Игра на пределе, но с потенциалом. Оценка прогресса «Арсенала»

Разбираем перед матчем с «Челси».
Когда в предыдущий раз «Арсенал» играл с «Челси» в первой половине сезона, все выглядело так, что это начало конца Микеля Артеты у руля «канониров». Проиграв получившему повышение «Брентфорду», «Арсенал» уступил и «Челси» со счетом 0:2, причем все могло сложиться и хуже, поскольку «синие» нанесли 22 удара против шести, а по ожидаемым голам счет был 3,0 – 0,3 в пользу «Челси».
14 месяцев спустя те же самые команды встречаются в первом круге нового чемпионата. «Челси» уже бьется под руководством нового главного тренера, а «Арсенал» Артеты возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Вряд ли это кем-то уверенно прогнозировалось. Но «канониры» продолжают свою поступь и прибавляют один хороший матч к другому, оставаясь лидерами лиги. Но насколько далеко они могут зайти?
Отличный старт
В 12 матчах Премьер-Лиги «Арсенал» выиграл десять раз, единожды проиграл и сыграл вничью. С момента основания АПЛ в 1992 году только пять команд набрали больше очков в своих первых 12 матчах. И только четыре клуба набрали столько же – 31 балл. Давайте посмотрим, что ждало те команды.
«Манчестер Сити» в сезоне 17/18 – 34 очка, финишировал первым с 100 очками;
«Манчестер Сити» в сезоне 11/12 – 34 очка, финишировал первым с 89 очками;
«Ливерпуль» в сезоне 19/20 – 34 очка, финишировал первым с 99 очками;
«Манчестер Сити» в сезоне 18/19 – 32 очка, финишировал первым с 98 очками;
«Челси» в сезоне 14/15 – 32 очка, финишировал первым с 87 очками;
«Манчестер Юнайтед» в сезоне 06/07 – 31 очко, финишировал первым с 89 очками;
«Челси» в сезоне 05/06 – 31 очко, финишировал первым с 91 очком;
«Ньюкасл» в сезоне 95/96 – 31 очко, финишировал вторым 78 очками;
«Манчестер Юнайтед» в сезоне 93/94 – 31 очко, финишировал первым с 92 очками (в 42 матчах).
Проще говоря, восемь из девяти команд, которые начинали сезон не хуже нынешнего «Арсенала», потом становились чемпионами.
Сферы улучшения
По сравнению с прошлым сезоном дела у «Арсенала» идут лучше по многим параметрам. И их тоже можно оформить в список.
Забитые голы: 2,5 за матч против 1,6.
Пропущенные голы: 0,92 за матч против 1,2.
Удары по воротам: 16,2 за матч против 15,7.
Допущенных ударов по воротам: 8,2 за матч против 11,1.
Касаний в чужой штрафной: 37,2 за матч против 27,6.
Допущено касаний соперника в своей штрафной: 16,3 за матч против 20,0.
«Арсенал» сейчас по всем параметрам выглядит как большинство топ-команд: высоко прессингует, контролирует поле, часто находится в чужой штрафной площади и заваливает противника ударами.
Примечательно, что ранее при Артете «Арсеналу» не удавалось собрать все важные игровые показатели воедино. На отдельных отрезках «канониры» выдавали что-то особенное в каких-то конкретных условиях, но проигрывали в других моментах. В прошлом сезоне по интенсивности прессинга «Арсенал» был лишь 11-м. При этом по владению мячом он занимал пятое место, уступая тройке лидеров и «Брайтону».
Владение при низком показателе прессинга означало, что «Арсенал» медленно перекатывает мяч. Скорость продвижения его вперед ниже была только у «Брайтона» и «Манчестер Сити». Но это особенные команды, которые сразу устанавливали контроль над мячом высоко, около штрафной противника, откуда уже продвижение вперед означало бы быструю потерю или гол. А «Арсенал» медленно продвигал его вперед со своей половины поля. Сопернику это не угрожало, но повышало вероятность очень дорогостоящей потери мяча у своих ворот.
«Арсенал» в этом сезоне не стал сразу машиной для прессинга. Но он гораздо выше держит линию владения мячом. Взять для примера Гранита Джаку, который стал существенно меньше ошибаться и больше задействован в острых розыгрышах. В этом сезоне он сделал уже 43 касания в чужой штрафной, а за весь прошлый сезон их было 33.
Усиление состава
Можно много говорить о том, как Артета наладил игру команды. Но нельзя не отметить фактор усиления состава. И главные приобретения случились на ключевых позициях впереди и сзади. Центральный защитник Вильям Салиба сыграл в этом сезоне 99 процентов доступного времени. 21-летний француз, вероятно, стал лучшим центральным защитником АПЛ на этом отрезке сезона. Наличие центрального защитника мирового класса – важнейший фактор превращения команды в топовую.
