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Португалию ждут в финале ЧМ. Но Роналду может испортить команде праздник

сегодня, 13:23
Сборная Португалии
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Зато сборная нравится Криштиану намного больше, чем МЮ.

Против финала. Роналду

У Месси и Роналду нет голов в плей-офф чемпионатов мира. Трудно поверить, если не выделяли этот факт раньше. Криштиану за всю карьеру провёл шесть таких матчей, и все безуспешно для себя. Зато в 37 лет остаётся в списках возрастных голеадоров сборных. Но если всё для португальцев сложится неудачно, как бы Роналду не усугубил ситуацию. Уже бросал на землю капитанскую повязку после неудачи с сербами в отборе, недавно повторил этот фокус. Криштиану и уважение к другим ездят разными путями. Теперь выдал «интервью года», там тоже не описывал успехи и радости. В сборной игра выстроена на Роналду успешнее, чем в МЮ, что понятно. Вместе играют давно, за Португалию форвард забил 117 мячей. Но если говорим о выходе в финал, то состояние Роналду может как помочь (переключится и начнёт забивать мячи), так и навредить (будет требовать передач, играя бледно).

За финал. Класс игроков

В уровне Патрисиу нет сомнений. Но молодой Диогу Кошта из «Порту» тоже показал себя в ЛЧ. Диаш – главный защитник «Манчестер Сити», но и Пепе выигрывал всё, начиная с Лиги чемпионов. Канселу – один из главных крайних защитников мира, но и Мендеш – основной в ПСЖ. Бруну и Бернарду в числе лучших полузащитников планеты, достаточно имён, чтобы понять, о ком речь. Роналду — легенда. И это не все крутые ребята. Жоау Мариу был великолепен в ЛЧ. У Фелиша проблемы в «Атлетико», но это мотивация показать себя на ЧМ-2022, чтобы найти новый клуб. Леау оценивают справедливо высоко, для него, как и для Витиньи, игра за Португалию – честь. Рядом люди возрастом 19-23 года (Антонио, Далот, Мендеш, Витинья, Фелиш и Леау), зрелые игроки в районе 26-28 лет, а направлять их на тренировках станут ветераны – Пепе, Роналду и Патрисиу.

Против финала. Результаты

На бумаге всё роскошно, а на деле Португалия проиграла Испании и Швейцарии в решающих матчах Лиги Наций, пустила команду Луиса Энрике в финал четырёх. Также пришлось пройти стыки к ЧМ, ведь в группе выпустили сербов на вершину. Если бы не Северная Македония, убравшая по пути в финал стыков Италию, Роналду мог не прилететь в Катар, ведь банда Манчини могла выиграть у Португалии, например, по пенальти. У Фернандеша бывают проблемы в сборной. Тренер тасует инсайдов, но Бернарду, Роналду и Леау это не сыгранное годами трио, а Жоту выбила травма. В опорной зоне не игроки такого уровня, как в других линиях.

За финал. Календарь

Почему «суперкомпьютер» отправил Португалию в финал? Потому что высока вероятность первого места в группе с Ганой, Уругваем и Южной Кореей. При этом команды Суареса и Сона хитрее, чем кажутся. А в плей-офф, если в квартете будут первыми, Португалию ждёт второй из четвёрки с Бразилией. В четвертьфинале можно нарваться на Бельгию, дальше светит кто-то из компании, где Франция, Дания, Испания и Германия. Но Сантуш проходил в большие финалы. Аргентина и Бразилия могут оказаться в другой части сетки. У Дешама потери в составе. У Энрике рядом с Бускетсом дети. У Флика непонятная команда, ровно такая же мощная, как и неконтролируемая в защите. Португалия, если показывает максимум – кандидат на финал, «суперкомпьютер» оценивает цифры и факты.

Против финала. Злой рок ЧМ

На чемпионатах Европы, где состав участников по среднему уровню выше, португальцы шесть раз были в полуфиналах. Разок глупо уступили грекам в домашнем финале, но обыграли в Париже французов. А на чемпионатах мира у них есть одно классное выступление – полуфинал ЧМ-1966. Но Эйсебио на «Уэмбли» кубок не взял, а Роналду без голов в плей-офф, ведь его сборная на мундиалях не раз проигрывала. В 2006-м Швайнштайгер разгромил португальцев в матче за третье место. Через четыре года вылетели от будущих чемпионов – испанцев. В ЮАР стали третьими в группе с немцами, американцами и ганцами. Четыре года назад вылетели в первом раунде от Уругвая, с которым снова сыграют.

