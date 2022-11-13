Сербия, Уругвай или Сенегал. Угадайте, кто станет открытием чемпионата мира

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вчера, 15:38

Кто заберется дальше всех из «простых смертных»?

Эквадор (рейтинг ФИФА — 44)

Если только Катар не окажется гениальной командой, которая хлопнет Эквадор в матче-открытии, то у скромной сборной из Южной Америки будут шансы оказаться в плей-офф благодаря стартовой победе. Впереди, скорее всего, поджидает трагикомичная Англия. Четвертьфинал возможен, например, пройдут пресыщенного классными игроками Саутгейта по классике — в серии пенальти. Реалистичный сценарий, но только если опростоволосится в группе еще один кандидат в сенсации из квартета А – Сенегал.

Польша (рейтинг ФИФА — 26)

На этом месте могла быть команда России. Кстати, на турнир не поедут многие сборные, чей рейтинг выше, чем у подопечных Карпина. Например, Нигерия, Чили, Украина, Швеция, Перу, Колумбия и Италия. Польша – европейская команда с самым низким рейтингом в Катаре, но в группе с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией бездушный алгоритм насчитал им 35% шансов на второе место. Можно воевать за плей-офф. Если нарвутся на Францию – будет сложно, но вдруг Дания выиграет соседнюю группу?

Сербия (рейтинг ФИФА — 21)

Команда, за которую многие в России будут болеть. Если Сербия покажет приличный футбол, чего с ними на крупных турнирах давно не случалось, то выйдут из группы. В первом раунде плей-офф светит Португалия, плохая перспектива. У Роналду молодые и классные напарники, сборная Сантуша упрямая и сбалансированная. Что не мешает им неприятно удивлять на чемпионатах мира. Даже в квалификации воспользовались подарком Северной Македонии, скромный соперник прошел Италию в стыках. В финале против Манчини все могло сложиться для Португалии иначе. Впрочем, до мечты о том, чтобы выбить Роналду еще раз, как в группе отбора, Сербии надо сначала обставить швейцарцев и камерунцев.

Уэльс (рейтинг ФИФА — 19)

Иран, США и Уэльс идут за Англией, но между собой непонятно как сочетаются. Валлийцы радовали свежими победами, поэтому так высоко в рейтинге. В стыках выбили талантливую команду Украины. Компьютерный алгоритм оценивает их шанс на второе место выше, чем у Ирана, 28.2% дарят Бэйлу надежду. Гарет играет сейчас в Лос-Анджелесе, сделал одноименный клуб чемпионом МЛС , на последних секундах сравнял счет и увел финал в овертайм. Бэйл в сборной работает еще лучше. Пусть команда у него скромная по составу, валлийцы упрямые и для них чемпионат мира – событие. В прошлый раз в 1958 году минимально уступили будущим чемпионам из Бразилии, а теперь могут дать бой победителю группы с Нидерландами.

Сенегал (рейтинг ФИФА — 18)

Если Мане восстановится, Кулибали и Менди будут в порядке, а остальные небезызвестные ребята из Европы не подведут Сиссе, то Сенегал опередит Эквадор и будет вторым в первой по счету группе. Тогда светит матч против Англии. А если представить, что африканцы удивляют Ван Гала и становятся первыми в четверке, то за выход в четвертьфинал поборются скорее с Ираном, США или Уэльсом. Расклад куда лучше, хотя по-прежнему опасный. Аршавин ждет от африканской команды прорыва, возможно, приятно удивят именно чемпионы Африки. Не зря они лишили Катар плакатов с Салахом на каждом углу, а всю сборную Египта – путевки на чемпионат.

США (рейтинг ФИФА — 16)

Черчиллю приписывают цитату, что американцы всегда находят единственно верное решение, когда перепробовали все остальные. Но в футболе у США изначально грамотный подход. И финансово, и педагогически. США поставляет футболистов на учебу в Европу. Сборники представляют «Арсенал», «Милан», «Селтик», «Ювентус», «Лидс» и «Челси». Достаточно народу из МЛС . Состав молодой, только в обороне больше опытных игроков. Если удивят в равной для тройки команд группе, чего им бояться в плей-офф? Сенсация должна выбивать фаворита, а Нидерланды страдали на крупных турнирах от самых разных дерзких соперников, и от России, и от Чехии.

Уругвай (рейтинг ФИФА — 14)

Повыше по котировкам, чем остальные в этой компании, наравне с Хорватией. И достаточно низко, чтобы здесь оказаться. Понятно, почему статистика за Уругвай. Шансы на второе место оценивают в 35.3 %. Но есть сомнения, что «лебединая песня» поколения Суареса, Кавани, Година и Муслеры станет хитом. В группе Гана, у них старые счеты с уругвайцами и лично Суаресом. В группе Южная Корея, где не только звезды из «Наполи» и «Тоттенхэма» умеют играть в современный футбол. Но если ветераны поведут за собой Вальверде, Хименеса, Араухо (его включили в заявку, возможно, успеет восстановиться по ходу турнира), Бентанкура и Нуньеса, то не так уж безумны предположения, что Уругвай вернет исконно футбольной стране экстаз 2010 года. Вот только есть одна маленькая проблемка. Уругвай в случае второго места в группе нарвется на победителя квартета с Бразилией. Пора вспоминать великий сенсационный финал в Рио-де-Жанейро?

«Черная лошадка»

Оставляем этот пункт, ведь при оценке старались не перегибать с фантазией, то есть на финал для Марокко пока не ставим. Разумеется, в теории Дания или Франция могут вылететь на групповом этапе, уступив Австралии или Тунису, ведь это чемпионат мира. Но если оценивать осторожно, то у целого ряда симпатичных команд стоит блок из двух европейцев в группе. Какая разница, насколько хороша Япония, если Испания и Германия с ними рядом? Интересно оценить Канаду, но Бельгия и Хорватия – призеры прошлого чемпионата мира. Интересно, будет ли Камерун достойным участником турнира. Вот только Сербия и Швейцария скорее ввяжутся в борьбу за второе место в группе с Бразилией.

Возможно, Мексика выбьет Польшу, шансы на это довольно высокие, невзирая на кадровые проблемы «зеленых». Возможно, Южная Корея покажет класс против Ганы и Уругвая. Где-то обязательно прячется вкусная, как спелая груша, сенсация. Причем она может быть коллективным творчеством. Одна сборная навредит планам фаворита в группе, а другая благодаря этому разминется с Францией, Аргентиной или Германией в плей-офф. Удачная сетка тоже фактор, хотя при таком количестве сильных участников практически нереально долго не встречать записного фаворита. Слишком долго ждали, четыре с половиной года, чтобы не порадовать публику в забытой богами пустыне Катара.