1 декабря — День больших совпадений на чемпионате мира 2022

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вчера, 13:48

Совпадения часто оборачиваются случайностью. Этого сколько угодно в повседневной жизни. Но чтобы столько много одноплановых событий в один день в 4 разных матчах на чемпионате мира — трудно даже припомнить такое.

А ведь факты и события, которые случились вчера в матчах в группах E и F, не особо и бросаются в глаза. Но они случились, и их наберётся порядочно.

Женский день

Но сначала о том, что могло случиться только в одном из 4 матчей на текущем мундиале в один день. Впервые матч Кубка мира (его финальной, а не отборочной стадии) судила чисто женская бригада арбитров, да плюс ещё одна барышня была в бригаде VAR .

Стефани Фраппар (Франция) судила в поле, Неуза Бак (Бразилия) и Карен Диас Медина (Мексика) работали на бровке. Кэтрин Несбитт ( США ) была ответственной за офсайды в команде VAR . Всё это было в матче Коста-Рика — Германия.

Девушек арбитров всего шестеро на турнире, три главных арбитра и трое ассистентов — укомплектовать из них ещё одну чисто женскую бригаду в поле в один день было невозможно. Но это дело недалёкого будущего, года через четыре…

Вернёмся к повторяемым фактам и событиям 1 декабря 2022 года на мундиале.

Я не буду каждый из 4 матчей разбирать по отдельности. Счёт матчей известен, итоги в группах подведены, места распределены.

Жёлтые карточки в одну сторону

Сначала скажем о том, что проявилось и «не вооруженным глазом». Во всех 4 матчах, сыгранных 1 декабря на ЧМ -2022, было показано довольно мало жёлтых карточек.

Хорватия — Бельгия, 1 ЖК ;

Канада — Марокко, 4 ЖК ;

Япония — Испания, 3 ЖК ;

Коста-Рика — Германия, 1 ЖК .

Во всех этих матчах «горчичники» получали игроки только одной из команд в паре: бельгиец, канадцы, японцы и костариканец. Совпадение чистой воды. Но карточки получали игроки проигравших команд — кроме Японии. Япония уникальна не только своей культурой. Она и здесь выбилась из общей тенденции.

Скажете, что Бельгия не проиграла — по счёту, конечно, по сути команда в глубоком нокауте.

Капитаны вновь на месте

Первые два матча в тот день, а именно Хорватия — Бельгия и Канада — Марокко ознаменовались тем, что у Бельгии и Канады в стартовых составах не оказалось основных капитанов команд. Эден Азар и Атиба Хатчинсон в предыдущих двух матчах выводили свои дружины на поле с капитанской повязкой каждый.

Но оба капитана всё-таки появились на поле в своих матчах 1 декабря. Они оба вышли на замену во вторых таймах в своих матчах. И тут параллельность начинается. Не впервые на мундиалях капитанская повязка вручается выходящему на замену футболисту. Но впервые капитанская повязка перешла от игроков, которые продолжали играть на футбольном поле. И это было в обоих матчах, как под копирку.

Матч Канада — Марокко у североамериканцев с капитанской повязкой начинал вратарь Милан Борьян. Но когда на 60-й мин только готовился выйти на замену Хатчинсон, расторопные партнёры уже прибежали, принесли и помогли надеть повязку на руку Хатчинсону. До конца матча капитаном был Хатчинсон.

Да, в статистику подобное капитанство не засчитывается, но факт зарегистрирован. На фото с матчей порой фигурируют разные игроки с капитанской повязкой в одном и том же матче. Надо же знать, когда произошёл тот или иной эпизод в матче. Так что, считаю, это не мелочи.

Ну, а в параллельной игре Хорватия — Бельгия, правда, уже к шапочному разбору — на 87 минуте — на поле вышел Эден Азар. Тут же Кевин де Брейне снял с себя капитанскую повязку и надел на руку старшему Азару (младший Торган вышел на поле раньше).

Так в матче к финальному свистку оба капитана (Модрич у Хорватии и Эден Азар у Бельгии) играли с номером 10 на футболках.

И вратарь Борьян, и Де Брейне продолжали играть, сложив с себя капитанские полномочия.

Повторю — такое впервые на мундиалях, тем более такая синхронность в двух матчах.

Цифровизация

Теперь немного о миллиметрах. А вот тут совпадения зарегистрированы с помощью электроники, не придерёшься. И случились эти совпадения в двух матчах, сыгранных в разное время 1 декабря.

Сначала Хорватия заработала пенальти, который и собирался исполнить Лука Модрич. Но вмешалась бригада VAR , которой не давали покоя 1-2 миллиметра высунувшегося раньше времени за воображаемую линию офсайда чьего-то носа (пальца, плеча — подставьте что хотите). Абсурд, конечно, эти миллиметры к футболу никакого отношения не имеют. Но допусков и «припусков на швы» у VAR нет (может, пока нет). Пенальти отменили, попросили всех разойтись J

Но ведь в матче Япония — Испания именно отсутствия этих допусков и припусков позволили зарегистрировать миллиметровое перекрытие проекцией мяча лицевой линии. И такой трудовой, на таком подъёме забитый второй мяч в испанские ворота — это же чудо, было бы обидно такой гол не засчитать. Это ж и есть суть Игры!

