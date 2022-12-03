Сербия подвела миллионы фанатов в России. Ставка Соболева на их чемпионство не сыграла

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вчера, 18:27

Худшие опасения подтвердились, команда звезд не показала класс.

Много эго и хаоса и мало командной игры

Соболева вместе с другими хулиганами дисквалифицировали на много месяцев в Кубке России за избиение соперника после матча против «Зенита». Точно не эксперт, чье мнение строится на фактах, а не эмоциях. Изначально с очевидным сарказмом относились к его безумной ставке на чемпионство Сербии на ЧМ . Но также понятна мотивация Александра. Славяне, если бы вышли на Португалию, могли повоевать, как в отборе, где побеждали сборную Роналду. А когда забрался в четвертьфинал – всякое случается, как знают хорваты.

Миллионы фанатов в России, как и Соболев, поддерживали другую балканскую команду. Но если суммировать три матча, то сербы явно подвели. Во многом из-за гонора, который не раз вредил. Можно провести параллель с Кустурицей, одним из символов страны. Эмир был великолепным режиссером. Не великим, как главные мастера на том поле, но самобытным, с особым юмором и чувством ритма. Но Тарантино прав, что в определенном возрасте художнику надо уметь остановиться.

У некоторых стариков эго часто выше жажды познания мира, нужного для созидания. Тот же Квентин снимет мини-сериал и десятый, последний фильм, когда придумает тему. А дальше вместо создания слабых картин будет смотреть старые триллеры с молодой женой, воспитывать маленьких сына и дочь. Похоже на хороший план, которого не было у Стойковича в футболе. Не повезло со жребием, в парочке других группы могли пройти дальше. Но если вспомнить оборону – больше сербов пропустила только одна команда, и сюжеты игр – подарили Камеруну ничью и потеряли преимущество с эмоциональными швейцарцами, то вылет по делу.

Защита разрушила последние надежды

Давайте представим, что Сербия обыграла Швейцарию со второй попытки – косовары и албанцы из состава Якина их оставили и четыре года назад, и вышла в плей-офф. Писали бы, что Петкович не выбирает страхолюдные решения в защите. Забыли бы, сколько Миленкович допустил ляпов. Представили, что Ваня Милинкович-Савич такой же талантливый, как его брат Сергей. Приписали Тадичу – одному из лучших созидателей группового этапа (больше моментов только у Гризманна), таланты одновременно Модрича, Эриксена и самого Антуана.

В случае победы отметили бы, что крепкий Митрович не провалил турнир лично, а Костич мог раскрыться в плей-офф, ведь парень из «Ювентуса», как невоспетый герой Аргентины – Ди Мария. Вместо этого были элементарные ошибки защиты. С молодыми Видичем и Ивановичем могли надеяться, что Абубакар не убежит и Эмболо удержат. А так два камерунских по происхождению форварда огорчали Милинковича-Савича, а Велькович из «Вердера» страдал. Рожденный в Белграде и воспитанный в Швейцарии парень не юный, а ошибался, словно ему 19 лет, как Антониу Силве из сборной Португалии.

Можно смело винить наставника. По именам все отлично – Лукич, Гудель, Максимович, Живкович и Костич умеют играть классно. На практике получили слишком высокую линию защиты, где Павлович тушил пожары, а латерали плохо страховали. Бразильцы, камерунцы и швейцарцы без труда находили путь к воротам сербов. Огрехи на любой вкус – при чужих контратаках, позиционных комбинациях и разок на стандарте, невзирая на габариты сербских игроков. Стойковичу не хватило мастерства, чтобы реализовать сложную схему «3-5-2». Подходящий наставник для Сербии, но недостаточно мощный, чтобы выйти в плей-офф из сложного квартета. Сербам есть чем похвастаться, но их умные игроки, вроде Лукича, не раскрылись в Катаре.

Вряд ли сербы сделают полезные выводы

Четыре раза наступали на одни грабли и готовы продолжить, если выйдут на Евро-2024 из легкой отборочной группы с венграми, черногорцами, болгарами и латвийцами. Песенка команды не спета, менее чем через два года мечтают сыграть в Германии успешнее. А пока можем пошутить, что Сербии не хватает для футбольных успехов в составе хорватов и боснийцев. Когда была империя, то Югославия дважды была в четверке на чемпионатах мира. Много раз выигрывали медали на Олимпиаде. Дважды были вторыми на Евро. Разумеется, тогда боснийцев, хорватов, словенцев, македонцев и черногорцев в составе не выделяли.

В 1990 году на чемпионате мира в Италии титул лучшего молодого игрока получил хавбек сборной Югославии, напарник Стойковича — Просинечки. Через восемь лет Роберт сыграет в полуфинале против Франции за родных хорватов. Прошло три десятилетия, а сербы не сумели компенсировать потерю качеств, которых им не хватает при сравнении с соседями. Вспомните игру Модрича против Бельгии. «Клетчатые» забирали нулевую ничью так, словно им принадлежала до стартового свистка, невзирая на все моменты Лукаку, паники не было. Сербы так не умеют, особенно в защите и командном прессинге. Грубость не равна надежности.

Отек на ноге Неймара пройдет, а ноги Сербии в плей-офф снова не будет. Не были настоящими, как средние, но боевитые австралийцы. Или как слезливые, но упрямые южные корейцы. Сербы врали себе и публике, блефовали, что сильнее Камеруна и Швейцарии, кивая на имена в составе. Эту особенность – скрывать что-то, показал случай из жизни команды. Влаховича вывели из основы на время, чем всех удивили. В Сербии уверены, что Душан закрутил роман с женой запасного голкипера Райковича. Вряд ли дым без огня. Мама двух детей отрицает слухи, иначе не может, ведь муж ее простил. Но от свежих фото «трофейной жены», созданной хирургами, веет жутью антиутопии. Как и от смайликов Райковича в комментариях.

Сербы не сумели стать искренними с мировой публикой. Не показали все, на что способны, ведь способны на победу над Португалией. Им не хватило уважения к камерунцам и хладнокровности против враждебно настроенных Джаки и Шакири. Напомнили здоровяка из тренерского штаба Ганы, который беспардонно делал селфи с ревущим Соном. Ассистент тренера Джордж Боатенг показал коллеге, что так поступать нельзя, но кадры облетели весь мир. После матча с португальцами Сон, создавший победный мяч, плакал уже от счастья, а Гана вылетела, утащив за собой разъяренный Уругвай.

Эпизоды, как с селфи, редко проходят бесследно, такое у судьбы чувство юмора. Команде Сербии стоило выбрать иной план на турнир. Пора отказываться от грубости в пользу жесткости, от прямолинейности в защите и от рваной игры в атаке. Иначе никогда им не стать в футболе, как хорваты, ведь соседство не значит родство.