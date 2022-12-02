Сербам предстоит сыграть с Португалией в плей-офф. «Орлы» взломают швейцарские часы

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вчера, 15:27

Вырвутся на второе место в группе G.

У сербов слишком симпатичная и сильная команда, чтобы вылетать с ЧМ -2022 уже по итогам групповой стадии. «Белые орлы» получили свой первый шанс пошуметь на мундиале – и будет крайне обидно, если при внушительном подборе исполнителей новой возможности придется ждать еще 4 года.

Но бороться за светлое будущее в ближайшей перспективе придется со сборной Швейцарии – прагматичной, надежной и выверенной как часы. И тем хуже для сербов, что они находятся в позиции догоняющих и зависят от еще одного поединка.

О делах Сербии

- Промежуточный итог подопечных Драгана Стойковича на мировом первенстве в Катаре – последнее место после двух туров. Ключевое значение в таком результате – у матча против Камеруна.

- Сербам хватает характера – после ожидаемого поражения от Бразилии во втором туре очки набирать было необходимо. Но «орлы» пропускают в первом тайме. И даже в таких условиях им удается забить дважды в компенсированное к нему время. Преимущество национальной команды в счете подтверждалось содержанием игры – Максимович и Милинкович-Савич отлично действовали в отборе, продвигали мяч. У латералей всегда был адресат передач – либо Александар Митрович, либо Душан Тадич. Первый был крайне нацелен на удар, выигрывал второй этаж в чужой штрафной, бил прицельными обводящими. Последний – скорее связующее звено между стадиями доставки мяча и завершением атаки. Пока Сергей опускался ближе к центру поля, вся ширина под нападающим оставалась на Душане. В моменты же, когда Милинкович-Савич помогал в атаке, они с Тадичем могли меняться флангами.

- В обороне делали погоду два достаточно молодых центрбека – Страхинья Павлович активно выдвигался в перехват, направлял атаки, сам продвигал мяч (мог добежать с ним до чужой штрафной) и в конце концов забил первый гол Сербии. Никола Миленкович прикрывал тыл – занимался выносом мяча и не давал игрокам соперника принимать забросы в своей штрафной.

- У сборной Сербии достаточно интересных перспективных игроков – но это не отменяет системных ошибок. «Белым орлам» не хватает гибкости. Команда отлично провела отрезок конца первого тайма и начало второго. Тут помогли и стандарты, и класс Савича, и командные взаимодействия. Но ответить на выпад Камеруна сербы не смогли. «Неукротимые львы» решили проверить надежность обороны соперника в случае быстрых атак. План был похож на установку Аргентины на матч с Саудовской Аравией – игроки выдерживали линию офсайда с центрбеками, затем следовала дальняя передача за спину защитникам, а форварды отрывались от них. Камерунцы использовали этот ход дважды – и оба раза Сербия оказалась бессильна. Это и привело к ничейному исходу – не совсем справедливому из-за остроты сербов в атаке, но заслуженному из-за оборонительных ошибок.

- В минус сербам играет и разница мячей – у «белых орлов» с Камеруном по одному очку в активе, при этом «неукротимые львы» умеют лучшую разницу мячей. Так что помимо матча со Швейцарией Сербии придется следить за событиями игры бразильцев с Камеруном – и надеяться на свою победу и осечку конкурента.

О делах Швейцарии

- Положение у «красных крестоносцев» более выгодное. Начинали свой ход на ЧМ они с матча против Камеруна. Выполнили задачу минимум, с позитивным настроем вышли на Бразилию. Сейчас требуется просто сохранить добытое преимущество и верить, что камерунцам не под силу сенсации по типу игр Японии.

- Самое важное, что нужно знать о Швейцарии – сборную тренирует Мурат Якин. Этим все сказано. Специалист ставит в национальной команде прагматичный футбол – это отличительная черта всей Швейцарии. За весь календарный год у команды только одно разгромное поражение (0:4 от Португалии) и постоянные победы с преимуществом в один мяч.

- При этом у Швейцарии есть достаточно сильные игроки атаки. Эмболо засветился в менхендгладбахской «Боруссии» и сейчас не менее результативен в «Монако». Свой опыт ему передает Харис Сеферович – дважды лучший бомбардир «Бенфики» в недавнем прошлом. На фланге с Шакири конкурирует молодой Ноа Окафор – через пару лет ждите его в большом клубе! В «Зальцбурге» умеют развивать и пиарить таланты, а 22-летний швейцарец принес команде очки с «Динамо» Загреб, «Челси» и «Миланом».

- И настолько же сильна оборонительная линия. Место в воротах занимает способный творить чудеса Зоммер. В опорной зоне постоянно в старте Фройлер и Джака. Последний и вовсе – лидер и сердце команды. Не без недостатков, с характером, но и очень трудолюбивый. Как и в «Арсенале», в сборной Гранит не всегда привязан к опорной – с Камеруном он часто появлялся с мячом левее центрального круга. А когда против Бразилии потребовалась предельная концентрация, хавбек вместе с Фройлером зацементировал зону перед своей штрафной.

Прогноз Soccer.ru: когда в соперники попадает по-настоящему тренерская команда, выполняющая установку с предельной точностью, выиграть бывает очень сложно. Швейцария уверенно движется к намеченной цели – не допустила просадки по разнице мячей благодаря минимальному поражению от бразильцев, набрала 3 очка с Камеруном. По идее им достаточно будет ничьей с Сербией, чтобы отобраться в плей-офф. Это противостояние – золотая классика: расчётливая машина против команды с сердцем. Все будет зависать от гибкости «красных крестоносцев» и успешности противодействия сербов. Если по ходу матча не будет резкой перемены в содержании игры Швейцарии, а «белые орлы» придумают эффективный план, победа будет за Сербией. Ей и отдадим предпочтение.