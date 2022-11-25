Польша – Саудовская Аравия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Польша – Саудовская Аравия, который состоится 26 ноября 2022 года

Польша

В группе C после первого тура поляки находятся на второй строчке турнирной таблицы. Рассмотрим крайние несколько матчей «бело-красных». На своём поле в Лиге наций польская сборная проиграла «заводным апельсинам» из Нидерландов. Валлийцев с минимальным счётом «белые орлы» обыграли в гостях. В товарищеской встрече незадолго до начала мундиаля сборная Польши взяла верх над чилийцами.

Первый тур чемпионата мира в Катаре завершился ничейным исходом с мексиканской сборной.

Саудовская Аравия

Саудовцы в своей группе возглавляют турнирную таблицу на текущий момент. Предлагаем освежить в памяти несколько футбольных поединков «зелёных». С минимальным счётом «орлы пустыни» одержали победу над исландцами. Обменявшись голами, вничью саудовская сборная сыграла с панамцами. Перед мундиалем «соколы» уступили хорватам, пропустив под конец игры.

Сборная Саудовской Аравии подарила любителям футбола первую сенсацию ЧМ -2022. «Зелёные» неожиданно для всех взяли верх над аргентинцами со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит Польша – 1.79

Ничья – 3.75

Победит Саудовская Аравия – 4.90

Победит Польша с форой -1.5 – 3.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.12

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.75

Статистика

Три поражения потерпели поляки в десяти крайних матчах

За аналогичный период в двух играх саудовцы проиграли

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились пять последних футбольных поединков польской сборной.

Прогноз

Саудовцы выложились на максимум в первом туре. В предстоящей игре с поляками «орлы пустыни» сыграют в оборонительный футбол. Статистика подсказывает нам, что обе команды не радуют своих болельщиков обилием голов в последнее время. Наш прогноз: тотал меньше 2.5 голов за игру. Коэффициент 1.75.