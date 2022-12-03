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Из князей в грязи. Лидеры, не сумевшие принести пользу своим сборным

вчера, 16:23
Суарес
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Де Брюйне Кевин
Де Брюйне Кевин
Полузащитник
Куртуа Тибо
Куртуа Тибо
Вратарь
Мюллер Томас
Мюллер Томас
Нападающий

Те, от кого ожидали многого, но по факту пользы своей сборной на мундиале они не принесли.

Кевин Де Брюйне — сборная Бельгии

Лидер «Манчестер Сити» и сборной Бельгии подходил к мундиалю в Катаре в хорошей форме — в клубе у него дела идут довольно неплохо. За 17 неполных матчей Кевин отдал 12 голевых передач и забил 3 гола, что вполне прилично. А учитывая наличие в «Манчестер Сити» такого партнера, как Эрлинг Холанд, выступления за «голубых» становятся и вовсе сказочными.

Чего не скажешь о бельгийской сборной, которая приезжала в Катар уже на закате своего поколения с последними надеждами на какие-либо значимые достижения. В итоге мы увидели, как большая часть лидеров не в форме и не может в нужный момент тянуть команду за собой. В том числе оказался и Де Брюйне, который запустил цепочку реакций, приведших к скандалу среди игроков.

Атмосфера в коллективе и без того была не самой лучшей, а после неубедительной победой над Канадой Де Брюйне назвал команду старой и неспособной на победу в первенстве планеты. После второго тура выяснилось, что в раздевалке чуть ли не случилась драка. В перепалке участвовали Кевин, Азар и Вертонген. Дошло до того, что Лукаку пришлось разнимать конфликтующих. Прибавим к этому личную неприязнь между Де Брюйне и Куртуа, Азаром и Троссардом, Лукаку и Батшуайи, и получаем плохую атмосферу, в условиях которой даже такой гений, как Де Брюйне, не способен оказать хорошее влияние на поле.

Кристиан Эриксен — сборная Дании

Сборная Дании стала одним из главных разочарований турнира. От команды, занявшей 3-е место на Евро и занявшей 1-е место в группе отборочного этапа на ЧМ в Катаре, ожидали уж точно большего. Кроме этого, к этой сборной присоединился и главный мозг команды — восстановившийся Кристиан Эриксен.

Однако Кристиан не стал тем толчком, который позволил бы выйти команде на новый уровень, а скорее наоборот. Без Эриксена игра датчан была вполне разнообразной. Вектор атак не имел определенного крена — они атаковали с переменным успехом со всех сторон. А высокие позиции латералей, которые отвечали за продвижение мяча позволяли так же высоко прессинговать.

С появлением Кристиана мяч был сконцентрирован на нем, и складывалось впечатление, что его партнеры забыли, каково это — играть в футбол. Настолько надежда на своего главного игрока была велика.

Показателен момент на 70-й минуте матча с Австралией, когда датчане уже уступали в счете. Главный тренер Каспер Юльманн пытался перевернуть игру заменами и тактическим перестроением, о котором написал на бумажке и передал Кристиану, поскольку именно он является мозгом команды. Эриксен прочел и выбросил прямо на поле. Через некоторое время ее поднял один из австралийцев, передал своему тренеру, и в построении соперников датчан тут же произошли изменения. Кто знает, не попади записка в руки австралийцев, может, перестроения Юльманна сработали бы, ведь мелочей в футболе нет.

Федерико Вальверде и Дарвин Нуньес — сборная Уругвая

Сборная Уругвая на мундиале являла собой смесь молодости и опыта. В составе были как и опытные Суарес, Кавани, Годин и Муслера, так и молодые дарования и главные надежды уругвайской сборной — Федерико Вальверде и Дарвин Нуньес.

