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сегодня, 20:22

Странная пресс-конференция главы мирового футбола.

Инфантино не практикующий судебный адвокат, его попытка защитить шейхов провалилась. Зато затронул скандальные и ключевые темы – погибших и обманутых рабочих, права человека и гостей турнира. Подняли вопрос запрета продажи пива, вроде бы мелкая деталь показывает одну из особенностей хозяев будущего ЧМ .

Сравнил себя с погибшими рабочими

О чужом лицемерии часто кричат сами лицемеры. Инфантино использовал старый ораторский приём:

Сегодня я чувствую себя катарцем. Сегодня я араб. Сегодня я африканец. Сегодня я инвалид. Сегодня я гей. Сегодня я чувствую себя рабочим-мигрантом. Я не катарец, араб, африканец, инвалид и не мигрант, но я знаю, что значит подвергаться дискриминации. Надо мной издевались в школе из-за рыжих волос и веснушек.

Какая пошлость. Странно, что Инфантино не заявил, что он сегодня женщина, ведь они держат половину неба. Когда белый мультимиллионер, юрист из защищённой от горя Швейцарии заливает, что понимает чувства мигрантов, то это граничит с высокомерием расистов.

У рабочего отобрали паспорт, не платили зарплату, выгоняли пахать как раба на жаре. А когда он умер, то семье соврали, что инфаркт и не будут платить компенсацию. Нет, Джанни, нельзя сравнивать трагедию бедняги из Бангладеш с переживаниями швейцарского школьника итальянских кровей, над которым посмеялись злые дети.

Всех критиков записал в расисты

Когда белый миллионер, гетеросексуальный католик заявляет, что он араб, гей, африканец и инвалид, а насмешки в школе сравнивает с доведением до смерти в пустыне в 21 веке, то на такую ересь важно реагировать. Инфантино критиковал Европу за события тысячелетней давности, а про Катар забыл.

По мнению Джанни, европейцы якобы теперь должны были забрать к себе всех рабочих, обманутых катарцами. Нет, платить должны виновники. Погибли тысячи человек. Сколько точно – скрывают. Даже если пострадало 3 000 рабочих, а не около семи тысяч, то это больше, чем суммарно за все ЧМ в истории футбола.

Также никто не считает молодых мужчин, которые умерли вскоре после возвращения из Катара. В Непале зафиксировали резкий всплеск смертности тех, кто подорвал здоровье на заработках. Ситуация ужасная, важно реагировать на лицемерие Инфантино, чтобы подобную чушь не слушать впредь.

Джанни хитрый, в его системе любой критик сразу расист. Почти 10 лет поступали обращения правозащитников, что нужно направить мониторинговые миссии для контроля правил безопасности и труда, ведь монархи-нефтяники плохо относятся к мигрантам, не только в Катаре.

Каждый раз было отказано. Джанни после вступления в должность ничем не помог. Теперь предлагает всем взяться за руки и праздновать. Разумеется, Инфантино использовал излюбленный трюк популистов, что европейцы не имеют права на критику других. Имеют, если критика по делу.

Компенсация без признания вины

Инфантино испугался, назвав выплаты семьям пострадавших «компенсацией», сразу поправил себя. Компенсация признаёт правонарушение. Шейхи также передали, что рады женщинам и геям в гостях на ЧМ . А дальше Джанни манипулировал. Намекнул, что его отец был гомофобом, плохой европеец.

Какое это имеет отношение к делу? Катар выбрали хозяевами не в 1954-м году, когда меньшинства гоняли в самой Швейцарии. В Северной Корее никто ЧМ -2026 не проведёт. Если правозащитники наводили аргументы конкретно против Катара, стоило отдать турнир другим хозяевам, желающих хватало.

Разумеется, Катар не должен меняться потому, что так хочет зритель из Санкт-Петербурга, Нью-Йорка или Лондона. Пусть живут, как хотят. Но посмотрите, какое решение Инфантино предложил для покалеченных рабочих и семей погибших мигрантов. Джанни не спорит, что катарцы «кинули» трудяг на деньги.

Но Инфантино выдумал, что не катарцы заплатят, ведь это признание вины, а ФИФА выдаст деньги с фонда «Наследие». Более того, Джанни сказал, что раз критики такие умные, то пусть закинут денег на специальный счёт ФИФА . Хитрый жук. Не нравится количество трупов рабочих? Сами помогайте семьям.

Президент добавил, что из-за выплат ФИФА пострадают босоногие африканские детки, которым не привезут бутсы и мячи. Инфантино притворился хорошим, когда вступал в должность и обещал реформы, но этот ЧМ погубил его. Иблис не дремлет, диктатор из ФИФА здорово замарался.

Запрет пива, но лишь для бедных

Понятно, что если в мусульманской стране запрещено употребление алкоголя, то нормально столкнуться с ограничениями. Также Джанни прав, что не всюду в Европе есть алкоголь на матчах. Вот только турнир для гостей, поэтому на ЧМ -2018 были временно сняты некоторые ограничения.

В Катаре проблема не в том, что запретили продажу пива на стадионе и вокруг него во время матча, а в нарушении договорённостей. В ФИФА взяли у одной из пивных компаний 75 миллионов долларов. Теперь шейхи поменяли правила за три дня до старта. Пиво будет только в специальных зонах.

Причём смысла в запрете нет. Кто захочет напиться – сделает это до матча, а кто хочет хорошо провести время, то возьмёт пиво без алкоголя. А цинизм в том, что на стадионе будет алкоголь, но только в VIP-ложах. Если ты богатый турок, то тебе продадут пиво, а если валлиец с трибуны, то нет.

Хозяин — это не владелец турнира

Шейхи не понимают смысл своего статуса. Хозяин ЧМ — привилегия, а не право творить, что хочешь. А гости — клиенты, которые привезли свои деньги. Быть гостем ЧМ не обязанность с пунктами, которые нужно выполнить. А здесь все подстраиваются под хозяев, начиная с переноса кубка на конец года.

Инфантино испугался забрать турнир в страну, готовую идти навстречу фанатам и уважать права рабочих. А теперь намекает, что все критики автоматически расисты и нацисты, хотя это бред. Если организация на высоте, то не шпионят за чиновниками ФИФА с помощью бывших агентов ЦРУ.

Если всё чётко, то не «кидают» тысячи рабочих на деньги. Не нанимают ряженых болельщиков, которых тоже могут обмануть, если сдали документы «кураторам». Есть много справедливых претензий к организаторам. К условиям проживания обычных фанатов. К квалификации поваров, на еду все жалуются.

Например, Турция и Египет – курортные страны, справились бы с сервисом. Катар другой, вот и не готов. Дело не в религии и нации, а в практике приёма миллионов гостей. Катар вложил в ЧМ более 200 миллиардов долларов, а Инфантино цинично предложил вам скинуться на компенсации пострадавшим рабочим.

Нормальная инициатива, если случилась трагедия, но плохой пример, когда понятно, кто виноват. Дитё жадности и тщеславия порождает скандалы. Надеемся, обойдётся без новых трагедий. Пока говорят о попытке подкупить соперника Катара в матче-открытии, что тоже серьёзно.

Надеемся, огласка испугает, если нет дыма без огня. Пусть на поле победит честный футбол, раз за его пределами скандалы.