«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Арсенал», который состоится 12 ноября 2022 года

«Вулверхэмптон»

«Волки» находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. Вспомним несколько последних матчей с участием команды из Вулверхэмптона. Пропустив четыре мяча, всухую «бродяги» проиграли дома «Лестеру» в 13-ом туре чемпионата Англии. Ничью раскатали «волки» на выезде с «пчёлами» из Брентфорда. Дома в напряжённой борьбе «жёлто-чёрные» уступили с разницей в один мяч «чайкам».

С минимальным счётом «Вулверхэмптон» взял верх над «Лидсом» в матче Кубка английской лиги.

«Арсенал»

В чемпионате Англии на данный момент «канониры» возглавляют турнирную таблицу. Предлагаем освежить в памяти крайние несколько игр «красно-белых». «Лесников» с разгромным счётом «Арсенал» выиграл дома всухую. С минимальным счётом были обыграны «канонирами» футбольные команды «Цюрих» и «Челси».

В 1/16 Кубка английской лиги «красно-белые» проиграли «Брайтону» со счётом 1:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вулверхэмптон» – 5.60

Ничья – 4.10

Победит «Арсенал» – 1.62

Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 2.59

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89

Статистика

Из десяти последних матчей в трёх «волки» одержали победы

За аналогичный период «канониры» выиграли в семи поединках

Из пяти крайних очных встреч три завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Волки» не сумеют помешать лондонской команде в предстоящей встрече. «Канониры» возьмут свои три очка в будущей игре. Компания Pinnacle на победу «Арсенала» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.59.