Группа у Уругвая была не сложная, но и не самая простая. Казалось бы, все в ваших руках, но реальность оказалась куда сложнее. В первом туре Уругваю предстояло противостоять игрокам Южной Кореи, и оба должны были повести за собой сборную, но безрезультатно. Они старались бороться, искать свободное пространство, по возможности бить по воротам, однако ни один удар не пришелся в створ, что стало антирекордом чемпионатов мира.

Во втором матче против Португалии оба игрока снова не смогли внести вклад в игру команды, что привело к поражению со счетом 0:2 и к очень сомнительному положению в турнирной таблице. Чтобы выйти из группы, Уругваю было необходимо побеждать Гану крупно, но максимум, на что они оказались способны — это два забитых безответных мяча.

Итог выступлениям подвел сам Феде: «Не хватило всего одного гола. Очень грустно. Мы выиграли, как и должны были. Но в прошлых матчах не сделали то, что должны были». А ведь так и есть — не раз Нуньес оказывался в ситуации, когда мог забивать во всех трех матчах, но покинул мундиаль без результативных действий. Что касается самого Вальверде, то хоть он и получил звание лучшего игрока встречи с Южной Кореей, но только по принципу «Лучший из худших».

Томас Мюллер — сборная Германии

После победы над Коста-Рикой и вылета из чемпионата мира Томас объявил, что это была его последняя игра за сборную Германии. Последние два первенства мира у Томаса, как и у всей бундестим, откровенно не задались.

Томас выходил в основном составе команды Флика во всех матчах группового этапа на позиции центрального нападающего, но ни разу не пробил по воротам соперников в первых двух матчах — против Японии и Испании, а в игре с Коста-Рикой оказался на ударной позиции лишь трижды.

В такой провал Мюллера верится с трудом, ведь на чемпионатах мира в ЮАР и Бразилии Томас отличился забитыми мячами 10 раз, и многим казалось — вот именно тот игрок, который отберет звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира у Клозе, но, к сожалению, этого не произошло.

Возможно, всему виной то, как Флик использовал Томаса. Если взглянуть на «Баварию» или сборную Германии в те моменты, когда на острие был Фюллькруг, то дела у команды шли очень даже неплохо. У Мюллера в «Баварии» есть партнер в виде Чупо-Мотинга, который отлично играет в подыгрыше. Так почему нельзя было просто повторить структуру мюнхенцев, которые использовали столба на острие и Мюллера чуть ниже?

Лаутаро Мартинес — сборная Аргентины

От Лаутаро Мартинеса ожидали, что он станет именно тем игроком, которому Лео Месси и Анхель Ди Мария будут подносить снаряды. Лаутаро уже который сезон в «Интере» проводит на высочайшем уровне и рассматривается всеми как один из лучших игроков Серии А.

Однако в матче первого тура, когда сборная Аргентины сенсационно потерпела поражение от Саудовской Аравии, Лаутаро практически не имел моментов, не оказывался на убойных позициях и не смог проявить своих лучших качеств. Мартинеса раз за разом ловили в офсайдную ловушку, давая понять, что будет не все так просто.

После матча с Аравией в игре против мексиканцев Лаутаро тоже вышел в основе и снова не смог оправдать возложенных ожиданий. Предполагалось, что Мартинес будет находить пространство в глубине обороны соперника и отзываться на передачи в его сторону, но плотность обороны противников была достаточно высока, что снова не позволило страйкеру вкатиться в игру, вследствие чего по истечение часа его заменили на Альвареса. А на матч против сборной Польши Лаутаро и вовсе уступил ему место в основе. Вполне возможно, что это повторится вплоть до завершения выступлений сборной Аргентины на мундиале.

