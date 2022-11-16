«Я не стал нулём за два года». Попытка Азара вернуться – интрига ЧМ-2022

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сегодня, 20:40

Неудача в «Реале» заставляет начать заново.

Азар проиграл своей мечте

Бывает, что чего-то так сильно хочется, приходится ждать, работать ради этого, а в миг, когда мечта стала явью, не те чувства, что представлял. Многие известные спортсмены рассказывали, что победами наслаждаться не умели, позже добирали ностальгией. Азар стал как девушка, которая всю жизнь мечтала оказаться в Париже, как героини ее любимых романтических фильмов. Наконец отправляется в путешествие, а замечает только продавцов поддельных сумочек, чей товар разложен на простынях, которые быстро сворачиваются, когда надо убегать от полицейских. Видит грязные закоулки и огромную жестянку, которая не всегда впечатляет так, как на фото. Хозяева снятой на мансардном этаже комнатушки обманывают и сдирают на двести евро больше.

Понятно, что оптика меняет впечатление от события или места. Но не нужен микроскоп, чтобы жестко резюмировать карьеру Азара в «Реале» — трансфер за 115 млн евро, зарплата в размере 17 млн евро, но 7 голов и 11 ассистов в 72 матчах, которые в основном были проходными, ведь к решающим боям Азара не подпускали. Не заиграл, еще и травмы получал постоянно. В «Лилле» Эден в юности провел на 10 000 минут больше, хотя сыграл четыре полных сезона. В «Реале» идёт четвертый сезон и, похоже, последний.

Эдена мотивирует повязка

С уверенностью в себе у Азара никогда не было проблем:

Люди сомневаются в моих качествах, но не стоит так поступать. Я не стал нулём за два или три года. Хочу показать бельгийцам, что они могут рассчитывать на своего капитана. Моя цель – пройти с Бельгией как можно дальше. Чувствую, что еще могу показать себя, это дает силы. У меня достаточно вызовов, это будет третий мой чемпионат мира. Хочу отдать все силы.

А сил полно, поскольку в «Реале» Азар за спиной у Винисиуса, а чистой позиции «десятки» в схеме у Анчелотти нет. Тренер много раз объяснял футболисту, почему тот на лавке, а бельгиец даже защищал тренера – Эден сам не просил о трансфере до чемпионата мира, а тренер не может отвечать на один и тот же вопрос тысячу раз. В сборной всё иначе, на Евро Азар был лучшим против Португалии, но из-за травмы не сыграл против Италии. В Лиге Наций бельгийцы уступили Нидерландам путевку в финал четырех, но не провалились, как англичане или французы. Азар получал практику, хотя функционально по объективным причинам уступает Де Брюйне. Мартинес нередко менял Азара по истечении получаса, но де Кетеларе не готов пока затмить Эдена и усадить в запас.

Бельгия – сборная стариков

В заявке Мартинеса нет столько ветеранов, как у Ирана, Мексики и Японии, где средний возраст перевалил за 28 лет, ведь наставник привез в Катар Теате (22 года), Фаса (24), Дебаста (19), Тилеманса (25), Онану (21), Де Кетеларе (21), Доку (20) и Опенда (22 года). Но один Тилеманс – игрок ожидаемой основы. В заявке Лукаку, которому почти тридцать лет. Эдену Азару, Мертенсу, Ванакену, Витселю, Де Брюйне, Менье, Алдервейрелду, Вертонгену и Куртуа за тридцать. Костяк команды – ветераны, поэтому Азар, который извинился перед фанатами «Реала» за свои травмы, хотя извиняться не за что.

В Лондоне не получал травмы, в Мадриде – полный набор. Возможно, дело в методах подготовки, возможно, даже психологический настрой повлиял. А скорее просто случайность. Как случайность, что Бельгия, которая месяцами и годами была на вершине рейтинга сборных, пока ее не отодвинула Бразилия, ни разу не была в большом футболе. При этом сам Азар на ЧМ -18 сыграл роскошно. У него было 40 обводок, за полвека больше на одном турнире только у Марадоны, Жаирзиньо и Месси.

Был лучшим игроком в АПЛ

Де Брюйне в этом году второй раз в карьере был назван лучшим игроком АПЛ , хотя ни разу не становился «Игроком месяца», что забавно. Компани и Азар тоже были игроками года. Для бельгийца статус лучшего в мощной АПЛ не нечто новое. Азар разминулся с победой в Лиге чемпионов в составе английского клуба, зато с лавки отпраздновал Кубок чемпионов с «Реалом». Знаем, что не всегда игрок сезона сохраняет форму – ван Дейк сейчас слабее, чем три года назад. У Азара тоже были травмы – 16 разных повреждений за все сезоны в «Реале», но раньше в «Челси» он куда реже находился в лазарете и постоянно показывал впечатляющий футбол. Эден был мотором «Челси», дважды выигрывал чемпионат и дважды Лигу Европы, поэтому неуважительно ставить крест на атакующем игроке на основании проигранной конкуренции в «Реале». Турнир в Катаре – шанс Азара вернуться, показать клубам-претендентам, которые сомневаются, стоит ли выкупать контракт Эдена у Переса, что ветеран не спекся. У Бельгии есть фанаты даже в «Спартаке» именно благодаря таким игрокам, как Азар.

Азар с юности был лидером

Эден — старший из тройки братьев-футболистов, и самый сильный. Из семьи, где мама тоже играла в футбол. Лидер «Лилля» и «Челси» не привык уступать. Азар лучшие сезоны в карьере провел за команду, которая умела возвращаться. Вспомните перевоплощение «Челси» с Конте и Канте. Азар исключительно сильный мастер, а поскольку в сборной четырнадцать лет – дебютировал в ноябре 2008-го, то не сомневайтесь, что несколько мощных матчей в Катаре может выдать. У Бельгии интересная группа с хорватами, марокканцами и канадцами, непростой первый соперник в плей-офф, вероятнее всего, Луис Энрике или Ханси Флик.

Но вспомните, что в России их остановили только французы, а на Евро-2020 лишь итальянцы. Азар проигрывал будущим чемпионам, как и в Лиге Наций, где уступил Дешаму. Возможно, пришла пора «красных дьяволов»? Азар не получил практику при Анчелотти, но Эден готовился к чемпионату мира. Его возвращение на большую сцену – в Ла Лиге провел меньше минут, чем в Лиге чемпионов, одна из персональных интриг турнира. Большой игрок сидит на лавке в клубе, который ищет ему замену. Но в сборной Азар – капитан и диспетчер основы. Попробует это доказать вместе с еще одним парнем, не добравшим международных трофеев – Де Брюйне.