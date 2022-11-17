Ожидания и реальность. Игроки, которые вряд ли будут в первых рядах на ЧМ-2022

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сегодня, 12:29

Кто разочарует на мундиале?

Каждый мундиаль мы отмечаем игроков, которые сверкают и становятся новыми звёздами мирового футбола, вполне заслуженно забывая про тех футболистов, от кого болельщики ожидали многого. В данной статье мы постараемся предугадать игроков, которые с большой долей вероятности не оправдают ожиданий, возлагаемых на них.

Ромелу Лукаку, 29 лет, нападающий — сборная Бельгии

С начала календарного года трансферная стоимость Ромелу неизменно идёт по нисходящей и сократилась почти вдвое. По состоянию на 1 января 2022 года бельгиец стоил 100 млн евро, сейчас — 55 млн. Перед сезоном 21/22 «Биг Ром» вернулся в «Челси» за 115 млн. евро, но выложенных средств не оправдал и близко, забив 8 мячей за весь сезон, из которых лишь 3 пришлись на 2022 год. Критически мало для нападающего такого калибра.

Недолго размышляя, Лукаку захотел покинуть Туманный Альбион, а знакомый для него «Интер» с радостью его принял. Аренда за 8 млн евро с возможностью продления только ускорила процесс перехода. Сам Ромелу уже заявил, что в «Челси» не вернётся ни под каким предлогом, а «Интер», в свою очередь, намерен продлить аренду вне зависимости от выступлений Ромелу.

Однако и в этом сезоне дела у бельгийца идут не лучшим образом. С начала сезона Ромелу сыграл лишь в 5 матчах. Всему виной то бедро, которое не даёт ему покоя. Казалось бы, в конце октября Лукаку вернулся в строй, но спустя полчаса игры снова почувствовал дискомфорт и с тех пор больше на поле не появлялся.

Естественно, как от лучшего бомбардира сборной Бельгии в истории, стоит ожидать многого, но когда этот бомбардир забил всего 5 мячей за весь календарный год и толком не смог залечить свою травму, эти ожидания с большой долей вероятности оправданы не будут. «Челси» же рассчитывает, что Лукаку хорошо выступит на предстоящем турнире, что позволит повысить его трансферную стоимость.

Садио Мане, 30 лет, нападающий — сборная Сенегала

Садио травмировал ахилл в последнем матче перед чемпионатом мира и, как и Лукаку, отправляется в Катар вместе с повреждением. Но в этом случае — в сопровождении сенегальских шаманов. Остаётся только догадываться, поможет ли шаман справиться с травмой. Ответ на этот вопрос мы увидим уже совсем скоро.

В целом год у Садио задавался вполне неплохо. В феврале он реализовал решающий пенальти в финале Кубка Африки, а в марте снова помог победить в серии одиннадцатиметровых сборную Египта, но уже в финальной стадии отбора на чемпионат мира. Летом Мане сменил клубную прописку, и пусть сейчас он статистически выглядит совсем неплохо, но всё же остаётся тенью самого себя времён «Ливерпуля».

Основное, что не позволяет с оптимизмом смотреть на сборную Сенегала и Садио Мане, в том числе, это форма главных звёзд команды. Так что вопрос о том, сможет ли Сенегал выйти из группы, очень спорный. Садио, скорее всего, пропустит 2 игры, Кулибали не внушает доверия в игре за «Челси», Менди и вовсе проиграл борьбу за место в воротах лондонского клуба Кепе, а бороться Сенегалу за второе место предстоит в очном матче против сборной Эквадора, которая не станет подарком.

Карим Бензема, 34 года, нападающий — сборная Франции

Новоиспечённого обладателя Золотого мяча в сезоне 22/23 замучили травмы, и он так же, как два предыдущих героя данного списка, приезжает в Катар с небольшим повреждением. В текущем сезоне Карим сыграл лишь в 11 матчах и отметился 5 забитыми мячами. Характер травм Бензема неудивителен. Весь прошлый сезон 34-летний нападающий провёл практически без замен, что дало о себе знать в текущем — мышечная усталость преследует игрока всю осень. Так и в расположении сборной, уже будучи в Катаре, Карим пробыл на тренировке лишь 15 минут, после чего покинул поле.

Не станет чем-то удивительным, если главный тренер сборной Франции предпочтёт Кариму более молодого и энергичного футболиста. Но, как и от любого другого игрока, ставшего лучшим игроком планеты, люди ожидают многого.

Криштиану Роналду, 37 лет, нападающий — сборная Португалии

1 гол в 10 матчах чемпионата. Отстранение от тренировок. Покидание стадиона до окончания матча, отказ выходить на замену. Скандальное интервью. В этих словах весь сезон уже стареющего Криштиану, который ментально, возможно, не может принять то, что уже не вытягивает уровень футбола, требуемый от себя самого.

Да, в прошлом сезоне Криштиану стал лучшим бомбардиром клуба в Премьер-Лиге, вопреки всем спорам о том, сможет ли он поддерживать скорости и выдерживать темп чемпионата. Да, бомбардирские качества от Роналду никуда не делись, но с возрастом его вовлечённость в игру становится всё меньше, что, скорее всего, и стало первоначальной причиной уменьшения игрового времени при Тен Хаге.

В сборной Португалии выросло достаточно много добротных игроков, способных прикрыть слабости Криштиану Роналду, выполняя двойной объём работы. Есть также и те, кто может подносить снаряды, и те, кто будет забивать в случае, если у их капитана не будет идти игра. А последнее вполне вероятно, учитывая эмоциональное напряжение на фоне давления из-за интервью и плохой формы на протяжении всего сезона.

Однозначно, при добром здравии все вышеперечисленные игроки принесли бы пользу своим сборным и давали бы результат. Но стечения обстоятельств таковы, что, возможно, лучше сделать выбор в пользу тех, кто хоть частично сможет заместить их на поле.