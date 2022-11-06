Игра на пределе, но с потенциалом. Оценка прогресса «Арсенала»

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вчера, 08:53

Разбираем перед матчем с «Челси».

Когда в предыдущий раз «Арсенал» играл с «Челси» в первой половине сезона, все выглядело так, что это начало конца Микеля Артеты у руля «канониров». Проиграв получившему повышение «Брентфорду», «Арсенал» уступил и «Челси» со счетом 0:2, причем все могло сложиться и хуже, поскольку «синие» нанесли 22 удара против шести, а по ожидаемым голам счет был 3,0 – 0,3 в пользу «Челси».

14 месяцев спустя те же самые команды встречаются в первом круге нового чемпионата. «Челси» уже бьется под руководством нового главного тренера, а «Арсенал» Артеты возглавляет турнирную таблицу АПЛ . Вряд ли это кем-то уверенно прогнозировалось. Но «канониры» продолжают свою поступь и прибавляют один хороший матч к другому, оставаясь лидерами лиги. Но насколько далеко они могут зайти?

Отличный старт

В 12 матчах Премьер-Лиги «Арсенал» выиграл десять раз, единожды проиграл и сыграл вничью. С момента основания АПЛ в 1992 году только пять команд набрали больше очков в своих первых 12 матчах. И только четыре клуба набрали столько же – 31 балл. Давайте посмотрим, что ждало те команды.

«Манчестер Сити» в сезоне 17/18 – 34 очка, финишировал первым с 100 очками;

«Манчестер Сити» в сезоне 11/12 – 34 очка, финишировал первым с 89 очками;

«Ливерпуль» в сезоне 19/20 – 34 очка, финишировал первым с 99 очками;

«Манчестер Сити» в сезоне 18/19 – 32 очка, финишировал первым с 98 очками;

«Челси» в сезоне 14/15 – 32 очка, финишировал первым с 87 очками;

«Манчестер Юнайтед» в сезоне 06/07 – 31 очко, финишировал первым с 89 очками;

«Челси» в сезоне 05/06 – 31 очко, финишировал первым с 91 очком;

«Ньюкасл» в сезоне 95/96 – 31 очко, финишировал вторым 78 очками;

«Манчестер Юнайтед» в сезоне 93/94 – 31 очко, финишировал первым с 92 очками (в 42 матчах).

Проще говоря, восемь из девяти команд, которые начинали сезон не хуже нынешнего «Арсенала», потом становились чемпионами.

Сферы улучшения

По сравнению с прошлым сезоном дела у «Арсенала» идут лучше по многим параметрам. И их тоже можно оформить в список.

Забитые голы: 2,5 за матч против 1,6.

Пропущенные голы: 0,92 за матч против 1,2.

Удары по воротам: 16,2 за матч против 15,7.

Допущенных ударов по воротам: 8,2 за матч против 11,1.

Касаний в чужой штрафной: 37,2 за матч против 27,6.

Допущено касаний соперника в своей штрафной: 16,3 за матч против 20,0.

«Арсенал» сейчас по всем параметрам выглядит как большинство топ-команд: высоко прессингует, контролирует поле, часто находится в чужой штрафной площади и заваливает противника ударами.

Примечательно, что ранее при Артете «Арсеналу» не удавалось собрать все важные игровые показатели воедино. На отдельных отрезках «канониры» выдавали что-то особенное в каких-то конкретных условиях, но проигрывали в других моментах. В прошлом сезоне по интенсивности прессинга «Арсенал» был лишь 11-м. При этом по владению мячом он занимал пятое место, уступая тройке лидеров и «Брайтону».

Владение при низком показателе прессинга означало, что «Арсенал» медленно перекатывает мяч. Скорость продвижения его вперед ниже была только у «Брайтона» и «Манчестер Сити». Но это особенные команды, которые сразу устанавливали контроль над мячом высоко, около штрафной противника, откуда уже продвижение вперед означало бы быструю потерю или гол. А «Арсенал» медленно продвигал его вперед со своей половины поля. Сопернику это не угрожало, но повышало вероятность очень дорогостоящей потери мяча у своих ворот.

