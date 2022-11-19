Турецкая сенсация и взлёт Коста-Рики. Сборные, которые удивляли нас в 21 веке

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сегодня, 15:56

Кто смог удивить нас в прошлые годы.

Чемпионат мира в Японии и Южной Корее. 2002 год. Сборная Турции. 3-е место

Сборная Турции никогда не была футбольной державой и никогда не имела в своем составе мировых звезд. Чемпионат мира в Восточной Азии был для турок первым за 48 лет. На мундиаль Турция попала, заняв второе место в отборочном этапе, и уже в стыках одолев в двухматчевом противостоянии сборную Австрии 6:0.

Во многом, успеху турок способствовала удача с жеребьевкой. В групповом этапе им противостояли сборные Бразилии, Китая и Коста-Рики. «Селесао» были очевидными фаворитами группы, а вот за второе место можно было бороться. С этим турки справились, набрав одинаковое количество очков с костариканцами и преодолев групповой этап благодаря разнице забитых/пропущенных.

В 1/8 финала тоже не обошлось без доли везения — их ждала страна-хозяйка — сборная Японии, которая так же выступала на Чемпионате мира лишь второй раз. Многое в том матче решил быстрый забитый мяч, позволивший туркам окопаться в собственной штрафной и довести матч до победного. Японцы, так и не смогли взломать оборону противника и на этом завершили свое выступление на мундиале.

Следующим соперником турок стала команда Сенегала. В том матче долгое время счет оставался неизменным. Любая из победивших команд однозначно была бы признана сенсацией турнира. И это предопределило всю картину матча — осторожная игра, минимум рисков. Лишь на 94-й минуте Ильхан Манзыс вывел свою команду вперед и в следующую стадию, где турок ждала знакомая им сборная Бразилии.

Матч 1/2 финала, как, к слову, и игра группового этапа, не стал для бразильцев проходным. Поединок был в довольно равный, но класс все-таки взял свое и сборная Бразилии победила со счетом 1-0, а сборная Турции отправилась играть матч престижа против сборной Южной Кореи. Обе сборные прыгнули выше головы, а игра за 3 место стала ярким завершением для обеих команд. Тот матч завершился со счетом 3-2 в пользу турок.

Чемпионат мира в Германии. 2006 год. Сборная Украины. 1/4 финала

Чемпионат мира в Германии был для сборной Украины историческим. До него украинцы несколько раз были близки к попаданию на мундиаль, но сталкивались с проблемами в стыковых матчах.

Как и в случае со сборной Турции, украинцам благоволила удача. В их группе был явный фаворит — сборная Испании, которая без труда вышла в плей-офф, Саудовская Аравия и Тунис. За 3 тура группового этапа сборная Украины набрала 6 очков. Дважды в матчах Украины был зафиксирован счет 4-0. Поражение от сборной Испании в первом туре и победа над аравийцами. В заключительном туре предстояло провести очень сложный матч со сборной Туниса за выход из группы. Исход был предрешен благодаря заработанному и реализованному пенальти на 70-й минуте Андреем Шевченко. Тот гол гарантировал сборной Украине выход из группы со второго места.

В 1/8 в соперники украинцам досталась Швейцария, которая не была непроходимым соперником, но все же смогла выйти из своей группы победителем. Тот матч был очень осторожным. И основное, и дополнительное время завершилось без голов. Матч перешел в серию пенальти. В ту ночь мячу не было суждено пролететь за спину Андрею Шовковскому, ставшему главным героем того матча. Шовковский провел феноменальную серию, не пропустив ни одного мяча в послематчевой серии пенальти.

Однако на пути Украины в 1/4 финала были будущие чемпионы мира, которые без шансов их одолели со счетом 4-0. Несмотря на это, домой украинцы вернулись всеобщими кумирами, получив всенародное признание и любовь.

Чемпионат мира в ЮАР . 2010 год. Сборная Уругвая. 4-е место

Сборная Уругвая является двукратным обладателем Кубка мира. Пусть обе победы были добыты в 30-х годах прошлого столетия, но 4 место на Чемпионате мира в ЮАР вряд ли можно назвать их лучшим результатом, в отличие от всех других сборных, перечисленных в этом списке.

