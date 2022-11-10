Неочевидные цифры. Статистические закономерности последних чемпионатов мира

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вчера, 09:25

Они помогут понять, чего ждать от ЧМ -2022.

Чемпионат мира всё ближе, поэтому хочется немного заглянуть в будущее или хотя бы понять, чего стоит ожидать от предстоящего турнира в Катаре. Этому поможет статистика. Некоторые закономерности и даже неожиданные выкладки, основанные на прошлых чемпионатах мира, могут уже сейчас подсказать, что случится в Катаре.

В исследовании, проведённом ВВС, учитывались шесть последних чемпионатов мира. Поскольку они проходили в привычном формате: 32 команды, разделённые на восемь групп. На шести турнирах с 1998 по 2018 год было проведено 384 матча. Достаточное количество, чтобы выявлять некоторые тренды.

Как место проведения турнира влияет на команды

Начнём с простого и при этом не самого очевидного. Кажется, что это влияние несущественное. Но статистика говорит, что в последних трех турнирах, которые проводились в Европе, европейские страны занимали десять мест из 16 в плей-офф. Когда турнир проводился за пределами Европы, эта цифра падала до семи в среднем. При этом выигрывали от этого европейского падения чаще всего южноамериканцы, а азиатские команды выходили в два раза чаще в плей-офф, когда ЧМ был за пределами Европы.

Есть ли связь между отбором на ЧМ и тем, как далеко продвигаются на турнире команды

Пять из шести последних чемпионов мира были европейцами. Всем им, кроме Франции в 1998 году, которая являлась страной-хозяйкой, пришлось проходить отбор, и они это делали блестяще. Выигравшие чемпионаты мира Италия (2006), Испания (2010), Германия (2014) и Франция (2018) либо не проигрывали вовсе, либо проигрывали всего раз в десяти матчах отбора. Если считать ничью за половину выигрыша, то их процент побед составлял не менее 80.

Если ориентируемся на европейцев (хотя Бразилия и Аргентина в нынешнем виде поспорят), то можно наперёд посмотреть, кто, исходя из этой статистики, ближе других к победе на ЧМ -2022. У кого превышен порог в 80 процентов побед в отборе. Но список не будет слишком узким. Таких оказалось много: Дания (95%), Англия и Германия (по 90%), Сербия и Бельгия (по 87,5%), Испания, Швейцария и Франция (по 81,3%), Хорватия и Нидерланды (по 80%).

Насколько «силён» состав чемпионата мира в Катаре

Конкурентность чемпионата мира можно определить по тому, сколько наиболее сильных команд по рейтингу ФИФА в нем оказалось. Тут сам регламент ФИФА , конечно, вносит смуту, потому что есть квотирование. И многие сильные по рейтингу европейские сборные просто «не поместились» в эту квоту, зато из Азии и Африки есть гости с низким рейтингом.

Давайте посмотрим на разброс в рейтинге между самой сильной и самой слабой сборной на момент старта последних чемпионатов мира:

1998 – от 1 до 74;

2002 – от 1 до 50;

2006 – от 1 до 61;

2010 – от 1 до 105;

2014 – от 1 до 62;

2018 – от 1 до 70;

2022 – от 1 до 61.

Если бы представительство на чемпионате мире определялось мировым рейтингом, то в этом году мы бы увидели на турнире: Италию (6 место), Колумбию (17 место), Перу (23 место), Швецию (25 место), Украину (27 место), Чили (29 место) и Нигерию (32 место). Их места заняли семь команд с более низким рейтингом, но успешнее прошедшие отбор и не попавшие под жернова квот ФИФА . Может показаться, что это много. Но на нынешнем чемпионате мира наименьшая доля команд не из топ-32 за всё время, что в ЧМ участвуют 32 сборные. В некоторых турнирах участвовало до 11 команд не из топ-32. Так что нынешний ЧМ будет весьма конкурентным.