Но в обоих случаях фигурируют не попугайское крылышко — а целый миллиметр, а то и микрон. Как к этому относится? Электроника бездушна, но ведь не зря система эта названа полуавтоматической, что правильнее тогда было бы называть её автоматизированной — то есть функционирующей С УЧАСТИЕМ ЧЕЛОВЕКА. А для сути и духа футбола — микронные офсайды не считать, но мизерная «зацепка» не за мифическую, а реально нарисованную на газоне линию — это всё в пользу игроков, в пользу Игры!

Пойдём дальше.

Как только начались два вечерних матча (в 22-00), то ощущение дежавю вновь не отпускало.

4 команды, 3 гола, сюжет один

В обоих матча счёт был открыт быстро, на 10-11 минутах. И Германия, и Испания провели фланговые атаки с навесом в штрафную и оба гола были забиты головой. И Серж Гнабри, и Альваро Морато прекрасно забили головой каждый. Два гола как под копирку.

В обоих матчах все другие голы были забиты во втором тайме. С капитанами на сей раз всё было стабильно, но и синхронно. У Германии и Коста-Рики вратари были капитанами, вратарей по ходу матча заменяют редко (Кейлор Навас и Мануэль Нойер). У Испании и Японии капитанами были полевые игроки. Оба отыграли по полному матчу, и 34-летний Майя Йосида, и 34-летний Бускетс с именем Sergio на футболке.

Сюжет вторых таймов в обоих матчах закручивался по схожему сценарию. Те, кому надо было отыгрываться, с лихвой это и сделали, забив подряд 2 мяча в ворота соперника.

Первыми за дело взялись японцы, буквально за 3-4 минуты разорвали оборону Испании. Сумасшедший удар только вошедшего со второго тайма в игру Рицу Доана — отменный, образцовый гол, плод работы всей команды в высоком прессинге. Как раньше во дворе, во времена СССР шутили — такие голы надо в программе «Время» показывать.

Про второй гол сборной Японии много говорить и не нужно — нужно смотреть и показывать в детских футбольных школах. Да и взрослым «дяденькам» не повредит пересмотреть.

Костариканцы тоже не сплоховали, ответили тем же дуплетом. У костариканцев даже «молчун заговорил» — Ельцин Техеда ни разу не забивший за сборную за чуть ли не 15 лет — выстрелил и сравнял счёт.

Два автогола у победителей

Второй гол Коста-Рики забит не уменьем, так числом: на одном квадратном метре поля оказались два костариканца и Нойер, которого они посрамили. Два защитника в красных футболках боролись до конца, это Оскар Дуарте №6 и Хуан Пабло Варгас №3, который и ударил по мячу в воздухе ногой. Затем было попадание мяча в левую ногу Нойера, от неё мяч отлетел к правой щиколотке вратаря, а от неё уже и в ворота.

Автогол вратаря. Как не хотелось опять фиксировать голы в свои ворота, но так уж сложилось, два касания вратаря, когда мяч не летел явно в створ ворот.

А это уже был не первый автогол на турнире. Тридцать с лишним матчей отыграли и обошлось как-то без них. А тут в один день сразу два «самострела». Совпадение, конечно. Автором первого на ЧМ -2022 автогола стал марокканец Найеф Агерд, добавивший сборной Канады гол в графу «Забито».

Двумя автоголами в один день на мундиале уже никого не удивишь — на ЧМ -2018 таких дней было аж три. Но вот тот факт, что автоголы зафиксированы у футболистов, чьи команды выиграли матч — случай примечательный, довольно редкий. Но не первый — в 2002 г. сборная США выиграла матч у Португалии, забив себе один из голов. А через день то же самое сделала и сборная Испании в матче с Парагваем (автогол Пуйоля).

Ну, а в 2022 подобное случилось в двух матчах в один день. Так совпало.

Просто совпадения

У сборных Японии и Коста-Рики один из двух голов забивал игрок под номером 17. Это Ао Танака и Ельцин Техеда. Без всяких намёков, просто совпадение.

У японцев голы забивают игроки, выходящие на замену. Рицу Доан №8 (автор первого гола) и Каору Митома №9 — оба вышли играть со второго тайма. Митома — автор как раз того самого паса с самого краюшка лицевой линии, с отрицательного угла вдоль ворот, который и замкнул Танака.

У Германии во втором тайме все 3 мяча забили также «лавочники», вышедшие на замену — Кай Хавертц и Никлас Фюллкруг.

Были ли ещё совпадения в один отдельно взятый день на мундиале 2022? Да, наверняка, отыщутся и другие похожести. Но для одного дня достаточно.

Футбол продолжается.