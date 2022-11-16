Лебединая песня звёзд. Последний чемпионат мира для легенд

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сегодня, 10:26

Вероятно, на ЧМ -2026 мы этих ярких футболистов уже не увидим.

Мы живём в эпоху звёзд, которые определили облик целого футбольного поколения. И нам уже сложно представить футбол сегодня без них. Однако для многих из них нынешний чемпионат мира в Катаре станет последним. И уже на следующем мы их не увидим. Для тех же Месси и Роналду это последний шанс выиграть чемпионат мира. Эта пара выиграла всё на клубном уровне, но у них только по одному крупному континентальному трофею за Аргентину и Португалию. Есть шанс поставить точку в легендарном споре по-крупному.

Криштиану Роналду (Португалия)

Нельзя ничего исключать в отношении Роналду, но тот факт, что к следующему чемпионату мира ему будет 41 год означает, что вряд ли мы его там увидим. В сентябре он сказал, что не закончит международную карьеру после ЧМ -2022 и надеется играть за Португалию «ещё несколько лет». Так что всякое может быть, конечно.

У него уже есть большие индивидуальные рекорды на уровне сборных. Он чаще других играл на чемпионатах Европы, провёл больше всех матчей, выиграл чемпионат Европы 2016 года. Он также является лучшим бомбардиром в истории сборных со 117 голами. Это один из величайших футболистов, на счету которого более 30 трофеев и пять «Золотых мячей». Но титул чемпиона мира вряд ли он сможет взять после этого года.

Лионель Месси (Аргентина)

Практически всё то же самое можно сказать и про Месси. К следующему чемпионату мира аргентинцу исполнится 39 лет. Месси с его рекордными семью «Золотыми мячами» удалось-таки выиграть Кубок Америки после многочисленных тщетных попыток. Но успех на чемпионате мира должен заставить замолчать тех, кто считает, что Месси всё-таки недостаточно велик без этого титула. Ведь у Пеле и Марадоны он есть. А без этого не стать величайшим игроком всех времён. Месси подходит к чемпионату мира в хорошей форме: в 18 матчах за ПСЖ у него 11 голов и 14 голевых передач. Конечно, в 39 лет он ещё сможет играть. Но всё же, скорее всего, этот чемпионат — его последний.

Роберт Левандовски (Польша)

Левандовски готовится к своему второму чемпионату мира, который для него тоже почти наверняка будет последним. Предыдущий чемпионат мира для поляка выдался неудачным. На ЧМ -2018 в России он не смог ни разу забить в трёх матчах группового этапа. Но он добился успеха на чемпионате Европы, где забил пять мячей в 11 матчах. Так что для 34-летнего форварда это последний шанс если не выиграть ЧМ , то хотя бы забить на нём. Все предпосылки есть. В текущем сезоне за «Барселону» у него 18 голов в 19 матчах.

Неймар (Бразилия)

Бразильцы считаются одними из главных фаворитов турнира, и у Неймара хорошие шансы запрыгнуть в историю напоследок. Почему напоследок, если ему всего 30 лет? Ну, тут мы отталкиваемся от слов самого игрока, который заявил, что это его последний чемпионат мира, вероятнее всего. Позже он пытался смягчить категоричность своих заявлений, но можно себе представить, что в случае возрастного спада Неймар примет какое-нибудь импульсивное решение.

Неймар, безусловно, один из самых талантливых футболистов своего поколения, на его счету 75 голов за сборную. Но наверняка после ухода форварда останется ощущение недосказанности и упущенного потенциала.

Луис Суарес (Уругвай)

Суаресу 35 лет, поэтому он вместе со своими бывшими партнёрами по «Барселоне» Месси и Неймаром может в последний раз выступить на чемпионате мира. Он ближе них к этому. Все признаки на клубном уровне уже прошли. Он в статусе свободного агента вернулся в свой первый клуб «Насьональ», с которым выиграл чемпионат Уругвая.

История чемпионатов мира уже навсегда сохранит Суареса за его яркие поступки. Такие, как игра рукой в воротах против Ганы в полуфинале ЧМ -2010 или укус Кьеллини на ЧМ -2014. Причём Суарес не единственная икона сборной Уругвая, для которой этот турнир станет лебединой песней. 35-летний Эдинсон Кавани и 36-летний Диего Годин тоже в составе.

Лука Модрич (Хорватия)

Кажется, что с годами хорват становится всё худее и худее, но при этом сильнее и сильнее. Сейчас ему 37 лет, и этот чемпионат станет для него восьмым крупным турниром за сборную Хорватии. Ранее появлялись сообщения, что сразу после чемпионата он завершит международную карьеру, но позднее эти слова опровергались.

Модрич играл ключевую роль в выходе в финал Хорватии на ЧМ -2018. И на его счету уже есть «Золотой мяч».

Карим Бензема (Франция)

Несколько лет назад можно было утверждать, что Бензема мы на чемпионате мира вовсе не увидим. И путь в сборную Франции был для Карима закрыт после известного скандала с Матье Вальбуэна. Но Бензема прошёл все испытания и вернулся. Это будет для него второй чемпионат мира – он выступал на ЧМ -2014.

К ЧМ -2022 Бензема подходит в статусе действующего обладателя «Золотого мяча» и в невероятной форме. Пусть в нынешнем сезоне в «Реале» он не столь результативен, как в прошлом, кто-то это как раз связывает с тем, что Бензема себя приберегает к чемпионату мира. Соблазн велик. Ведь ему скоро 35 лет, и это – последний такой турнир. А мы видим, сколько футболистов в последний момент лишились возможности сыграть из-за травм.

Гарет Бэйл (Уэльс)

Кто-то уже не считает Бэйла звездой, но всё же не будем отрицать, что для своего поколения это заметная фигура, оставившая большой след в сердцах и эмоциональной памяти фанатов. К тому же на уровне сборных Бэйл всегда был невероятно хорош. И, вероятно, с его уходом нынешний подъём сборной Уэльса прекратится. 33-летний футболист заявил, что не планирует вешать бутсы на гвоздь после чемпионата мира в Катаре, но к следующему турниру ему будет 37 лет. Вроде бы не так много, но складывается ощущение, что Гарет уже давно находится в режиме доигрывания карьеры, хотя выиграл Кубок MLS с «Лос-Анджелесом». Не верится, что ещё четыре года он проведёт на достаточном уровне и не захочет уйти на отдых.

Мануэль Нойер (Германия)

Символ вратарского искусства целого поколения, кажется, вечным. Но к следующему чемпионату мира Нойеру будет 40 лет. Конечно, шесть вратарей в истории играли на мировых первенствах и после этой возрастной отметки. Поэтому есть ещё шанс. Но с возрастом суровую конкуренцию будет всё сложнее преодолевать. Нойеру в любом случае жалеть не о чем. Он ведь чемпион мира 2014 года.

Серхио Бускетс (Испания)