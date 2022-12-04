Soccer.ru
ГлавнаяБлогиОценочные сужденияИтоги и оценкиЧемпионат мира 2022

Невпечатляющий проход. Аргентина пробралась в четвертьфинал ЧМ-2022

вчера, 08:08
Аргентина

Протиснулась мимо Австралии.

Серая эффективность

Почему-то регулярно встречается оценка сборной Нидерландов как «скучной» команды. На одну такую реплику Луи ван Галу пришлось отвечать даже во время пресс-конференции с отправкой журналиста домой, а потом туда отправили и сборную США. Но если и говорить о скуке, то чаще ее приходится испытывать при просмотре игр сборной Аргентины, которая все яркие моменты выдавливает из себя по каплям, по крупицам, задействуя при этом обязательно ресурсы противника, даже такого вроде бы безобидного как Австралия.

Первый тайм матча Аргентины с Австралией – верх уныния и невнятности. Верх, в котором на двоих команды нанесли три удара, один из них оказался в створ и стал голевым. Вероятно, интерес к сборной Аргентины вызывает только личность Лионеля Месси, от которого всегда ждут либо подвига, либо провала – в любом случае будет повод бурно это обсуждать. Вот на этом топливе и держится «яркость» игр аргентинцев. У Нидерландов такого своего Месси нет, поэтому для кого-то матчи «оранжевых» кажутся серыми.

Австралийцы в первой половине встречи держались достойно и не уступали противнику, хотя работали с мячом гораздо меньше – менее 39 процентов времени. При этом у обеих команд была высокая точность передач – около 90 процентов, что обуславливалось невысоким темпом и низким риском при продвижении мяча вперед. Тайм, катившийся к бесславной нулевой ничьей, спас Месси, которому удалось хитро пробить из-за защитника низом так, чтобы Райан не смог дотянуться. Четыре секунды просветления на 45 с лишним минут уныния.

Продолжение экспериментов

Тренер аргентинцев Лионель Скалони своим поведением тоже показывает, что ему не особо улыбается игра команды. Этот дискомфорт виден с первой же игры, что неудивительно – там Саудовская Аравия вывернула наружу все аргентинские недостатки. С тех пор поиск продолжается. Скалони не позавидуешь, потому что искать приходится уже на ходу, прямо в течение чемпионата мира, где каждый новый шаг грозит провалом. И в то же время ему повезло, что есть Месси, который может такими вот озарениями нивелировать некоторые недостатки командной игры и прикрывать дыры, образующиеся, пока тренер в творческом поиске.

В начале второго тайма Скалони решил перестроить игру, выпустив Лисандро Мартинеса в оборону вместо Папу Гомеса из атаки. Последний опять не очень вписался, поэтому тренер попробовал иное сочетание. И кто-то свяжет перестроение со вторым голом Аргентины. Но связывать его нужно лишь с накатившей на Райана волной креатива и ощущения умения в дриблинг. На топорную обводку де Пауля запала хватило, а вот Альвареса пройти не удалось, и Хулиан поражал пустые ворота.

Величия сборной Аргентины в этом забитом мяче не было. Ей пришлось воспользоваться помощью австралийцев, что звучит смешно. Пусть и не так, как выглядит. Второй гол Аргентине, которая заиграла против грозной Австралии в три центральных защитника, представители страны кенгуру подарили не зря – знали, что пригодится.

Усердно ищущий грабли в пустынных пейзажах Катара Скалони решил, что настало лучшее время для реабилитации проваливающего чемпионат мира Лаутаро Мартинеса. Пока вспотевший от очередной бесполезной разминки Пауло Дибала усаживался на скамейку, полный надежд и намерений порвать уставшую и не особо шуструю оборону «желто-зеленых» Лаутаро сменял Альвареса, который хотя бы умеет пугать вратаря.

