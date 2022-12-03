Из князей в грязи. Лидеры, не сумевшие принести пользу своим сборным

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вчера, 16:23

Те, от кого ожидали многого, но по факту пользы своей сборной на мундиале они не принесли.

Кевин Де Брюйне — сборная Бельгии

Лидер «Манчестер Сити» и сборной Бельгии подходил к мундиалю в Катаре в хорошей форме — в клубе у него дела идут довольно неплохо. За 17 неполных матчей Кевин отдал 12 голевых передач и забил 3 гола, что вполне прилично. А учитывая наличие в «Манчестер Сити» такого партнера, как Эрлинг Холанд, выступления за «голубых» становятся и вовсе сказочными.

Чего не скажешь о бельгийской сборной, которая приезжала в Катар уже на закате своего поколения с последними надеждами на какие-либо значимые достижения. В итоге мы увидели, как большая часть лидеров не в форме и не может в нужный момент тянуть команду за собой. В том числе оказался и Де Брюйне, который запустил цепочку реакций, приведших к скандалу среди игроков.

Атмосфера в коллективе и без того была не самой лучшей, а после неубедительной победой над Канадой Де Брюйне назвал команду старой и неспособной на победу в первенстве планеты. После второго тура выяснилось, что в раздевалке чуть ли не случилась драка. В перепалке участвовали Кевин, Азар и Вертонген. Дошло до того, что Лукаку пришлось разнимать конфликтующих. Прибавим к этому личную неприязнь между Де Брюйне и Куртуа, Азаром и Троссардом, Лукаку и Батшуайи, и получаем плохую атмосферу, в условиях которой даже такой гений, как Де Брюйне, не способен оказать хорошее влияние на поле.

Кристиан Эриксен — сборная Дании

Сборная Дании стала одним из главных разочарований турнира. От команды, занявшей 3-е место на Евро и занявшей 1-е место в группе отборочного этапа на ЧМ в Катаре, ожидали уж точно большего. Кроме этого, к этой сборной присоединился и главный мозг команды — восстановившийся Кристиан Эриксен.

Однако Кристиан не стал тем толчком, который позволил бы выйти команде на новый уровень, а скорее наоборот. Без Эриксена игра датчан была вполне разнообразной. Вектор атак не имел определенного крена — они атаковали с переменным успехом со всех сторон. А высокие позиции латералей, которые отвечали за продвижение мяча позволяли так же высоко прессинговать.

С появлением Кристиана мяч был сконцентрирован на нем, и складывалось впечатление, что его партнеры забыли, каково это — играть в футбол. Настолько надежда на своего главного игрока была велика.

Показателен момент на 70-й минуте матча с Австралией, когда датчане уже уступали в счете. Главный тренер Каспер Юльманн пытался перевернуть игру заменами и тактическим перестроением, о котором написал на бумажке и передал Кристиану, поскольку именно он является мозгом команды. Эриксен прочел и выбросил прямо на поле. Через некоторое время ее поднял один из австралийцев, передал своему тренеру, и в построении соперников датчан тут же произошли изменения. Кто знает, не попади записка в руки австралийцев, может, перестроения Юльманна сработали бы, ведь мелочей в футболе нет.

Федерико Вальверде и Дарвин Нуньес — сборная Уругвая

Сборная Уругвая на мундиале являла собой смесь молодости и опыта. В составе были как и опытные Суарес, Кавани, Годин и Муслера, так и молодые дарования и главные надежды уругвайской сборной — Федерико Вальверде и Дарвин Нуньес.

Группа у Уругвая была не сложная, но и не самая простая. Казалось бы, все в ваших руках, но реальность оказалась куда сложнее. В первом туре Уругваю предстояло противостоять игрокам Южной Кореи, и оба должны были повести за собой сборную, но безрезультатно. Они старались бороться, искать свободное пространство, по возможности бить по воротам, однако ни один удар не пришелся в створ, что стало антирекордом чемпионатов мира.

Во втором матче против Португалии оба игрока снова не смогли внести вклад в игру команды, что привело к поражению со счетом 0:2 и к очень сомнительному положению в турнирной таблице. Чтобы выйти из группы, Уругваю было необходимо побеждать Гану крупно, но максимум, на что они оказались способны — это два забитых безответных мяча.

Итог выступлениям подвел сам Феде: «Не хватило всего одного гола. Очень грустно. Мы выиграли, как и должны были. Но в прошлых матчах не сделали то, что должны были». А ведь так и есть — не раз Нуньес оказывался в ситуации, когда мог забивать во всех трех матчах, но покинул мундиаль без результативных действий. Что касается самого Вальверде, то хоть он и получил звание лучшего игрока встречи с Южной Кореей, но только по принципу «Лучший из худших».

Томас Мюллер — сборная Германии

После победы над Коста-Рикой и вылета из чемпионата мира Томас объявил, что это была его последняя игра за сборную Германии. Последние два первенства мира у Томаса, как и у всей бундестим, откровенно не задались.

Томас выходил в основном составе команды Флика во всех матчах группового этапа на позиции центрального нападающего, но ни разу не пробил по воротам соперников в первых двух матчах — против Японии и Испании, а в игре с Коста-Рикой оказался на ударной позиции лишь трижды.

В такой провал Мюллера верится с трудом, ведь на чемпионатах мира в ЮАР и Бразилии Томас отличился забитыми мячами 10 раз, и многим казалось — вот именно тот игрок, который отберет звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира у Клозе, но, к сожалению, этого не произошло.

Возможно, всему виной то, как Флик использовал Томаса. Если взглянуть на «Баварию» или сборную Германии в те моменты, когда на острие был Фюллькруг, то дела у команды шли очень даже неплохо. У Мюллера в «Баварии» есть партнер в виде Чупо-Мотинга, который отлично играет в подыгрыше. Так почему нельзя было просто повторить структуру мюнхенцев, которые использовали столба на острие и Мюллера чуть ниже?

Лаутаро Мартинес — сборная Аргентины

От Лаутаро Мартинеса ожидали, что он станет именно тем игроком, которому Лео Месси и Анхель Ди Мария будут подносить снаряды. Лаутаро уже который сезон в «Интере» проводит на высочайшем уровне и рассматривается всеми как один из лучших игроков Серии А.

Однако в матче первого тура, когда сборная Аргентины сенсационно потерпела поражение от Саудовской Аравии, Лаутаро практически не имел моментов, не оказывался на убойных позициях и не смог проявить своих лучших качеств. Мартинеса раз за разом ловили в офсайдную ловушку, давая понять, что будет не все так просто.

После матча с Аравией в игре против мексиканцев Лаутаро тоже вышел в основе и снова не смог оправдать возложенных ожиданий. Предполагалось, что Мартинес будет находить пространство в глубине обороны соперника и отзываться на передачи в его сторону, но плотность обороны противников была достаточно высока, что снова не позволило страйкеру вкатиться в игру, вследствие чего по истечение часа его заменили на Альвареса. А на матч против сборной Польши Лаутаро и вовсе уступил ему место в основе. Вполне возможно, что это повторится вплоть до завершения выступлений сборной Аргентины на мундиале.