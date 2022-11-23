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Защитник сборной Саудовской Аравии рассказал о своей реплике в адрес Месси

вчера, 18:43

Защитник сборной Саудовской Аравии Али Аль-Булайхи поведал о том, что он сказал лидеру сборной Аргентины Лионелю Месси во время матча 1-го тура чемпионата мира.

В одном из эпизодов Аль-Булайхи приблизился к Месси и что-то ему сказал, что запечатлели фотографы.

Я сказал ему, что они не выиграют. Я коснулся его футболки и сказал, что им не победить сегодня.

Саудовская Аравия обыграла Аргентину 2:1.

Защитник сборной Саудовской Аравии рассказал о своей реплике в адрес Месси

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Все комментарии
Кьянти
Кьянти ответ протон (раскрыть)
сегодня в 06:37
Когда-то великое поклонение сб. Боазилии, вообще не переживало, насчёт пропущенных голов. Они просто знали, сколько бы не забил соперник, они забьют больше)))

"Забейте нам сколько сможете, а мы забьем сколько захотим".
Так что не такое уж и мощное нападение у аргов, коль посредственной СА не забили даже два. А тот, что в золотых бутцах играл, забыл, как его там, говорят он очень известный, 😆 так он вообще потерялся.
протон
протон
сегодня в 01:16
Проблема Аргентины отсутствии баланса. У Аргентины весь состав состоит из атакующих игроков. Единственным оборонительным игроком, я бы назвал только Ромеро, причем именно из-под него забивали Саудиты)) что добавляет парадоксальности ситуации))
Но вообще у Аргентины очень атакующий состав, А вот с обороной кажется будут проблемы на этом турнире.
СARNAGE
СARNAGE
сегодня в 00:29
И говорить не надо было,с этим бездарем Арги 5 раз играли в финалах, и четыре проигрыша.Он для них как проклятие.
амурец
амурец ответ Пирамида (раскрыть)
сегодня в 00:03, ред.
А эти никому не известный бедуины и стали популярны, то тем что поставили аргов и конечно же Месси в интересное положение
амурец
амурец
вчера в 23:57
Ну правильно сказал вмдел что Месси нулевой
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Magmessi (раскрыть)
вчера в 23:14, ред.
Мне тоже претит, когда Месси называют гномом, причём вкладывая в это определение уничижительный смысл. Но дело в том, что так его называют некоторые партнёры по команде, и Лионель не обижается на это.
Всё зависит от интонации того, кто это произносит. Его партнёры по команде и сборной - с любовью, наши псевдо-болельщики - с язвительностью и в связи с недостатком воспитания.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:11
Ну,я подозреваю,что он другое сказал,а так как гном 8,это не Зидан,даже на фото стоит как 8а,все проглотил!!
Magmessi
Magmessi ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 22:48
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 22:46
    Молодец.
    Морально давить тоже нужно.
    F-50
    F-50
    вчера в 22:29
    еще пару лет и будете говорить что сейчас не Эль-классико,а полное г...без Месси и Роналду,зачем оскорблять их в комментариях,они мне подарили 20 лет лучшего футбола...Да не считаю что все зм Лео заслужены,но Легенда и история...Игрок Саудовской Аравии что-то сказал месси все раздули...футболку просил после игры отдать,пока другие не забрали
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 20:50
    Шишани здоров. А причем тут узбек??
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Пирамида (раскрыть)
    вчера в 20:13
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 20:12
      А кому станет легче? Он всю карьеру криша пешком обошёл.
      Namuri
      Namuri ответ Шишанутый (раскрыть)
      вчера в 20:09
      Он уже стоял на месте.
      Владимир Шорохов
      Владимир Шорохов ответ barcamilan (раскрыть)
      вчера в 20:08
      это и сделали
      barcamilan
      barcamilan
      вчера в 19:39
      после этих слов надо было разгромить их и закрыть обезьяне рот
      League1
      League1
      вчера в 19:35
      Молодец!
      Пирамида
      Пирамида
      вчера в 19:27
      Никому не известный бедуин просто захотел стать популярным... .
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 19:25
      Что то нам недоговорил...)

      По внешнему виду ещё что то сказал, может предложил...
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 19:19
      Карлик и так не рассчитывал на победу, он сам не понимает зачем его выпускают на поле.
      Futurista
      Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
      вчера в 19:02, ред.
      Похоже предлагает Месси встать на колено)...
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 18:52
      Месси надо дисквалифицировать за пешеходство и провокации
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 18:50
      Снимок получился такой, как будто "гопник" в подворотне " ботана" прессует!🤒
      fubh
      fubh
      вчера в 18:50
      напугал людоед гнома
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 18:48
      Не соврал . Молодец.
      Шишанутый
      Шишанутый
      вчера в 18:47
      Красавчик, поставил гнома на место.
      karnager
      karnager
      вчера в 18:43
      Красава!
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