Аргентина – Мексика: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 22:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Аргентина – Мексика, который состоится 26 ноября 2022 года

Аргентина

Аргентинская сборная в группе C занимает последнее место после первого тура. Вспомним несколько крайних футбольных поединков с участием «бело-голубых». Уверенно аргентинцы всухую, поразив три раза ворота соперника, взяли верх над гондурасцами. В игре с ямайцами сборная Аргентины также оказалась сильнее. С разгромным счётом была повержена сборная ОАЭ .

На мундиале в Катаре в первом туре «бело-голубые» огорчили своих болельщиков, проиграв неожиданно сборной команде Саудовской Аравии.

Мексика

Мексиканцы на данный момент находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице своей группы. Рассмотрим несколько футбольных встреч сборной Мексики за последнее время. После первого тайма «майя» выигрывали в пару мячей колумбийцев, но не удержали преимущество. Со счётом 2:3 «зелёные» уступили оппоненту. С большим счётом «трёхцветные» обыграли сборную Ирака. Шведам мексиканцы проиграли с разницей в один гол.

В 1-ом туре чемпионата мира сборная Мексики сыграла в сухую ничью с поляками.

Котировки БК Pinnacle

Победит Аргентина – 1.79

Ничья – 3.75

Победит Мексика – 4.90

Победит Аргентина с форой -1.5 – 3.05

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.76

Статистика

Более трёх лет аргентинцы не проигрывали до матча с саудовцами

В четырёх играх из десяти за последнее время уступили мексиканцы

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Проигрыш от Саудовской Аравии стал сенсационным для всех любителей футбола. В предстоящей игре никто не ожидает, что аргентинцы потеряют очки. Возможна очередная небольшая сенсация. Наш прогноз: ничья. Коэффициент 3.75.