По рейтингу можно прикинуть и потенциальную «группу смерти», хотя её обычно определяют болельщики и журналисты, исходя из своих субъективных ощущений «вывески». А вот если ориентироваться на рейтинг, то давайте посмотрим на состав групп. Самой «смертельной» тут будет группа В, где каждая из команд входит в топ-20.

А: Нидерланды (8), Сенегал (18), Эквадор (44), Катар (50).

В: Англия (5), США (16), Уэльс (19), Иран (20).

С: Аргентина (3), Мексика (13), Польша (26), Саудовская Аравия (51).

D: Франция (4), Дания (10), Тунис (30), Австралия (38).

E: Испания (7), Германия (11), Япония (24), Коста-Рика (31).

F: Бельгия (2), Хорватия (12), Марокко (22), Канада (41).

G: Бразилия (1), Швейцария (15), Сербия (21), Камерун (43).

H: Португалия (9), Уругвай (14), Южная Корея (28), Гана (61).

Как хорошо выступают команды, прошедшие через стыковые матчи

На первый взгляд может показаться, что это сборные, прошедшие по «добору», неким вторым рядом, которые не смогут оказывать серьёзного влияния на турнир. Но только на первый взгляд. Если говорить о европейских командах, то 67 процентов из тех, что прошли стыковые матчи, выходят потом в плей-офф ЧМ , но только 57 процентов из тех, кто напрямую из квалификации отобрался, делают то же самое.

В двух из шести последних финалов чемпионатов мира играли европейские команды, вышедшие через «стыки». Это Германия в 2002 году и Хорватия в 2018-м. Плюс Хорватия в 1998-м и Турция в 2002-м дошли до полуфиналов, хотя попали на турнир через стыковые матчи, то есть в последний вагон.

Почему действующим чемпионам тяжело

Защитить чемпионский титул никому не удавалось с 1962 года. В 14 последующих чемпионатах мира только дважды действующий обладатель трофея проходил дальше четвертьфинала. Печальная статистика, которая заставляет поверить в некое проклятие и карму. На самом деле всё куда проще. Люди не учитывают, что четыре года – это большой срок, и многое меняется в составах сборных, в том числе у чемпионов мира.

Причём проблемы «защитников титула» начинаются с первого же матча. В 12 турнирах с тех пор, как Англия победила Румынию в 1970 году, только три действующих чемпиона начинали новый чемпионат с побед. А четверо из пяти последних действующих чемпионов даже не выходили из групп.

В среднем только 50 процентов игроков, начинавших финал победного чемпионата мира, выходят на первый матч следующего ЧМ . Это к слову об обновлении. Италия, например, в первом матче чемпионата мира 2010 года с Парагваем (1:1) выставила в стартовом составе только трёх человек, которые выходили в нём в финале ЧМ -2006. Это просто другие команды. Хотя в голове болельщика, журналиста и эксперта имя всё то же. И складывается ощущение, что существует некая мистика.

Как часто команды с низким рейтингом преподносят сюрпризы

Самое простое в прогнозировании – предположить, что две сильнейшие команды в каждой группе и выйдут из неё. Но нет. Нередко третьи и четвёртые команды по рейтингу выходят в плей-офф. Так бывает в 32 процентах случаев. В тех же шести последних чемпионатах мира в плей-офф на разных стадиях 34 процента матчей выигрывали команды с более низким рейтингом, чем оппоненты.

Тут, конечно, ЧМ -2002 внёс большой вклад в статистику. Там Южная Корея в плей-офф со своим 40-м номером рейтинга выбила шестой номер (Италию) и восьмой номер (Испанию). На том же турнире Сенегал с 42-м номером выбил Швецию с 19-м. А самая большая разница в плей-офф была на ЧМ -2018, где Россия с 70-м номером выбила Испанию с 10-м.

Так что предстоящий турнир в Катаре преподнесёт нам немало сюрпризов, драм и интригующих поворотов.