Веселая развязка

И вот после этого началось раздолье, игра раскрылась и уснувшие еще на матче Нидерландов могли смело просыпаться, чтобы лицезреть, как пышущая статусом фаворита сборная Аргентины пытается увернуться от лужи, в которую ее стремится усадить Австралия. Для начала Энцо Фернандес пояснил, зачем Райан дарил второй гол аргентинцам. Он ловко подставился под посланный Гудвином куда-то в Австралию мяч и переправил его в собственные ворота, вернув интригу.

Сторонники не скучной Аргентины могли заявлять, что она так грустна, потому что противники играют против нее, оседая в обороне всем составом и забивают там все щели. И лучше сценария, при котором уставшая, но гордая Австралия вернула себе надежду на последние минуты, для Аргентины не придумать. Особенно со свежим Лаутаро, в которого Скалони верит так, словно лично ходит перед каждым матчем в контору делать ставки на голы Мартинеса.

За последние 20 минут матча Аргентина нанесла девять ударов по воротам, Австралия – четыре. В четыре раза больше, чем за весь первый тайм. Но сколько случилось голов? Ноль. А сколько могло быть? Три только у Мартинеса. Но пока протирающий лавку Дибала разбивал себе лицо ладонью, Лаутаро продолжал лупить куда угодно, только не в ворота.

По итогу встречи только два футболиста в составе обеих команд нанесли больше одного удара по воротам. Это Месси и Мартинес. Про эффективность вы в курсе. Может быть, Нидерланды, конечно, скучные, но они имеют все шансы прекратить эти мучительные поиски, которые ведет Скалони со своей командой.

Сборная Аргентины пока выезжает на вдохновении одного парня, который невероятно замотивирован и за которым следит весь мир, а также на нескольких работягах, не относящихся к категории великих аргентинских магов, наподобие де Пауля. Командной игры и какой-то впечатляющей организации за действиями сборной Аргентины, даже за успешными действиями, совершенно нет.

Может быть, когда-нибудь и прорвет. Ведь как-то эта сборная подобралась к рекордной серии без поражений. Не на одном Гондурасе она же ее набивала. Но если говорить только о том, что нам показывает Аргентина на чемпионате мира, то это страдания. Тренеру, конечно, виднее, но тренер не потребитель этого футбола, поэтому Скалони нужно попыхтеть, чтобы придумать нечто более интересное, чем обстрел трибун Мартинесом и озарения своего тезки.

Мбаппе уничтожил Польшу в плей-офф. Жиру и Льорис обновили древние рекорды
Вчера, 20:58Вадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии6
Лаутаро – новый Игуаин, а Германия – королева промахов. Чемпионат мира не прощает осечки
Вчера, 11:26Вадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии7
Сербия подвела миллионы фанатов в России. Ставка Соболева на их чемпионство не сыграла
03 декабряВадим Багров в блоге Футбол - это больКомментарии9
Влахович оценил выступление сборной Сербии как неудачное
03 декабря
Из князей в грязи. Лидеры, не сумевшие принести пользу своим сборным
03 декабряАдиль Абитиков в блоге Дно пробитоКомментарии12
Немцы шокированы, а бельгийцы развалились. Сенсации, эмоции и тенденции группового этапа ЧМ
03 декабряВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии8
Сортировать
Все комментарии
vova505
vova505 ответ Ikarus74 (раскрыть)
сегодня в 07:50
Хорошо
Ikarus74
Ikarus74 ответ vova505 (раскрыть)
сегодня в 02:32
Поговорим после 1/4 финала, мой юный друг
yde46s9k7g5g
yde46s9k7g5g
вчера в 16:05
Аргентина на последних 4 ЧМ имеет околотоповый состав, но ее футбол стабильно ужасен, словно все эти футболисты первый раз друг друга видят.

