Капризы Неймара, перегруз в атаке и упрямство Тите. Бразилия — фаворит ЧМ, но с оговорками

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вчера, 23:35

Оценим преграды на пути к триумфу.

Характер лидера команды

У Роналдо, Ривалдо и Роналдиньо были разные типы темперамента, но это бойцы и чемпионы. Неймара воином можно назвать лишь в шутку. Если бы «десятка» Бразилии всю карьеру провел так, как последние несколько месяцев за ПСЖ – собрано, результативно и без капризов, то считался легендой, заслужил иную репутацию. Его любовь к слезам – особенность психики, ничего страшного, но у Неймара есть подлый режим. Когда не может себя контролировать на поле, собирает претензии к напарникам. Вот такого состояния лидера тренер Тите опасается. В Бразилии возмущались, зачем в заявке Дани Алвес, который поддерживал форму со второй командой Барселоны. Причина как раз в Неймаре. Когда «десятка» капризничает, то слушает только авторитетного 39-летнего универсала. Не знаем, сколько таких сложных личных связей в команде, где есть ветераны, чья жизнь омрачена вылетом от Германии, вроде Тиаго Силвы, и молодые люди, которым мало победы на Кубке Америки трехлетней давности.

Работа в четыре форварда

Тите выручает зимний чемпионат мира, футболисты не прошли полноценный клубный сезон в Европе, куда свежее. Будут много атаковать, порадуют высоким прессингом. Вероятно, поставят на Рафинью, Неймара, Ришарлисона и Пакету. Но опыт работы первого и последнего глубже по схеме не меняет атакующую душу. Ришарлисона ставят в центр в сборной, отказавшись от Фирмино и Габигола в заявке в пользу своего Заболотного, и это не всегда работает. Фреду и Каземиро – полузащитникам непутевого МЮ , тяжело справляться с контратаками. Не важно, кого выбирает Тите, слева может играть Винисиус, а справа – Антони, но де-факто у Бразилии четыре форварда. Смело, красиво, но Пакета и Неймар, Антони и Винисиус умеют терять концентрацию. Как в завершении атаки, так и без мяча. Бразилия мечтает победить, оставшись собой, играя едва ли не «4-2-4». Посмотрим, что из этого получится.

Дефицит игр с европейцами

С Аргентиной и другими командами Южной Америки бразильцы играть умеют, пусть и проиграли в Рио-де-Жанейро в финале Кубка Америки. Но нет практики против Испании, Франции и Германии. Между линиями у Тите порой степь, даже в РПЛ с бровки кричат, чтобы не оставляли пустые зоны. К мастерству нет вопросов, еще несколько лет назад называли Бразилию фаворитом в Катаре, не зная состояние европейцев. Понятно, что Лига Наций скорее озадачила всех, кто верил во Францию и Англию, или в Испанию с Нидерландами, но европейцы умеют брать реванш.

Бразилия ни разу не была слабой по составу, но Франция, Нидерланды, Германия и Бельгия их останавливали в плей-офф. Именно европейские сборные, три из них были в итоге в финале, а немцы победили после выноса бразильцев. В плей-офф самые вероятные соперники Тите – Уругвай и Бельгия, а потом Аргентина или Франция. Если Мартинес и Дешам постараются, то Бразилии не будет в финале. Ну, или Месси снова огорчит Неймара. У Бразилии слишком мало сложных матчей в последнее время. Но вот когда нарвались на Эквадор в высокогорном Кито – сыграли 1:1, и еще повезло, что Каземиро быстро забил, ведь после двух удалений соперник нашел путь к воротам Алиссона.

Упрямство Аденора Тите

Тренер в 61 год не изменит свой подход, характер и отношение к миру, уже поздно. Бывший полузащитник знает, что такое футбольная и физическая боль. После серии травм рано завершил неуспешную карьеру. Поскольку дело было в конце восьмидесятых, а играл Тите за слабые команды, то денег на лучших хирургов из Финляндии у него не было. Колени наставника до сих пор полноценно не работают. Зато работает мозг. Бразилия, если оценивать шесть лет с Тите, исправила недочеты 2014 года. Сейчас их статус фаворитов сформирован четче и яснее. И одновременно речь о команде принципиального наставника, который попал в группу, где все соперники – разные.

Сербия еще немножко похожа на Швейцарию, обе физически мощные команды, но Камерун – загадка. Уже в группе все не так просто, как многим кажется. В плей-офф в отдельно взятом матче можно уступить и Мбаппе, и Месси. А если Тите будет упрямо гнуть свою линию, ведь к «автобусам» не привыкли – в Южной Америке настоящих флегматиков в футболе немного, то могут обидно вылететь. Данило и Сандро не Кафу и Роберто Карлос. Заготовки Бразилии прагматичный европейский соперник сделает оружием против самих «селесао». Это ведь не пустые разговоры, а установлено эмпирически – четыре европейские сборные выбивали бразильцев из ЧМ , пускай даже ценою сэйвов Куртуа четыре года назад. А самая европейская из южноамериканских команд – Аргентина, обыграла Тите в финале Кубка Америки.

Большая разница с ЧМ -2002