Нельзя сказать, что на групповом этапе уругвайцам откровенно повезло. Среди соперников были сборная Франции, с которой удалось сыграть вничью, крепкие мексиканцы и не доставившая каких-либо проблем ЮАР . По итогам трех матчей было набрано семь очков, которые позволили выйти из группы с первого места.

Успех в группе означал, что в 1/8 уругвайцам, скорее всего, достанется не самый сложный соперник. Так и произошло. Южная Корея хоть и проиграла уругвайцам с минимальным счетом 2-1, но должного сопротивления не оказала. Дубль Луиса Суареса позволил Уругваю выйти в 1/4 финала чемпионата мира и подарить нам один из самых драматичных матчей за очень долгое время.

В четвертьфинале уругвайцев, казалось, ждал легкий соперник — сборная Ганы. Однако африканцы были очень серьезно настроены и смогли перевести матч в дополнительное время. Кульминация поединка произошла не в серии пенальти, которая фактически позволила выйти Уругваю в полуфинал, а на 120-й минуте, когда ганцы смогли организовать натиск на ворота южноамериканцев, а Луису Суаресу пришлось сыграть рукой, чтобы мяч не залетел в ворота.

Суаресу была показана красная карточка, а в ворота Уругвая назначен пенальти. К счастью для Луиса Асамоа Гьян реализовать одиннадцатиметровый не смог:

«У меня не было выбора. Мы могли проиграть, но нас спасла рука Бога, которая теперь принадлежит мне», — вспоминает Суарес.

Воодушевленные произошедшим уругвайцы победили в послематчевой серии пенальти, вышли в 1/2, где уступили голландцам, а в матче за третье место и сборной Германии.

Чемпионат мира в Бразилии. 2014 год. Сборная Коста-Рики. 1/4 финала

Коста-Рика произвела настоящий фурор в Бразилии. Попав в группу «смерти» против Италии, Англии и Уругвая, костариканцы не просто смогли отобрать несколько очков, что уже удивило бы многих. Она еще и вышла из группы с первого места. Победы над Италией и Уругваем обеспечили Коста-Рике выход из группы, а в 3 туре была сыграна уже ничего не значащая ничья с Англией. Компанию костариканцам составили коллеги из Уругвая, которые, к слову, снова лишились Луиса Суареса в важный для команды момент.

В 1/8 финала костариканцам противостояли греки. Основное время победителя не выявило. К серии одиннадцатиметровых команды подошли со счетом 1-1. Ну а там не было равных Кейлору Навасу, который на протяжении всего мундиаля был главной звездой сборной. Со сборной Нидерландов в 1/4 игроки из Коста-Рики также сыграли 120 минут. Ну а в серии пенальти уступили подопечным ван Гала, который неожиданно решил заменить голкипера на 120-й минуте. Вышедший Крул, в свою очередь, отбил два удара с точки и помог своей сборной одолеть главную сенсацию турнира.

Чемпионат мира в России. 2018 год. Сборная Хорватии. 2-е место

Самым триумфальным и успешным для сборной Хорватии, без сомнения, стал 2018 года, когда команда Златко Далича и смогла добраться до финала. Сенсацию хорваты начали творить уже в группе, где со счетом 3-0 был побежден фаворит группы — сборная Аргентины, которая перед этим уже успела сыграть вничью со сборной Исландии. А далее оставалось дело за малым и хорваты смогли выйти из группы в качестве лидера, попутно победив тех же исладцев.

В плей-офф хорватов ждало много нервных ситуаций и игрового времени. Вплоть до финала хорваты играли по 120 минут. В 1/8 по пенальти были обыграны датчане. Основное время завершилось со счетом 1-1. В 1/4 их ждали хозяева турнира — сборная России, которая тоже была близка к сенсации, но так же, как и сборная Дании, не смогла одолеть хорватскую команду в послематчевой серии одиннадцатиметровых. В 1/2 Хорватия смогла избежать серию пенальти, победив сборную Англию в дополнительное время со счетом 2-1. Выйдя в финал впервые в истории, хорваты проиграли со счетом 2-4 сборной Франции, став серебряными призерами мундиаля. Лучшим игроком той сборной был ее капитан — Лука Модрич, который впоследствии выиграл Золотой мяч.

Тот триумф, к слову, не стал для хорватов единичным случаем. В 1998 году хорваты пробились в 1/2 финала, где также противостояли французам, а в матче престижа смогли победить и занять на мундиале 3 место.