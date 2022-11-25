Аргентина – Мексика: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Аргентина – Мексика, который состоится 26 ноября 2022 года
Аргентина
Аргентинская сборная в группе C занимает последнее место после первого тура. Вспомним несколько крайних футбольных поединков с участием «бело-голубых». Уверенно аргентинцы всухую, поразив три раза ворота соперника, взяли верх над гондурасцами. В игре с ямайцами сборная Аргентины также оказалась сильнее. С разгромным счётом была повержена сборная ОАЭ.
На мундиале в Катаре в первом туре «бело-голубые» огорчили своих болельщиков, проиграв неожиданно сборной команде Саудовской Аравии.
Мексика
Мексиканцы на данный момент находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице своей группы. Рассмотрим несколько футбольных встреч сборной Мексики за последнее время. После первого тайма «майя» выигрывали в пару мячей колумбийцев, но не удержали преимущество. Со счётом 2:3 «зелёные» уступили оппоненту. С большим счётом «трёхцветные» обыграли сборную Ирака. Шведам мексиканцы проиграли с разницей в один гол.
В 1-ом туре чемпионата мира сборная Мексики сыграла в сухую ничью с поляками.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Аргентина – 1.79
- Ничья – 3.75
- Победит Мексика – 4.90
- Победит Аргентина с форой -1.5 – 3.05
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.76
Статистика
- Более трёх лет аргентинцы не проигрывали до матча с саудовцами
- В четырёх играх из десяти за последнее время уступили мексиканцы
- Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».
Прогноз
Проигрыш от Саудовской Аравии стал сенсационным для всех любителей футбола. В предстоящей игре никто не ожидает, что аргентинцы потеряют очки. Возможна очередная небольшая сенсация. Наш прогноз: ничья. Коэффициент 3.75.