Англия-2002 и Бельгия-2018. Достойные команды, не выигравшие чемпионат мира

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сегодня, 08:17

Обидно за целые поколения звезд.

Победа на чемпионате мира – это уникальное достижение. Раз в четыре года только одна сборная может удостоиться такой чести. И всего восемь стран побеждали на чемпионатах мира за всю историю. Но всегда ли можно однозначно сказать, что только одна команда заслужила победу? Эта уникальность турнира приводит к тому, что немало очень достойных сборных, оставивших след в памяти поклонников, так и не получили титула. По разным причинам. Давайте вкратце вспомним самые известные случаи, когда очень сильная сборная, очень сильное поколение так и не смогло поднять над головой Кубок мира.

Бельгия на ЧМ -2018

Сборная Бельгии ни разу не бывала в финалах чемпионатов мира и дважды завершала свой путь в полуфинале: проиграла Аргентине в 1986 году и Франции в 2018-м. Перед чемпионатом мира в России бельгийцы возглавляли мировой рейтинг ФИФА и были явными фаворитами. Они проявили настоящий характер, когда обыграли Японию в 1/8 финала, уступая по ходу встречи со счетом 0:2. Потом одолели Бразилию. Но в полуфинале Франция хоть и с минимальным счетом, но достаточно уверенно взяла над ними верх. Это был пик очень мощного и звездного поколения бельгийских игроков. Сейчас кажется, что он уже позади, хотя отдельные молодые звезды продолжают появляться, а Де Брюйне еще не так стар.

Аргентина на ЧМ -2006

Кто-то вспомнит поражение Аргентины в финале чемпионата мира 2014 года от Германии. Но по-настоящему уникальной эта сборная была в середине нулевых. К пику команда с Креспо и Рикельме, а также с юным вундеркиндом Месси подошла на ЧМ -2006 в Германии. Там аргентинцы забили один из самых ярких голов в истории чемпионатов мира – в ворота Сербии и Черногории после 24 передач подряд. Та игра закончилась разгромом со счетом 6:0. А в четвертьфинале Аргентину в серии пенальти остановили хозяева турнира.

Франция на ЧМ -1982

В первой половине 1980-х сборная Франции с Мишелем Платини и еще рядом звезд показывала выдающийся футбол и заслуживала, чтобы этот яркий период в ее истории был увенчан какими-то наградами. И Евро-1984 года ей покорился, а с ЧМ не случилось. В полуфиналах чемпионатов мира 1982 и 1986 годов французы проигрывали ФРГ . Самым обидным было поражение на пике в 1982 году, когда они уступили в серии пенальти после матча, завершившегося со счетом 3:3.

Англия на ЧМ -2002

Подопечных Свена-Горана Эрикссона часто называют «золотым поколением» сборной Англии. Как позднее будут говорить о сборной Бельгии, например. Англичане в квалификации ярко разгромили Германию со счетом 5:1, затем уже на турнире в Японии и Южной Корее одолели Аргентину. Но в четвертьфинале Дэвид Симен ничего не смог поделать с великим Роналдиньо, хотя Майкл Оуэн в той игре вывел англичан вперед. Говорят, что в последние годы у Англии опять собралось мощное поколение.

Франция на ЧМ -2006

Не только Аргентина на ЧМ в Германии была достойна большего. Французы могли на излете поколения Зидана, с Виейра и Тюрамом, совершить прорыв. Они протиснулись через групповой турнир, но потом Зинедин взял на поле контроль над игрой команды, и она преобразилась, выбив в плей-офф Испанию, Бразилию и Португалию. Финал ЧМ -2006 вошел в историю. Главным образом, из-за удаления Зидана, ударившего головой Марко Матерацци. Игра дошла до серии пенальти, в которой Италия оказалась сильнее.

Англия на ЧМ -1990

Сборную Англии часто называют проклятой. После победы на чемпионате мира 1966 года англичане не раз собирали очень сильную команду, которая могла бы претендовать на повторение успеха. Одна из ярких таких представителей была во второй половине 1980-х годов. Апофеозом стала лебединая песня легендарного Бобби Робсона на тренерском посту на ЧМ -1990. Англия смогла выйти впервые с 1966 года в полуфинал чемпионата мира. Но команда с Гаскойном и Батчером уступила ФРГ в серии пенальти. И это поражение станет первым из семи в серии пенальти для англичан на крупных турнирах. Тогда началась эпоха проклятия пенальти.

ФРГ на ЧМ -1986

В 1990 году Западная Германия отомстит Аргентине в финале турнира. Но в 1986-м яркая немецкая сборная с молодыми Лотаром Маттеусом и Руди Феллером вышла во второй из трех подряд финалов чемпионата мира. В полуфинале была обыграна Франция Платини. Но Аргентина с Диего Марадоной во главе оказалась непреодолимым препятствием. В какой-то момент ФРГ спаслась со счета 0:2, но все же уступила – 2:3. Впрочем, достойнейшая сборная ФРГ образца 1980-х все же возьмет свое позднее.

Нидерланды на ЧМ -1974

А вот сборной Нидерландов до сих пор так и не удалось выиграть чемпионат мира. Несмотря на несколько шикарных поколений. Если же выбирать из них, то, конечно, досаднее всего за ту самую команду с Йоханом Кройфом. В 1970-х весь мир начал узнавать тотальный футбол сборной Нидерландов, которая на турнире 1974 года разгромила Аргентину (4:0) и обыграла Бразилию (2:0). Но снова натолкнулась на Западную Германию, которой уступила со счетом 1:2. В финале ЧМ -1978 года голландцы вновь уступили хозяевам турнира – сборной Аргентины на сей раз.

Бразилия на ЧМ -1998

Через четыре года после этого турнира Бразилия возьмет свое и выиграет чемпионат мира. Можно сказать, что это то же самое поколение, но лишь с натяжкой. Все же в значительной степени эта сборная Бразилии была преемницей той, которая выиграла ЧМ -1994. Многие считали, что бразильцам удастся защитить свой титул и стать первой командой, которая это сделает. Обыграв голландцев в серии пенальти, Бразилия вышла в финал, но там потерпела поражение со счетом 0:3 от набирающих обороты французов.

Бразилия на ЧМ -1982