За финал. Мудрость Сантуша

Как бы не складывались обстоятельства, Сантуш частенько умеет найти мудрое решение, чтобы сборная Португалии выбралась из-под завалов. Конечно, не может исправить характер Роналду, сделать Фелиша стабильным, или же превратить Данилу в Модрича и Крооса в одном лице. Но Сантуш создал команду, работает в ней восемь лет, знает все ходы и выходы. Нашёл подход к большинству игроков. Шикарные фланги, сильные центральные защитники, отличная скамейка. У Португалии много режимов выживания. Видели их результативные поединки против фаворитов. Наблюдали, как старательно ставили «автобус». С Испанией две трети матча провели без мяча, но Мората дожал команду Сантуша лишь на последних минутах. Без этого мяча дальше шла бы Португалия.

Мнение читателей. Сомнения вперемешку с мастерством

В мире футбольной математики шансы на победу Португалии – 5.81 %. Для сравнения, у фаворитов из Бразилии – 15.79 %. Но игра переписывала и не такие расчёты. В мире сборных сложнее, чем в клубном футболе, проходит смена поколений. Наличие качественных бойцов, если не могут показать характер, может оставить сильную команду без успехов на десятилетия. Бразилия ждёт новый победный финал двадцать лет, а Италия ждала 24 года. Не рекорд, ведь Англия после 1966-го не может «вернуть кубок домой» более полувека. Но у Португалии уникальная ситуация, если говорим о преемственности. Не только отдельные алгоритмы за финал Аргентины и Португалии. У Каррагера такой же прогноз. Конечно, может быть финал Англии против Испании. Французов с бразильцами не стоит списывать. Но Португалия мощная, звёздная и злая после двух последних крупных турниров. Также не забывайте, кто выиграл предпоследнюю Лигу Наций. Роналду верит в успех, а его команда не боится сложных соперников, умеет быть и результативной, и скучной, но эффективной.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 19:58
2013 год
Elliada
Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 19:58
В Бразилии Португалия из группы не вышла. ахха
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 17:39
Испания стала ЧМ именно в ЮАР. Как Португалия могла вылететь от них, если заняла третье место? Может они всё таки в Бразилии (2014) заняли третье место?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Swift2005 (раскрыть)
сегодня в 17:38
Ещё написал бы, сколько у него левейших ЗМ. И как он получил левейшую и смешную награду, как лучший игрок ЧМ)))
Swift2005
Swift2005
сегодня в 16:35, ред.
Лео три трофея со сборной 8 голов и 6 передач на чемпионатах мира.у кристинки 7 голов. У Месси 5 золотых бутс, уналду лишь 4. Лови статистику
RAYMАN
RAYMАN
сегодня в 14:29
А так с 98 года все победители мундиалей топы(Франция,Бразилия,Италия,Испания,Германия,Франция)-не выстрелила ни одна средняя сборная.
RAYMАN
RAYMАN
сегодня в 14:28
Либо Роналду возьмет третий трофей со сборной и аргентинская обуза в очередной раз заистерит и бросит сборную,либо Роналду останется с двумя трофеями,коих у карлика нет-1.
амурец
амурец
сегодня в 14:21
На ЧЕ 2016 тоже от Португалии ничего не ждали, а как вышло, но на ЧМ будет сложнее, вот у Аргентины есть конкретная проблема
shur
shur ответ volga.kot (раскрыть)
сегодня в 14:15
...команды типа Дании, Греции, Португалии раз в сто лет да и
выстреливают, почему бы и нет...!
Elliada
Elliada
сегодня в 13:53
Балласт уже праздновал выход на ЧМ, а потом плакал, когда отправились в стыковые матчи. Говорить одно, а сделать совсем другое. У Португалии хороший состав, большинство играют в топ клубах, но и балласт имеется. 1/8 финала это их потолок. А может и 3-е место в группе.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 13:49
У них был шанс теперь поздно. Сложно на данный момент портов к фаворитам отнести
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
сегодня в 13:37
Здравствуйте. Занимаемся заявками и постараемся всё сделать как можно скорее. Некоторые не участвующие сборные в списке являются участниками всё ещё идущей Лиги Наций которая участвует в конкурсе.
volga.kot
volga.kot
сегодня в 13:36
Португалы могут так выступить, что все ротики закроют!!!!
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