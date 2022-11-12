«Болонья» — «Сассуоло» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Болонья» — «Сассуоло», который состоится 12 ноября 2022 года

«Болонья»

«Болонья» выступает с периодическим успехом и в последних пяти турах смогла набрать девять очков. Коллектив на данный момент занимает 14 место с 16 набранными баллами и старается максимально обезопасить себя от зоны вылета. В предстоящей игре с нестабильным «Сассуоло» хозяева постараются сыграть смелее и добиться преимущества по ходу поединка, которое должно отобразиться в итоговом счете.

09 ноября «Болонья» проиграла на выезде «Интеру» разгромно (1:6), а шестого числа на своем поле обыграла «Торино» (2:1).

«Сассуоло»

Клуб выиграл только одну встречу из последних пяти в чемпионате Италии, что говорит о проблемах коллектива с обороной и реализацией голевых моментов. «Сассуоло» также набрал 16 очков, поэтому матч с «Сампдорией» будет важный и принципиальный, так как победитель сможет оторваться на расстояние одной победы от прямого конкурента.

09 ноября «Сассуоло» сыграл вничью с «Ромой» (1:1), а пятого числа проиграл «Эмполи» (0:1). Оба матча прошли в рамках Серии А.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Болонья» – 2.25

Ничья – 3.4

Победит «Сассуоло» – 3.25

Статистика

«Болонья» выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Сассуоло» проиграл в трех выездных матчах подряд

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Сассуоло» выиграл три из пяти последних матчей с «Болоньей»

Прогноз

Сделать ставку на ничью,компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Команды примерно равны по уровню игры на данный момент, и мы предполагаем, что большого преимущества не будет ни у одного из клубов. Прогнозируем, что команды поделят очки.