Защитник сборной Саудовской Аравии рассказал о своей реплике в адрес Месси

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вчера, 18:43

Защитник сборной Саудовской Аравии поведал о том, что он сказал лидеру сборной Аргентины во время матча 1-го тура чемпионата мира.

В одном из эпизодов Аль-Булайхи приблизился к Месси и что-то ему сказал, что запечатлели фотографы.

Я сказал ему, что они не выиграют. Я коснулся его футболки и сказал, что им не победить сегодня.

Саудовская Аравия обыграла Аргентину 2:1.