Португалия – Уругвай : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Португалия – Уругвай, который состоится 28 ноября 2022 года

Португалия

В первом туре сборная Португалии выиграла нервный поединок, но в целом смотрелась уверенно и много создала у ворот соперника. Сейчас коллектив возглавляет свою группу с тремя очками, поэтому победа над Уругваем сможет гарантировать им выход в плей-офф и с большой вероятностью первое место. Тем не менее, нынешний соперник может оказать более серьезное сопротивление, поэтому расслабляться Роналду и компании еще слишком рано.

24 ноября сборная Португалии переиграла команду Ганы (3:2), а 17 числа в товарищеском матче разгромила Нигерию (4:0).

Уругвай

Уругвай не смог победить в первом туре и нанес очень мало ударов по воротам соперника, без чего не бывает успеха. Теперь коллектив ждет настоящее испытание серьезным европейским соперником и в случае поражения дела будут совсем плохи. От нынешнего поединка стоит ожидать большого количества тактической борьбы между тренерами, а также интересного противостояния в центре поля. Матч является одним из самых интересных в этот игровой день.

24 ноября сборная Уругвая сыграла вничью с Южной Кореей (0:0), а 27 сентября выиграла товарищескую встречу у Канады (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Португалия – 2.05

Ничья – 3.35

Победит Уругвай – 4.15

Статистика

Сборная Португалии уступила только в двух поединках из последних десяти во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей Уругвая завершились исходом «обе забьют — нет»

В единственном матче между сборными сильнее оказался Уругвай (2:1)

Три из четырех последних матчей Португалии завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Обе сборные умеют качественно атаковать, а поэтому предполагаем, что защитники сегодня сыграют хуже нападающих. Прогнозируем результативный поединок.