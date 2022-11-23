Защитник сборной Саудовской Аравии рассказал о своей реплике в адрес Месси

Защитник сборной Саудовской Аравии Али Аль-Булайхи поведал о том, что он сказал лидеру сборной Аргентины Лионелю Месси во время матча 1-го тура чемпионата мира.
В одном из эпизодов Аль-Булайхи приблизился к Месси и что-то ему сказал, что запечатлели фотографы.
Я сказал ему, что они не выиграют. Я коснулся его футболки и сказал, что им не победить сегодня.
Саудовская Аравия обыграла Аргентину 2:1.
"Забейте нам сколько сможете, а мы забьем сколько захотим".
Так что не такое уж и мощное нападение у аргов, коль посредственной СА не забили даже два. А тот, что в золотых бутцах играл, забыл, как его там, говорят он очень известный, 😆 так он вообще потерялся.
"Забейте нам сколько сможете, а мы забьем сколько захотим".
Так что не такое уж и мощное нападение у аргов, коль посредственной СА не забили даже два. А тот, что в золотых бутцах играл, забыл, как его там, говорят он очень известный, 😆 так он вообще потерялся.
Но вообще у Аргентины очень атакующий состав, А вот с обороной кажется будут проблемы на этом турнире.
Но вообще у Аргентины очень атакующий состав, А вот с обороной кажется будут проблемы на этом турнире.
Всё зависит от интонации того, кто это произносит. Его партнёры по команде и сборной - с любовью, наши псевдо-болельщики - с язвительностью и в связи с недостатком воспитания.
Всё зависит от интонации того, кто это произносит. Его партнёры по команде и сборной - с любовью, наши псевдо-болельщики - с язвительностью и в связи с недостатком воспитания.
Морально давить тоже нужно.
Морально давить тоже нужно.
- сказал никому неизвестный узбек.
- сказал никому неизвестный узбек.
По внешнему виду ещё что то сказал, может предложил...
По внешнему виду ещё что то сказал, может предложил...