не сработали плюсы своего нападения, а характерные непонятные ляпы в обороне были. Возможно, Карпину стоило поискать летом конкурента для Песьякова и подписать иностранных центрального защитника, левого латераля и полузащитника к Уткину и Глебову того же класса? Понятно, что «Ростов» может сковывать финансовая ситуация – вряд ли был огромный трансферный бюджет, полагаются скорее на имя тренера, к которому переходят футболисты. Но у немногочисленной теперь публики накопились претензии.

«Ростов» — команда настроения, а его подпортили