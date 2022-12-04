Франция – сильнейшая сборная на ЧМ-2022, а Мбаппе лучше всех в мире. И этого мало

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вчера, 14:16

У Дешама впереди много футбольных приключений.

Мбаппе – сильнейший игрок на Кубке

По номиналу сильнейший футболист на ЧМ , а по факту рассудит игра. Отбросьте чувства, отношение к решениям, действия и поведение Килиана ранее. Отбросьте симпатии к легендам других поколений. Посмотрите на вещи трезво. Мбаппе всего 23 года, а это первый игрок мира. Бензема заслужил «Золотой мяч», но сам Карим признает, что не сильнее, чем Килиан, ведь у него нет столько времени для развития. Месси и Роналду – великие, но постарели. Как правильно говорят, сейчас Лионеля и Криштиану сложно, но можно поймать. Мбаппе же, если сам не выступил ниже возможностей, главная ракета в футболе.

Винисиус и другие молодые пока так не умеют. Бруну Фернандеш, Гризманн и компания постарше тоже по таланту уступают. Редко наличие самого сильного приносит кубок, история Марадоны нечасто повторялась, но всем нужен тот, кто делает разницу. Назовите его Клозе, Вилья, Роналдо или Мбаппе. Килиан мощнее Месси и Неймара благодаря запасу энергии, ему будет проще покорить мир в Катаре, чем двум ветеранам. При желании Месси можно поставить на первое место в рейтинге лучших на ЧМ , но до конца турнира у Мбаппе есть шанс его обогнать.

Только у Франции чемпионский опыт

Немцы вылетели, но у них в составе было не так много чемпионов мира. Киммих, например, попал в сборную после триумфа. Сожалеет, что как ни приедет на ЧМ – вылетает из группы. Йозуа признался, что это сильно бьет по его психологическому состоянию. Бразилия не выигрывала на мундиалях двадцать лет. Хотя Родриго занялся футбольным шаманизмом – провел руками по ногам бразильского Роналдо, а потом по своим ногам, словно забирая магию великого Феномена, сразу же полетели шутки о травмах Зубастика. Раны полуфинала с немцами зажили, но шрамы остались на всю жизнь. Тите шутит, что в ответе лишь за четыре последних года без Кубка мира из двадцати, но в его составе нет Льориса, Павара, Варана, Гризманна, Мбаппе, Дембеле и Жиру. Не все в основе Дешама, но опытных людей больше, чем у той же Испании, где только Бускетс – чемпион мира, ведь Аспиликуэты и Альбы в заявке в ЮАР не было. Опыт – преимущество Франции, которая еще и Лигу Наций выигрывала, что тоже отражает умение играть с лучшими европейцами. Именно их могут встретить до финала, ведь Аргентина и Бразилия в другой части сетки.

Дешам сумел обновить состав команды

Без потери качества, что бывает редко. Действующие чемпионы часто не выходили из групп через четыре года после триумфа, ведь привозили на турнир постаревших легенд и не могли качественно переформатировать подход. Испания в 2014 году не могла найти правильного напарника для Рамоса в центре защиты, в центре поля полагалась на старые связи парней из «Барселоны», которым не сумел помочь Хаби Алонсо, а в атаке не хватило ударов Вильи. У немцев четыре года назад усугубились проблемы в защите – Боатенг и Хуммельс постарели, а новые лица были ниже классом. Ставка на Крооса как центра мироздания не сработала, а без Клозе не было завершающего штриха в атаке, чтобы забивали футболисты уровня Шюррле, как в Бразилии.

У Франции таких проблем нет, в ее составе новые хавбеки – Рабьо и Тчуамени заменяют Погба и Канте. Обновилась роль умного Гризманна, он теперь свободный художник. Нет негативных моментов с внедрением Бензема, поглощающего пространство, где может оказаться Мбаппе – Жиру в этом плане проще и послушнее для тренера. Франция – первый за много лет чемпион, который вышел из группы. У команды Дешама обновления в центре защиты – на ЧМ играл Умтити в центре, Павар справа, а Люка Эрнандес слева, но у Кунде, Тео Эрнандеса и Упамекано свои преимущества. Также взросление Дембеле влияет на качество атак правым флангом, а Мбаппе дали еще больше свободы в команде без Матюиди и Погба.

Они отыгрываются за Евро и Лигу Наций

Люди из штаба Дешама намекали знакомым журналистам, что главный минус сборной Франции – в составе «дети». Невзирая на возраст, капитал, количество жен и детей, ребячество оставалось ключевой проблемой при обрушении моста между «могут» и «исполнили». О чем тут говорить, если Погба нанял шамана за огромные деньги, чтобы «заколдовал» Мбаппе? Цирк чистой воды, и вряд ли история выдуманная. Поля реально шантажировал брат с подельниками, а полицейские неиронично передали дело в прокуратуру Италии. Дешаму повезло, что у Погба травма? А еще сильнее повезло, что футболисты Франции чувствуют вину после необязательного влета Швейцарии год назад – наглейшим образом недооценили соперника, вели 3:1 на 75-й минуте матча, но пропустили три мяча после пяти метких попыток соперника, не реализовав свои шансы. Дальше Мбаппе промахнулся в серии пенальти. Ту неудачу помнит, ведь на него накинулись расисты из Франции и просто недовольная толпа фанатов. А в Лиге Наций Франция – действующий обладатель трофея, была третьей в квартете с Хорватией и Данией. Лишь в предпоследнем туре сохранили прописку в элитном дивизионе.

Важно достойно попрощаться с тренером