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monah-10
monah-10 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:07
Какой на хе Лаутаро, ему Месси на блюдце сегодня и не раз выкладывал, и что, да здравствует ПВО.... Вот меня реально бесит зачем брали Дибалу, если не выпускают, идиотизм.
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:21
Справедливая подборка
volga.kot
volga.kot
вчера в 22:07
Мюллеру на пенсию уж пора
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 20:01
Уругвай вылетел чисто из за тренера!!!!!!!!!!!!!!Это он,будучи уверенным в том,что всё идет по плану,заменил весь креатив в атаке,за что потом и поплатился!!!!!!!!!!!!!Это тренерское поражение,Уругвай мог легко дожать Гану ,но на 2-0 успокоились!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Владимир Коробов
Владимир Коробов
вчера в 18:36
Уверен, если бы ЧМ проходил летом, как обычно, результаты были бы другими. Одно дело играть, когда регулярный сезон закончился, а другое дело как сейчас. Никто не хочет вернуться в расположение клуба в качестве травмированного игрока, да и много других факторов, оказывающих давление на игроков, в том числе со стороны клубов. Плюс необходимо еще психологически перестроиться.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 18:36, ред.
Так опять таки в параллельном матче корейцам могли поставить пенальти, обычно в 99% за такие моменты ставят пенальти. Еще один эпизод когда корейцы создали момент и забили, но гол отменили из-за пассивного офсайда другого игрока сборной Южной Кореи. Обычно такие голы могут засчитать, а могут и нет.
Возможно сработала справедливость. А если Уругвай забил бы с пенальти, тогда возможно и пенальти поставили бы в пользу корейцев, а отмененный гол засчитали бы. А это означает, что корейцы все равно проходили бы дальше.
Ну не наиграл Уругвай чтобы пройти дальше и в других матчах. Сборная Уругвая уже не такая сильная какой была раньше.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 17:13
Как только КДБ брал все в свои руки,то моменты появились.Нуньес нисколько не 100 лямов…
DXTK
DXTK
вчера в 17:07
Вылет Уругвай ознаменован двумя факторами

1 судьи не назначили пенальти на Кавани в 3 игре, спорный эпизод.
2. Дарвин Нуньес проваливший полностью ЧМ, как основной игрок нападения поскольку Суарес и Кавани даже в их возрасте выходя на не полный матч отыграли в разы эффективнее. эту пару и надо было в атаку ставить, но тренер просчитался доверевшись Нуньесу который и за ливерпуль тупит по полной.

у Аргентины
пока Лаутаро Мартинес напоминает Игуаина который порол моменты и оставлял сборную без золота пару раз.

у Бельгии поймите де Брюйне не может один тащит на себе сборную, в МС у него более надежные партнеры, пока в нападении полено-Лукаку, Азар вообще никакой, то бельгию ждал логичный провал, а то все на тренера свернули, а может золотое поколение Бельгии бронза на прошлом ЧМ было их потолком. и большего другие тренеры также не добились....бы как и Мартинес.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:04
1. Де Брюйне Пепа и Де Брюйне Мартинеса разные планеты, вывод один - Мартинес.
Он просто не донес своим кто папа всех атак, его попросту не замечали и не играли им, играли бестолковым китайцем Караско, который ноль в футболе и звать никак.
Мартинес бездарь.
2.Нуньес? а кто это? Кто-то из уругвайцев от него что-то ждал? нет, он не топ игрок, его роль второго плана.
3. Мюллер - чисто ошибка Флика. Он мог бы держать его как Джокера и игрока ротации и духа в раздевалке, а он сделал ставку на него, когда соперники ещё полны сил. Ошибка Флика
4. Лаутаро Мартинес. А кто это? я давно задаю этот вопрос. Это медлительное, вальяжное существо играющее когда дает соперник в слабом чемпионате. Ни чего бы он не смог.
Но тут есть одно но- Месси, который категории не хочет успеха Лаутаро в сборной, он даже бьёт издалека, не замечая партнера. Месси не даст ему воздуха, а Лаутаро зависим, ему нужно выложить.
kirapala
kirapala
вчера в 17:03
На этом чемпионате мира еще так будет - даже сегодня
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 16:56
Ни в коем случае, ни в коем. Он сделал больше Роналду, Месси, Левандовски на этом турнире
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:38
Суареса ещё можно добавить к этому списку.
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