«Скуадра» играет на чемпионате мира. Тактика Ван Гала – беда для любого соперника на ЧМ

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вчера, 21:03

Италия не приехала, но выступает.

Вылет Нидерландов не расстроил бы мир

Голландцы не любимчики публики в Катаре. Словно замещают Италию, а ее методы не всем по душе. Важное различие с прошлым, ведь часто именно у Нидерландов приз зрительских симпатий на ЧМ . В 1974-м году немцы были слабее, чем «оранжевый апельсин», но выиграли в финале. Спустя четыре года не доехал Кройф, хозяйская Аргентина забрала титул у голландцев, создавших современный футбол.

Спустя двадцать лет на ЧМ -98 вылетели в серии пенальти от бразильцев в полуфинале. Подопечные Хиддинка – братья де Буры, Клюйверт, Зеедорф, Коку и Бергкамп, оказались не слабее, чем чемпионы мира и фавориты турнира. А Снейдер и компания пошумели на ЧМ -2010, где Иньеста остановил их лишь в овейртайме в финале. Через четыре года Ван Перси и Роббен разнесли Испанию 5:1, а вылетели подопечные Ван Гала только от другого будущего финалиста по пенальти, на этот раз от Месси и Аргентины.

У Нидерландов был приз зрительских симпатий в Бразилии, ведь представили миру не всегда зрелищную игру, зато выжали максимум из схемы «3-5-2», вернув ее в обиход. Тогда Луи был в тренерском авангарде. Без него не сыграли на ЧМ -2018, а теперь смертельно больной наставник вернулся на время, чтобы пошуметь еще разок. И не очень получалось до сегодня, если говорим о качестве футбола. Победа над Сенегалом состоялась на последних минутах матча. Забили два мяча после трех ударов в створ, не переиграли африканцев.

С Эквадором была ничья. Катар попросту не соперник, которого Френки Де Йонг, Классен и Гакпо не имеют права не обыграть. Возможно, фаворит выиграл самую слабую группу турнира. Но поскольку до чемпионата мира в Лиге наций собрали ничью с поляками и пять побед над Левандовски, Бэйлом и Де Брюйне, то можно было ждать, что Нидерланды, как их будущий вероятный соперник в четвертьфинале – Аргентина, начнут превращаться на глазах.

Американцы претендовали на восьмерку

Команда США была неплохим соперником для замены кокона в бабочку. С другой стороны, подопечные Берхальтера до плей-офф ни разу не проигрывали. Были кандидатом на роль Чехии, которая год назад неожиданно оставила голландцев без четвертьфинала против Дании на Евро-2020. Обычно Нидерланды не умеют без приключений, но Ван Гал как раз с этим воюет, поэтому так злился на голландских журналистов за вопросы о стиле.

А вот американцы геометрически ему понравились. В сердце МакКенни, а рядом 23-летний капитан Адамс. Наверное, сегодня им стоило не играть «4-3-3», стали слишком легкой добычей для Ван Гала и «3-4-1-2». Стоило учесть опыт неожиданных участников восьмерки лучших на ЧМ . Например, выход России после ничьей и серии пенальти против фаворита – Испании. США только учится держать удар и ломать игру сложного соперника.

Претендует на голы после резких выпадов, как в случае с отмененным мячом младшего Веа против Ирана. Скандальный Кейруш покинул свой пост после поражения от американцев, ведь поговаривают, что его предшественник ушел как раз потому, что не гарантировал властям победу над принципиальным соперником. Иранцы смотрелись достойно, но не лучше, чем молодая команда США . Заявка у них с прицелом на домашний ЧМ -2026, но есть особенности.

Сборная Берхальтера активная отрезками. Не забывайте, что они уступали Коста-Рике, не обыграли Сальвадор, влетели Канаде. Но Ван Дейк, Де Йонг и Гакпо учли, в каких школах готовили соперников. Защитник Дест родился в Нидерландах и воспитывался в «Аяксе». И выбрал сборную США , ведь у Ван Гала справа Думфрис. Играли через него — так просто, но эффективно получили преимущество, чтобы его защищать после перерыва.

Тренер Ван Гал отказывается быть удобным

Тот, кого все по-свойски называют Луи, на самом деле Алоизио Паулюс Мария. В 71 год тренер признал, что раз Нидерланды ходили в финале с яркой игрой и не всегда получалось, то пора меняться во имя результатов. К дикому тотальному футболу в 1974-м году не прилагался ящик шампанского после триумфа. Лишь Михелс получил «золото» Евро-1988 после невероятного гола Ван Бастена в ворота советской сборной.

Но теперь у Нидерландов нет индивидуального превосходства Райкаарда, Гуллита и Ван Бастена. Ван Дейк крутой, но он один такой. Депай – запасной в «Барселоне», хотя один из лучших снайперов в истории сборной, сегодня вышел на чистое второе место. Де Йонг может закрепиться в основе у Хави, но его клуб не вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Де Лигт пока обживается в «Баварии». У Гакпо контракт с ПСВ , а не с ПСЖ .

Ван Гал адекватно оценивает ситуацию. Луи не хотел повтора Евро-2008, когда вылетели от Хиддинка и Аршавина по пути в полуфинал с Испанией. Тренер понимает, что надо быть колючим и неудобным. Похоже, Луи, Давидс и старший Блинд просто дальновидные, в отличие от каждого в Нидерландах, кто критиковал их за отсутствие мощной игры первым номером и высоких скоростей. Матч против США была хорошим мерилом.

Нидерланды сыграли достойно, хотя американцы отработали комплименты голом престижа. До матча многие допускали как такой футбол – уверенную победу фаворита, так и сенсацию, ведь команда США хороша. Как видите, «Синюю звезду» из Италии на турнире заменила «Оранжевая звезда» из Нидерландов. Между линиями, по смещениям больших групп игроков на один фланг, по работе без мяча в центре поля увидели мастер-класс сеньора Ван Гала.

По перекрытию зон перед штрафной площадью, по атакам по флангам и треугольникам впереди это был солидный футбол, а пропущенный мяч – эксцесс исполнителя. Не забывайте, что в плей-офф только у двух наставников победы в ЛЧ – у испанского Луиса и у голландского Луи. Ван Гал сыграл 11-й матч на ЧМ подряд без поражений (8 побед, 3 ничьих). Философии у тренеров бывают разными, но порода у отдельной взятой команды либо есть, либо ее нет.

Нидерланды – породистая сборная, что доказал сегодня лично Думфрис. У Дензела в роли «великого уравнителя» 2 ассиста и 1 гол. Если Аргентина не подведет, будущий четвертьфинал будет сложным, но интересным.