От финала ЧМ до полицейского участка за мгновение. Самые курьёзные случаи на мундиалях

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сегодня, 16:19

Сборная Ганы забыла форму по пути в Катар.

Чемпионат мира ещё не начался, а сборная Ганы – соперники Роналду, уже отметилась курьёзом. Администратор команды попросту забыл все комплекты игровой формы. Далеко не единственный курьёзный случай, связанный с самым большим футбольным турниром.

Чемпионат мира 1930-го года

Финал должен был состояться между сборными Уругвая и Аргентины. Многие судьи боялись брать на себя ответственность за столь важное событие. Однако Джон Лангенус был не робкого десятка. Перед входом на стадион, задолго до начала матча, Лангенус был по ошибке задержан полицией вместе с двумя десятками болельщиков, которые пытались пройти на матч с фальшивыми удостоверениями арбитров.

Перед финалом все спохватились, когда поняли, что главного рефери матча нет на стадионе, но спустя некоторое время полицейские провели его на стадион. Хозяин турнира сборная Уругвая победила 4:2, а яростные аргентинские болельщики забросали после матча отель, в котором проживал Лангенус, камнями. К счастью, арбитру вреда не нанесли.

Чемпионат мира 1938-го года

Двумя мундиалями позже конфуз произошёл с легендарным Джузеппе Меаццой. Перед исполнением одиннадцатиметрового удара в ворота Бразилии в полуфинале, у капитана сборной Италии порвалась резинка на шортах. Поскольку на кону стояла победа в матче и потенциальный выход в финал, Джузеппе пробил, поддерживая шорты рукой.

Приговор был успешно реализован, а Меацца на радостях побежал к итальянским болельщикам, забыл о порванной резинке и праздновал гол в нижнем белье. Италия вышла в финал, где на пути у них стояли венгры. Однако сопротивления команде Джузеппе Меаццы оказать не смогли.

Чемпионат мира 1962-го года

Снова матч с участием сборной Бразилии, на этот раз с англичанами. В четвертьфинальной встрече на поле выбежал ловкий чёрный пёс. Игрокам сборной Бразилии поймать пса не получилось, зато Джимми Гривз проявил смекалку, встав на колени и поманив четвероногого друга. Когда тот подошёл, взял его на руки и передал стражам порядка. Легенда сборной Бразилии Гарринча настолько проникся милотой увиденного, что решил оставить пса себе.

Чемпионат мира 1982-го года

Соседи хозяев предстоящего мундиаля — сборная Кувейта, заявила о себе на чемпионате мира 1982 года. Но, к сожалению, не спортивной составляющей. В матче против сборной Франции, ближе к концу матча при счёте 1:3 в пользу французов, был забит четвёртый мяч. Игроки сборной Кувейта были в бешенстве. По их утверждениям, они услышали свисток арбитра и не мешали Алену Жирессу отправить мяч в сетку.

Советский арбитр Ступар засчитал гол, но после этого на поле вместе с охраной вышел кувейтский шейх, поставив ультиматум: либо гол отменяется, либо сборная Кувейта покидает поле. Спорили около десяти минут, Ступар отменил гол. Франция снова забила четвертый мяч, а рефери после матча дисквалифицировали:

Я посчитал, что если сборная Кувейта покинет поле, то это будет ещё больший скандал, Поэтому принял соломоново решение и отменил чистый мяч французов.

Чемпионат мира 1990-го года

В матче Англии и Ирландии Линекера начали мучить боли в кишечнике. По рассказу самого Гари, просидел весь перерыв в туалете, но боль не ушла. Во втором тайме Линекер принял решение не покидать поле, а продолжить начатое. Многие зрители не сразу поняли, что происходит, не верили, что кто-то может сделать подобное прямо во время матча чемпионата мира.

Впрочем, на самом деле всё выглядело не так ужасно, как описано. Гари посидел на газоне, поёрзал из стороны в сторону. Комментаторы сравнивали эти действия с собачьими. Спустя несколько лет Гари сам развеял сомнения касательно того, что же это было: «Был дождь, на поле были лужи, и только поэтому я решил позволить себе такое». Надеемся, Кейна – новую надежду Англии в атаке, в 2022-м обойдёт такая участь.

Чемпионат мира 1994-го года

На том турнире впервые использовалась нынешняя протокольная система замен, при которой тренеры заполняют определённую форму и передают её четвёртому арбитру. В матче Мексики и Ирландии с этим не справились. Тренер Джек Чарльтон, заполнив форму, передал её одному из делегатов ФИФА , но до резервного рефери протокол не дошёл. В результате игрок, которого должны были заменить, поле покинул, но вместо него никто не вышел.

После чего прямо перед камерой на судью было вылито много грязи. Олдридж, который должен был выйти на поле, позже признавался, что не мог контролировать себя в тот момент. Футболист всё же вышел на поле и даже забил, но гол команду от поражения не спас. Примечательно, что по итогам того эпизода дисквалификацию получил Джек Чарльтон за нападки на делегацию ФИФА , а Олдридж наказания избежал.

Чемпионат мира 2006-го года

Один из лучших английских арбитров Грэм Полл из-за курьёза лишился права провести финал турнира. Не смог контролировать страсти в матче Хорватии и Австралии. Остановок было больше, чем игры, а рефери показывал предупреждения без разбору. Под конец матча на 90-й минуте Шимунич получил вторую жёлтую карточку.

О первом предупреждении Полл забыл и позволил хорвату продолжить матч. Йосипа это не остановило, в дополнительное время защитник совершил очередной грубый фол, за который получил третью жёлтую карточку, окончательно превратившуюся в красную карточку.

Чемпионат мира 2018-го года

Был и на нашей улице праздник. Если говорить о курьёзах на поле, то выделим попытку Панамы забить гол Пикфорду, пока напарники вратаря праздновали гол в ворота соперника. Судья напомнил – так играть нельзя. Также было много курьёзов с фанатами, которые путали города.