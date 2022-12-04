Невпечатляющий проход. Аргентина пробралась в четвертьфинал ЧМ-2022

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вчера, 08:08

Протиснулась мимо Австралии.

Серая эффективность

Почему-то регулярно встречается оценка сборной Нидерландов как «скучной» команды. На одну такую реплику Луи ван Галу пришлось отвечать даже во время пресс-конференции с отправкой журналиста домой, а потом туда отправили и сборную США . Но если и говорить о скуке, то чаще ее приходится испытывать при просмотре игр сборной Аргентины, которая все яркие моменты выдавливает из себя по каплям, по крупицам, задействуя при этом обязательно ресурсы противника, даже такого вроде бы безобидного как Австралия.

Первый тайм матча Аргентины с Австралией – верх уныния и невнятности. Верх, в котором на двоих команды нанесли три удара, один из них оказался в створ и стал голевым. Вероятно, интерес к сборной Аргентины вызывает только личность Лионеля Месси, от которого всегда ждут либо подвига, либо провала – в любом случае будет повод бурно это обсуждать. Вот на этом топливе и держится «яркость» игр аргентинцев. У Нидерландов такого своего Месси нет, поэтому для кого-то матчи «оранжевых» кажутся серыми.

Австралийцы в первой половине встречи держались достойно и не уступали противнику, хотя работали с мячом гораздо меньше – менее 39 процентов времени. При этом у обеих команд была высокая точность передач – около 90 процентов, что обуславливалось невысоким темпом и низким риском при продвижении мяча вперед. Тайм, катившийся к бесславной нулевой ничьей, спас Месси, которому удалось хитро пробить из-за защитника низом так, чтобы Райан не смог дотянуться. Четыре секунды просветления на 45 с лишним минут уныния.

Продолжение экспериментов

Тренер аргентинцев Лионель Скалони своим поведением тоже показывает, что ему не особо улыбается игра команды. Этот дискомфорт виден с первой же игры, что неудивительно – там Саудовская Аравия вывернула наружу все аргентинские недостатки. С тех пор поиск продолжается. Скалони не позавидуешь, потому что искать приходится уже на ходу, прямо в течение чемпионата мира, где каждый новый шаг грозит провалом. И в то же время ему повезло, что есть Месси, который может такими вот озарениями нивелировать некоторые недостатки командной игры и прикрывать дыры, образующиеся, пока тренер в творческом поиске.

В начале второго тайма Скалони решил перестроить игру, выпустив Лисандро Мартинеса в оборону вместо Папу Гомеса из атаки. Последний опять не очень вписался, поэтому тренер попробовал иное сочетание. И кто-то свяжет перестроение со вторым голом Аргентины. Но связывать его нужно лишь с накатившей на Райана волной креатива и ощущения умения в дриблинг. На топорную обводку де Пауля запала хватило, а вот Альвареса пройти не удалось, и Хулиан поражал пустые ворота.

Величия сборной Аргентины в этом забитом мяче не было. Ей пришлось воспользоваться помощью австралийцев, что звучит смешно. Пусть и не так, как выглядит. Второй гол Аргентине, которая заиграла против грозной Австралии в три центральных защитника, представители страны кенгуру подарили не зря – знали, что пригодится.

Усердно ищущий грабли в пустынных пейзажах Катара Скалони решил, что настало лучшее время для реабилитации проваливающего чемпионат мира Лаутаро Мартинеса. Пока вспотевший от очередной бесполезной разминки Пауло Дибала усаживался на скамейку, полный надежд и намерений порвать уставшую и не особо шуструю оборону «желто-зеленых» Лаутаро сменял Альвареса, который хотя бы умеет пугать вратаря.

Веселая развязка

И вот после этого началось раздолье, игра раскрылась и уснувшие еще на матче Нидерландов могли смело просыпаться, чтобы лицезреть, как пышущая статусом фаворита сборная Аргентины пытается увернуться от лужи, в которую ее стремится усадить Австралия. Для начала Энцо Фернандес пояснил, зачем Райан дарил второй гол аргентинцам. Он ловко подставился под посланный Гудвином куда-то в Австралию мяч и переправил его в собственные ворота, вернув интригу.

Сторонники не скучной Аргентины могли заявлять, что она так грустна, потому что противники играют против нее, оседая в обороне всем составом и забивают там все щели. И лучше сценария, при котором уставшая, но гордая Австралия вернула себе надежду на последние минуты, для Аргентины не придумать. Особенно со свежим Лаутаро, в которого Скалони верит так, словно лично ходит перед каждым матчем в контору делать ставки на голы Мартинеса.

За последние 20 минут матча Аргентина нанесла девять ударов по воротам, Австралия – четыре. В четыре раза больше, чем за весь первый тайм. Но сколько случилось голов? Ноль. А сколько могло быть? Три только у Мартинеса. Но пока протирающий лавку Дибала разбивал себе лицо ладонью, Лаутаро продолжал лупить куда угодно, только не в ворота.

По итогу встречи только два футболиста в составе обеих команд нанесли больше одного удара по воротам. Это Месси и Мартинес. Про эффективность вы в курсе. Может быть, Нидерланды, конечно, скучные, но они имеют все шансы прекратить эти мучительные поиски, которые ведет Скалони со своей командой.

Сборная Аргентины пока выезжает на вдохновении одного парня, который невероятно замотивирован и за которым следит весь мир, а также на нескольких работягах, не относящихся к категории великих аргентинских магов, наподобие де Пауля. Командной игры и какой-то впечатляющей организации за действиями сборной Аргентины, даже за успешными действиями, совершенно нет.

Может быть, когда-нибудь и прорвет. Ведь как-то эта сборная подобралась к рекордной серии без поражений. Не на одном Гондурасе она же ее набивала. Но если говорить только о том, что нам показывает Аргентина на чемпионате мира, то это страдания. Тренеру, конечно, виднее, но тренер не потребитель этого футбола, поэтому Скалони нужно попыхтеть, чтобы придумать нечто более интересное, чем обстрел трибун Мартинесом и озарения своего тезки.