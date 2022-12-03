Немцы шокированы, а бельгийцы развалились. Сенсации, эмоции и тенденции группового этапа ЧМ

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вчера, 13:25

Очарований тоже хватало, компактно — о самом главном.

Сенсации

Победа Саудовской Аравии над Аргентиной стала мировой сенсацией. Успех Японии против Германии и Испании – тоже, но уже другого толка. Сразу задали условие, что фавориты будут биты. Сами японцы проиграли костариканцам, которым испанцы отгрузили семь мячей. Луис Энрике едва не вылетел вслед за Фликом, его судьба зависела от результата параллельного матча. Бельгия влетела Марокко. Франция не отыгралась против Туниса. Южная Корея обыграла Португалию. Бразилия уступила в один мяч Камеруну, хотя два последних результата случились с фаворитами, вышедшими в плей-офф. Никто не взял три победы, такое случилось впервые с ЧМ -1994. Победа Марокко в группе с призерами бывшего чемпионата мира, борьба костариканцев за выход в плей-офф в последнем туре. Успехи Японии и Южной Кореи тоже своего рода сенсации, изначально на них в сложных группах не ставили.

Скандалы

Мексиканский боксер Сауль Альварес – один из самых богатых и знаменитых спортсменов мира, грозился убить Месси. Лионель увлекся исполнением песни о самом себе – а еще о Диего, маме Марадоны и войне Аргентины и Великобритании, и случайно задел ногой футболку сборной Мексики. Пришлось вмешиваться Гуардадо, чтобы не пострадала челюсть Лионеля. Онана покинул расположение сборной Камеруна из-за разногласий с тренером. Бельгийцы перессорились между собой. Эркюль Пуаро – Тибо Куртуа, ищет «крысу». Также были скандалы с судейством, хотя не массовые, что радует. Уругвай накинулся на рефери. К чести их тренера, предлагает не искать сторонних оправданий, но минимум один из эпизодов – скандальный. Также наставник Канады планировал «поиметь» Хорватию, на что славяне ответили разгромом. А катарский канал резюмировал акцию сборной Германии – закрыли ладонями себе рты после вылета немцев из турнира. Отдаем должное местным властям, что им хватило ума не арестовывать красавиц, которые приходят на матчи в открытых топах.

Сюрпризы

У этого слова есть негативное значение, но тут говорим о приятных сюрпризах. Приличная игра азиатских и африканских команд – приятный сюрприз турнира. Отчасти его можно объяснить тем, что европейцам не дали достаточно времени для подготовки, но ведь и японцы из немецких клубов не жили месяц на сборах. Какие-то сборные воспользовались временем – Саудовская Аравия подготовила атакующий футбол, другие выступили хуже – Катар долго готовился, но стал первым хозяином без очков после группового раунда. Приятно удивили неименитые наставники или же тренеры без успехов в клубном европейском футболе, как у Луиса Энрике или ван Гала. У США , Японии, Саудовской Аравии и Марокко хорошие тренеры. Если неудачи линий обороны клубная тенденция, то приятный сюрприз – готовность некоторых голкиперов вроде Щесны противостоять плохой игре собственной команды. Японский и сенегальский голкиперы тоже выступили лучше, чем можно было ожидать.

Провалы

Куда без них, родимых? Бельгия под первым номером, поскольку так ужасно сыграть с настолько роскошным составом сложно. Бедняга Лукаку нескоро простит себе поединок последнего тура. Неудача ждала Канаду – команду, которая имела потенциал, чтобы выступить намного лучше. Всё могло пойти иначе, если бы Дэвис забил пенальти Бельгии, а в последнем туре сыграли с Марокко на результат. Полностью провалился Катар, хотя это было ожидаемым. Понятно, что в пустыне построили города и стадионы, футбольные академии и создали клубы. Внутри такого котла может показаться, что уже ровня эквадорцам и сенегальцам. Но практика показала – Катар намного слабее. Давненько такой квелой сборной на ЧМ не было. Также никаким оказался Уэльс, который умеет иначе. Разочаровал Тунис, невзирая на победу над Францией. Точно провалились команды Дании и Сербии. Обидно вылетать вот так Уругваю, хотя у них скорее драма, чем классический провал, как и у мексиканцев. А Германия в этом списке на правах самого мощного неудачника – рекордсмены группового этапа по качеству моментов.

Тенденции

Самая важная тенденция – никто пока не может повторить свою сильную игру. Испания, Франция и Англия в первом туре играли роскошно, а во втором слабее. Бразилия, пожалуй, самая стабильная. Но никто не козырнул стабильностью результатов, ни команда Тите, ни сборная ван Гала в слабейшей из групп – и это с учетом, что к Сенегалу и Эквадору никаких претензий, они молодцы. Здорово, что победы даются сложно, как Аргентине. Также круто, что ЧМ -2022 сохранил тенденцию предыдущего турнира – забили на групповом этапе 120 мячей, лишь на два меньше, чем в России. Еще одна тенденция, но вряд ли со знаком плюс – рекордное добавленное время. Переиграли на групповом этапе более шести полных матчей, но едва ли это принесло пользу, ведь статистика показывает, что чистое игровое время не изменилось.

Открытия

Люди, поглощенные футболом, не могут удивиться голам Гакпо, Кудуса или классной игре Гвардиола. Но не надо мерить мир по себе, для сотен миллионов зрителей ЧМ даже класс Тео Эрнандеса может быть открытием. А если копнуть глубже, то открыли камерунского защитника Кастеллетто с его перехватами. Немца Раума оценили, не самый раскрученный левый бек мира, он раскрылся с новой стороны. Это важно для таких турниров. Щесны выдавал крутые и слабые отрезки за «Ювентус», но его стальная уверенность открыла голкипера для мира по-новому.

Аршавин назвал открытием группового этапа хавбека из Австралии – Джексона Ирвина. Согласимся, но добавим в список также еще одного австралийца Леви из «Мельбурн Сити». Можно похвалить МакАлистера из команды Аргентины и «Брайтона». Ганец Сарр вряд ли задержится в «Уотфорде» надолго. Открытием стала форма ветеранов Валенсии и Абубакара – красавцы, тащили Эквадор и Камерун как могли. Голкипера Нопперта познакомили с миром благодаря ван Галу. Также можно отметить Тайлера Андамса из сборной США – великолепный молодой хавбек, хотя не мог стать полноценным открытием для любого, кто видел его в составе «Лидса». Но в сборной играл лучше.

Расклады

Результаты группового этапа формируют сетку турнира, и здесь классическая схватка претендентов и чемпионов. Если хорваты не упустят момент превращения японской школьницы в наемницу с мечами, то в восьмерке лучших можем получить одних фаворитов. Нидерланды – Аргентина, Хорватия – Бразилия, Англия – Франция, Испания – Португалия. С другой стороны, США , Японию, Сенегал, Марокко и Швейцарию не спешите хоронить. Турнир ведь учит, что все возможно, а один матч это отдельная пьеса, где ведущий актер может забыть текст, как было не раз. Хорваты – действующие вице-чемпионы мира, не забывайте. Вряд ли ждем четвертьфиналы США против Австралии, Японии против Южной Кореи, Сенегала против Польши, Марокко против Швейцарии. Такой исход первого раунда плей-офф стал бы мировой сенсацией, одновременно обвалив рейтинги трансляций следующих раундов, ведь народу нужны успехи любимцев — Месси, Роналду, Неймара и Мбаппе.

Останется только один, но пока даже искусственный интеллект составляет серию возможных финалов с почти одинаковой вероятностью. Жестоко, что 31 команда проиграет, не каждый вылет заслуженный, но таковы правила игры.