Последний раз чемпионский футбол у Аргентины был замечен на ЧМ-2006, когда не повезло в 1/4 с немцами.
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:04
Да, топ. От слова "топить". Свою сборную. Голландцы накажут.
Тарас Б 1
Тарас Б 1
вчера в 16:01
Тренеру запрещено убирать проблему из состава. Нидерланды накажут.
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана ответ Александр Олегович 1 (раскрыть)
вчера в 13:28, ред.
У дылды Каниджи рост 174см
nik9373
nik9373 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 13:24
Раздельно. В данном заголовке это действительное причастие настоящего времени.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 13:11
НЕВпечатляющий проход - пишется СЛИТНО! Сергей Иванов, если не знаете, то гуглите. В заголовке нельзя делать ошибки!
vova505
vova505 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:00
Всё может быть
vova505
vova505 ответ Ikarus74 (раскрыть)
вчера в 12:59
Вот это новость ...
"Арги" прибавляют в каждом матче )))
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:20, ред.
Не соглашусь с мнением автора. Да, выход Мартинеса это провал, но в целом игра смотрелась. Рад за Аргентину. Свою задачу минимум (выход в 1/4), считаю, выполнили. На словах команда может заявлять, что едет за кубком, но если быть объективным, то 1/4 или 1/2 ближе к их уровню чем победа в турнире.

Если пройдут дальше, то следующие стадии будут перевыполнением плана и ожиданий. Сейчас уже справились на "удовлетворительно", а впереди оценки "хорошо" и "отлично"!

По игре: Монтиэль все-таки защитник и ему следует придерживаться своего амплуа. Создает суетливую активность в атаке, которая мало приводит к опасным моментам, зато оголяет тылы. Вчера говорил, что не могу никого выделить на этом турнире, но сейчас подумав наверное выделю молодое поколение Аргентины - Альвареса и Фернандеса. Вот за ними будет очень интересно понаблюдать в ближайшем будущем.
Александр Олегович 1
Александр Олегович 1
вчера в 11:47, ред.
Худшая сборная у Аргентины была на ЧМ 1990 (ИМХО). Унылейшая игра, строившаяся вокруг автобуса и трех исполнителей. Марадоны, точно выдававшего голевые пасы в штрафную соперника на дылду Канниджа, и насмерть стоявшего в воротах Гойкочеа. Последний при этом еще и отлично отбивал послематчевые пенальти.

И именно благодаря этому, Аргентина проползла в финал, и чуть было не проползла в Чемпионы Мира, если бы реффери практически не выдумал пеннальти в пользу немцев.

