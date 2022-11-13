ФСГ — главная причина успеха «Ливерпуля»?

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13 ноября 2022, 14:45

Октябрь 2010 года. «Ливерпуль» по уши в долгах и находится в середине таблицы. Текущие владельцы Джордж Джиллет и Том Хикс загнали клуб в не лучшее положение, и в этот момент на горизонте появляются их соотечественники из New England Sports Ventures (в последствии переименованные в Fenway Sports Group), которые заплатили за легендарную команду смешные 300 миллионов фунтов стерлингов.

«Ливерпуль» был не первым спортивным проектом, который попал в руки FSG. В 2001 году Джон Генри объединил усилия с Томом Вернером и рядом других инвесторов, чтобы выиграть тендер на бейсбольную команду «Ред Сокс». Спустя 3 года бостонская команда впервые за 86 лет смогла победить в мировой бейсбольной серии, так что эти ребята точно знали, как возвращать былую славу некогда великим командам.

Так произошло и с «Ливерпулем». Дела у мерсисайдцев до прихода FSG складывались далеко не лучшим образом. Это касалось всего: клуб в сезоне 09/10 вылетел на ранних стадиях кубков и занял 7 место в Премьер-лиге, расставшись с Рафой Бенитесом, бывшие владельцы загнали его в огромные долги перед Королевским банком Шотландии, который и без того не раз шел на уступки. Из-за сложившейся ситуации клуб был на грани банкротства, в связи с чем управляющему директору «Ливерпуля» пришло поручение — нужно искать покупателя.

К счастью, долго ждать не прилшлось. Несмотря на плачевное положение «Ливерпуль» все еще оставался одним из самых именитых клубов мира. Потенциальных покупателей было двое — это сингапурский бизнесмен Питер Лим, который, кстати, владеет «Валенсией», и знакомые нам FSG. Состояние Лима было больше, чем у FSG, но за вторых говорил вышеупомянутый опыт с «Ред Сокс», и это внушало надежду.

Чтобы оценить ситуацию в клубе, новым владельцам потребовалось время. В январе 2011 года «Ливерпуль» оказался на 12 месте, после чего было принято решение уволить Роя Ходжсона, который проработал в клубе полгода и обратиться за помощью к Кенни Далглишу. Однако главным изменением в ту зиму стала продажа Фернандо Торреса и покупка Луиса Суареса с Энди Кэрролом, ставшим самым дорогим приобретением в истории «Ливерпуля». К концу сезона форварды забили на двоих 6 мячей, а команда заняла 6 место, не попав в еврокубки.

Следующий сезон тоже стал скомканным. В межсезонье клуб покинуло 10 игроков, а приобретено 7. Та трансферная кампания всеми была признана провальной. Лишь 2 игрока, которые были приобретены FSG в первый год правления на «Энфилде», окупили себя — это нынешний капитан Джордан Хендерсон и Луис Суарес, забивший в первый свой полноценный сезон в «Ливерпуле» 17 голов.

В том же сезоне «Ливерпуль» выиграл свой первый за 5 лет трофей — Кубок английской лиги, выбив «Челси» и «Манчестер Сити». Благодаря той победе мерсисайдцы пробились в Лигу Европы. Однако в Премьер-лиге результат был удрачающим. Команда «добилась» худшего результата с 1994 года, заняв 8 место, поэтому несмотря на победу в КАЛ было принято решение расстаться с Сэром Кенни. Кандидатов, по мнению FSG, было пятеро — Андре Виллиаш-Боаш, Юрген Клопп, Алан Пардью, Роберто Мартинес и Брендан Роджерс. Идеальным вариантом Джон Генри считал Юргена Клоппа, но тот не планировал покидать Дортмунд. Тогда было принято решение остановить свой выбор на североирланском специалисте из «Суонси», который на первой встрече с владельцем клуба организовал на 180 (!) страниц презентацию о своем видении развития команды, чем и влюбил в себя FSG.

Однако мнения и взгляды разошлись с момента обсуждений политики клуба. Роджерс настаивал на полном контроле над клубом и требовал, чтобы у команды не было спортивного директора. Но у владельцев были свои взгляды и помимо того, что в клубе остался спортивный директор, был создан трансферный комитет, который принимал решения о действиях клуба на рынке. И пусть за Роджерсом оставалось решающее слово, он все равно оставался недоволен: «Я хочу быть уверенным, что все футбольные вопросы буду решать я, что управлять командой буду я».

Проблемы не заставили себя ждать. Летом 2012 руководство намеревалось приобрести Дэна Старриджа из «Челси» и отправить недавно купленного Кэррола в аренду в «Вест Хэм». Роджерс же настаивал на покупке 30-летнего Клинта Демпси и был готов отдать в качестве разменной монеты Джордана Хендерсона. В связи со всем этим среди болельщиков нарастали недовольства политикой новых владельцев.

Джону Генри даже приходилось писать открытое письмо фанатам, чтобы прояснить ситуацию вокруг стратегии клуба: «Наша трансферная политика заключается не в том, чтобы уменьшить расходы. Мы стремимся и будем стремиться к тому, чтобы тратить максимально эффективно, создавая качество и глубину состава».