То же можно сказать и о центрфорварде. Другой новичок Габриэл Жезус провел на поле 97 процентов доступного времени в этом сезоне. В прошлом сезоне Обамеянг и Ляказетт делали в среднем за матч 0,44 результативных действия (ассисты + голы, не считая пенальти). В этом сезоне бомбардир «Арсенала» довел этот показатель до 0,88. Кроме того, Жезус отлично поддерживает партнеров и старательно прессингует, добавляя эффективности стилю команды.
Зрелость молодежи
Другой фактор, определяющий улучшение качества игроков, это их взросление. В прошлом сезоне «канониры» были самой молодой командой лиги со средним возрастом 24,4 года, что на целый год меньше, чем у второй команды – «Саутгемптона». Если брать в целом, то средний возраст игроков на пике обычно между 24 и 28 годами. Таким образом, «Арсенал» в прошлом сезоне был командой, состоящей из игроков, которые потенциально могли прогрессировать одновременно.
Похоже, что так и произошло. Тот же Мартинелли увеличил игровое время в «Арсенале» больше, чем любой другой футболист – с 54 до 93 процентов. На его счету уже столько голов без пенальти (пять), сколько за весь прошлый сезон. А Сака и Эдегор пусть и незначительно увеличили игровое время, зато существенно прибавили в эффективности. У Мартина средний показатель голов без пенальти и ассистов 0,6 по сравнению с 0,36 в прошлом сезоне, а у Букайо показатель вырос с 0,48 до 0,73.
Причем у «Арсенала» сохраняется потенциал для роста. Поскольку средний возраст его игроков немного подрос до 24,9 года, но остается самым маленьким в чемпионате Англии.
Дальнейший путь
Конечно, все эти улучшения и уже набранные очки – прекрасно. Но они не очень-то помогают в прогнозировании того, где команда в итоге окажется. Ведь она соревнуется не в вакууме, а во вполне конкретном окружении, с конкретными противниками. И тут скрыта самая большая проблема «Арсенала». Даже весь из себя симпатичный и прогрессирующий, он сталкивается в споре за чемпионство с одной из самых стабильных и высококлассных команд мира. Да, бывают случаи, когда даже завзятый доминатор ослабляет хватку. Но на нынешний «Сити» это не похоже. Скорее лидерство «Арсенала» — это ситуативная история на стартовом отрезке сезона.
Другой фактор, который может сыграть рано или поздно против «Арсенала», это здоровье игроков. Премьер-Лигу выигрывают не 11 классными футболистами, а 18-20. Пока мы видели наилучший сценарий для «Арсенала». «Канониры» выжали почти все из своих возможностей в первых 12 матчах сезона. Но они использовали очень ограниченный набор футболистов.
Девять игроков «Арсенала» провели на поле не менее 72 процентов доступного времени, восемь – не менее 83, семь – не менее 90 процентов. Для сравнения, у «Сити» в прошлом сезоне только один полевой игрок попал в 85 процентов и всего пять – в 65. Вряд ли «Арсенал» сможет что-то существенно улучшить в ротации в этом сезоне, не потеряв в качестве игры. И если травмы выбьют кого-то из тех, на ком держится нынешняя игра команды, «канониров» ждет спад.
С другой стороны, есть пример «Лестера», который выиграл титул, когда у десяти игроков было не менее 75 процентов игрового времени. То есть фактически одним составом. Но на то оно и исключение, случающееся крайне редко.
В современном футболе 31 балл в 12 турах не гарантирует победы в чемпионате.
В современном футболе 31 балл в 12 турах не гарантирует победы в чемпионате.
Ну что сегодня Ху из Ху??? Артета покажет Поттеру, кто тут волшебник..)))???
Арсенал доказывает, что на данном этапе сезона хорош везде и всегда: в перерывах между матчами АПЛ лондонцы легко выиграли группу в ЛЕ, при этом команда Артеты выступила очень сдержанно, спокойно и на классе. Микель грамотно распределяет силы своих подопечных и везде добивается сокрушительных успехов.
Ну а так что, магия своего стадиона не поможет Челси в дерби, ведь Арсенал имеет богатый опыт набора очков на Стэмфорд Бридж. Победа гостей будет непростой, но не станет неожиданностью. И думантся мне, что после этого матча Артета останется первым. Удачи тебе Арсенал!
Ну что сегодня Ху из Ху??? Артета покажет Поттеру, кто тут волшебник..)))???
Арсенал доказывает, что на данном этапе сезона хорош везде и всегда: в перерывах между матчами АПЛ лондонцы легко выиграли группу в ЛЕ, при этом команда Артеты выступила очень сдержанно, спокойно и на классе. Микель грамотно распределяет силы своих подопечных и везде добивается сокрушительных успехов.
Ну а так что, магия своего стадиона не поможет Челси в дерби, ведь Арсенал имеет богатый опыт набора очков на Стэмфорд Бридж. Победа гостей будет непростой, но не станет неожиданностью. И думантся мне, что после этого матча Артета останется первым. Удачи тебе Арсенал!