«Арсенал» в этом сезоне не стал сразу машиной для прессинга. Но он гораздо выше держит линию владения мячом. Взять для примера Гранита Джаку, который стал существенно меньше ошибаться и больше задействован в острых розыгрышах. В этом сезоне он сделал уже 43 касания в чужой штрафной, а за весь прошлый сезон их было 33.

Усиление состава

Можно много говорить о том, как Артета наладил игру команды. Но нельзя не отметить фактор усиления состава. И главные приобретения случились на ключевых позициях впереди и сзади. Центральный защитник Вильям Салиба сыграл в этом сезоне 99 процентов доступного времени. 21-летний француз, вероятно, стал лучшим центральным защитником АПЛ на этом отрезке сезона. Наличие центрального защитника мирового класса – важнейший фактор превращения команды в топовую.

То же можно сказать и о центрфорварде. Другой новичок Габриэл Жезус провел на поле 97 процентов доступного времени в этом сезоне. В прошлом сезоне Обамеянг и Ляказетт делали в среднем за матч 0,44 результативных действия (ассисты + голы, не считая пенальти). В этом сезоне бомбардир «Арсенала» довел этот показатель до 0,88. Кроме того, Жезус отлично поддерживает партнеров и старательно прессингует, добавляя эффективности стилю команды.

Зрелость молодежи

Другой фактор, определяющий улучшение качества игроков, это их взросление. В прошлом сезоне «канониры» были самой молодой командой лиги со средним возрастом 24,4 года, что на целый год меньше, чем у второй команды – «Саутгемптона». Если брать в целом, то средний возраст игроков на пике обычно между 24 и 28 годами. Таким образом, «Арсенал» в прошлом сезоне был командой, состоящей из игроков, которые потенциально могли прогрессировать одновременно.

Похоже, что так и произошло. Тот же Мартинелли увеличил игровое время в «Арсенале» больше, чем любой другой футболист – с 54 до 93 процентов. На его счету уже столько голов без пенальти (пять), сколько за весь прошлый сезон. А Сака и Эдегор пусть и незначительно увеличили игровое время, зато существенно прибавили в эффективности. У Мартина средний показатель голов без пенальти и ассистов 0,6 по сравнению с 0,36 в прошлом сезоне, а у Букайо показатель вырос с 0,48 до 0,73.

Причем у «Арсенала» сохраняется потенциал для роста. Поскольку средний возраст его игроков немного подрос до 24,9 года, но остается самым маленьким в чемпионате Англии.

Дальнейший путь

Конечно, все эти улучшения и уже набранные очки – прекрасно. Но они не очень-то помогают в прогнозировании того, где команда в итоге окажется. Ведь она соревнуется не в вакууме, а во вполне конкретном окружении, с конкретными противниками. И тут скрыта самая большая проблема «Арсенала». Даже весь из себя симпатичный и прогрессирующий, он сталкивается в споре за чемпионство с одной из самых стабильных и высококлассных команд мира. Да, бывают случаи, когда даже завзятый доминатор ослабляет хватку. Но на нынешний «Сити» это не похоже. Скорее лидерство «Арсенала» — это ситуативная история на стартовом отрезке сезона.

Другой фактор, который может сыграть рано или поздно против «Арсенала», это здоровье игроков. Премьер-Лигу выигрывают не 11 классными футболистами, а 18-20. Пока мы видели наилучший сценарий для «Арсенала». «Канониры» выжали почти все из своих возможностей в первых 12 матчах сезона. Но они использовали очень ограниченный набор футболистов.

Девять игроков «Арсенала» провели на поле не менее 72 процентов доступного времени, восемь – не менее 83, семь – не менее 90 процентов. Для сравнения, у «Сити» в прошлом сезоне только один полевой игрок попал в 85 процентов и всего пять – в 65. Вряд ли «Арсенал» сможет что-то существенно улучшить в ротации в этом сезоне, не потеряв в качестве игры. И если травмы выбьют кого-то из тех, на ком держится нынешняя игра команды, «канониров» ждет спад.

С другой стороны, есть пример «Лестера», который выиграл титул, когда у десяти игроков было не менее 75 процентов игрового времени. То есть фактически одним составом. Но на то оно и исключение, случающееся крайне редко.