В спортивном плане сезон 12/13 не стал чем-либо примечателен, зато в сезоне 13/14 «Ливерпуль» смог заявить о себе. Брендану Роджерсу удалось создать команду, которая играла по принципу стереотипной сборной Бразилии. Команда с Суаресом и Старриджем на острие наколотила рекордный для себя 101 забитый мяч, но и пропустила 50 голов, имея в своей оборонительной линии Али Сиссоко, Джона Флэнагана и Мартина Шкртела, забившего за карьеру в «Ливерпуле» 7 автоголов.

После того сезона ушел Луис Суарес, FSG и трансферному комитету клуба предстояло решать проблему с заменой столь значимого игрока. Клуб купил Ориги, Балотелли, Ламберта, Лаллану, Марковича, Эмре Джана, Морено и Деяна Ловрена. В подобных больших закупках никогда не было ничего хорошего. Половине состава предстояло с нуля изучать требования главного тренера, сыгрываться и привыкать к окружающей обстановке. «Ливерпуль» не стал исключением и забуксовал в последующих двух сезонах.

Несмотря на то, что FSG успели покрыть все долги, накопленные Джиллетом и Хиксом, согласовали и вложили 110 миллионов фунтов в реконтрукцию главной трибуны, которая расширила «Энфилд» на 6400 мест, однако решения, напрямую касающиеся футбольного поля, вызывали у болельщиков вопросы.

К удивлению многих Брендан Роджерс не лишился своего поста в конце сезона 14/15, а ведь оснований для этого было достаточно: он так и не смог поставить команду на ноги после ухода Луиса Суареса, с треском и позором проиграл заключительные матчи Стиви Джи за «красных». Но все же спустя несколько месяцев терпение владельцев лопнуло и FSG приняли одно из самых важных и, без сомнения, лучших решений за время управления клубом — расторгли контракт с Бренданом Роджерсом и подписали Юргена Клоппа, который как раз находился на заслуженном отпуске после «Боруссии».

В книге «Верьте в нас! Как Юрген Клопп вернул „Ливерпуль“ на вершину» давний инсайдер клуба Мелисса Редди поведала общественности о том, что в правильности своего выбора владельцы были убеждены не только благодаря досье – Юрген и раньше привлекал их внимание. Каждый раз, когда вставал вопрос о главном тренере, всплывала кандидатура немца, потому что именно он соответствовал долгосрочным целям клуба. На самом деле решение о назначении немца было принято задолго до того, как он переступил порог здания. Владельцы клуба относились к предстоящей встрече не как к собеседованию, а как к возможности подтвердить все то, что они уже знали о двукратном победителе Бундеслиги: из беседы с ним по телефону, по Skype, и, самое главное, из подробнейшего 60-страничного досье о методах его работы. Этот анализ составили глава отдела исследований «Ливерпуля» Иан Грэм и технический директор Майкл Эдвардс. Они изучили работу Клоппа в «Майнце» и дортмундской «Боруссии» и детально описали все – систему тренировок, реакцию на поражения, умение выжимать максимум из имеющегося, стиль общения с сотрудниками клуба и игроками. Чем больше в «Ливерпуле» узнавали о методах работы немца, тем сильнее росла уверенность в том, что Клопп сможет объединить клуб и обеспечить максимально эффективную работу всех его отделов.

Изменения в игровом плане не заставили себя ждать. В свой первый же неполный сезон Юрген видоизменил клуб, поставил ей яркий футбол и попутно дошел до финалов Кубка английской лиги и Лиги Европы УЕФА , но, к сожалению, проиграл оба. И управление клуба, и болельщики безоговорочно верили в то, что назначение Клоппа рано или поздно принесет успех. Так и произошло.

С момента назначения Клоппа FSG хоть и не вкладывали в трансферы больших средств («Ливерпуль» не входит даже в топ-15 по расходам за этот период), но привели в клуб таких игроков, как Салах, Ван Дейк, Алиссон и многих других, в последствие ставших звездами мирового уровня. Пиком этого «Ливерпуля» стало время с 2019 по 2020 гг., когда клуб выиграл Лигу Чемпионов, а после вернул на «Энфилд» титул английской Премьер-лиги, попутно повторив рекорд турнира с 18 победами подряд. В тот же период сразу 7 игроков клуба были номинированы на Золотой мяч, что тоже стало рекордом.

Работа FSG постоянно вызывала бурные споры о том, какой вклад они превносят в клуб, но многие эксперты, как, например, Джейми Каррагер высоко оценивает проделанную работу:

«Они никогда не вкладывали таких больших денег, как „Сити“, „Юнайтед“ или „Челси“, но они вернули нам трофей АПЛ , привели к нам Юргена Клоппа, построили новую тренировочную базу и реконтруировали „Энфилд“. Разве этого мало»?

Конкуренция с таким гигантом, как «Манчестер Сити», при столь небольших вложениях в трансферы стала возможна исключительно благодаря грамотному менеджменту и отсутствию ошибок при принятии критически важных решений. Спустя 10 с лишним лет FSG реконструировали главную трибуну «Энфилда», перестроив футбольную базу в Киркби, где раньше тренировалась лишь молодежная команда, а теперь вся структура клуба, выиграл абсолютно все возможные трофеи, а в данный момент начали реконструкцию трибуны «Энфилд Роуд» за 80 млн. фунтов, которая завершится следующим летом. Все перечисленное повысило ценник «Ливерпуля» более чем в 10 раз и сделало его одним из самых дорогих футбольных активов.