Этим "левым" пеннальти никто особо не возмущался, настолько недостойна была та команда "руко-богово" Марадонны брать титул. ) Так что нынешняя сборная вполне себе на достойном уровне. Хоть и играет скучно и прагматично.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:25
Думаю, Бразилия не дойдет до полуфинала. Каждый ЧМ они фавориты, но постоянно что-то идет не так.
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER
вчера в 11:23
О какой яркой игре может идти речь, когда одна из команд играет в антифутбол? Да, по составу сборная Аргентины - команда-середняк но, наличие в команде Месси и удивительная работоспособность остального состава внушает мне надежду.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:16, ред.
Кто играет безупречно ? Нет таких и не было ни на этом мундиале, ни за всю историю футбола.
А вот как единая команда в поле, так видна поставленная игра у голландцев, французов и, да,да (!) - хорватов.
Честно признаться, не понимаю тут оптимизма некоторых, которые видят Бразилию уже в 1/2. Хорватия им так мозги вынесет, что мало не покажется. Если же бразилы пройдут хорватов, тогда да, фаворитами будут - ни дать не взять, а пока..., пока никаких предпосылок к такому раскладу я лично не вижу.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:10
А кто играет безупречно? У Аргентины состав средний. Месси только топ, но один в поле не воин. Делают, что могут и пока результат есть.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:04, ред.
Не понимаешь ? Тебе тут многократно уж не один человек говорит/советует смотреть в поле, а не в стат. цифры.
Как же ты что-либо поймешь, если продолжаешь в том же духе ?
Аргентина - никакая, от слова совсем. Её тренер - не дееспособен. Командная игра - безобразная. Вся острота (за редким исключением) - плод не коллективных усилий команды, а результат действий одного человека. На таком багаже далеко не уедешь.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 11:02
Ну а какая сборная показывает чемпионскую игру? Все фавориты проиграли в группе кроме Голландии, которая вроде и не фаворит. Как раз таки Аргентина и включилась после поражения, и сделала результат. Так что время покажет. Не факт, что Бразилии теперь будет легко пройти в полуфинал
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 11:00, ред.
Авторы пишут для ср..ча... Арги играли по ситуации. Играть по-другому против команды, поймавший кураж, с двухметровыми защитниками и ставящей тупой автобус всегда нелегко. И тем более нелегко, не имея в своем составе хотя бы "полухолланда" на острие. Тут ещё и Лаутаро включил режим Лукаку. Благо есть неплохой Альварес. Вовремя появились в середине Фернандес и Макалистер. Плюс команда бегает и делает много черновой работы. Это даёт возможность Месси и феерить и отдыхать. Но надо придумать с оранжевыми и что-то другое. Пять дней есть .
25процентный клоун
25процентный клоун ответ foxsziver (раскрыть)
вчера в 11:00
Азис Бехич, которого спровоцировал Месси и на котором сфолил злой карлик, сделал больше обводок чем Месси за матч, в несколько раз. Играя в шотландии и стоя копейки. Там одни ноунэймы, но теперь на парней взглянут с другой стороны
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:58, ред.
Автор прав.
Когда команда держится на квалификации одного игрока, а её тренер только на это и надеется, то её успех сродни фарту, который не постоянен.
Лео вчера раз стрельнул и попал..., но сколько раз так будет впредь ? Другие там так стрелять не умеют, да и вдобавок не больно то и пытаются.
Скалони же сам себя загнал в угол, не ставя в нападение топовых игроков, которые дофига чё могут (Мартинес и Дибала). Эти ребята никак не могут нормально сыграться с линией полузащиты, ввиду чрезмерно малого пребывания в поле (Дибала так и вовсе курит весь турнир), равно как войти в ритм матча и почувствовать уверенность и собственную надобность в общем деле.
Разброд и перепутье в голове главного тренера передаётся на поле игрокам.
Общая игра команды (за исключением Месси) вообще не смотрится и, честно говоря, никакого просвета не предвидется.
volga.kot
volga.kot
вчера в 10:48
С голландцами будет ой как непросто!!!!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 10:46
Аржантина))) прочли им чемпионство! Но не похоже!!!!
foxsziver
foxsziver ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 09:54
то есть А-Лига, чемпионшип, и аутсайдеры АПЛ это не футбольное образование?
Ikarus74
Ikarus74
вчера в 09:33
Статья ни о чем. В 1/8 финала ЧМ слабых команд не бывает. Автор понятия не имеет что такое финальная часть ЧМ. Арги играли легко, не поменяй Скалони Альвареса счёт мог бы быть 5:1. То что последние пару минут играли на отбой, а кто бы так не играл? Забей австралы второй, в дополнительное время арги разобрали бы на части противника. Нормально все с аргами!!! Прибавляют с каждым матчем
Elliada
Elliada
вчера в 09:13
Не понимаю тех, кто критикует Аргентину за то, что они якобы не показывают тот футбол, который от них ожидали. Главное, они добывают результат. Кто вспомнит через несколько лет как они играли?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 08:52, ред.
Браво, автор, отличная статья.
А от себя добавлю, сегодня надо говорить только об Австралии, парни чудо вершили, 435 передач точностью 82% не имея футбольного образования
K Z
K Z
вчера в 08:46
Не будем судить аргентинцев. Дальше может быть ещё выстрелят. Будем на это надеятся. Вперёд Аргентина!!!
112910415
112910415
вчера в 08:41
смотрим дальше
myst5
myst5
вчера в 08:37
Ужасная Аргентина . Ужасный турнир с точки зрения накала . Слишком много команд не того уровня
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 