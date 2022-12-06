Автоголы и пенальти на мундиалях: то явятся, то растворятся

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вчера, 14:07

С большим вниманием болельщики сейчас следят за матчами Кубка мира в Катаре. Но статистикам приходится следить не только за самими матчами, но и за тем, как различные факты и события в прошедших матчах отражаются в протоколах матчей в разных источниках.

И тут ухо надо держать востро!

В прошлом своем материале о многих совпадениях в матчах 1 декабря на ЧМ -2022 была речь и о двух автоголах. Один забил марокканец Найеф Агерд в свои ворота в матче с Канадой. Вторым автоголом в тот же день ФИФА «наградила» вратаря сборной Германии Мануэля Нойера в матче против Коста-Рики.

Не прошло и пары дней, как я случайно стал пересматривать ленту событий матча Германия — Коста-Рика на сайте ФИФА и обнаружил… — никакого автогола теперь нет! Автором, полноценным автором гола костариканцев признан защитник Хуан Пабло Варгас №3. Это он в воздухе коснулся мяча своей ногой перед тем, как мяч дважды попав по ногам Нойера, влетел в сетку немецких ворот.

Можно только приветствовать это решение. Как-то глупо звучит — автогол вратаря. Но в списке авторов автоголов на мундиалях всё равно остаются два голкипера. Андони Субисаррета (Испания) неудачно подставил руку под летящий строго вдоль ворот мяч — рикошет и Нигерия сравняла счёт. А расстроенный Субисаррета через 5 минут пропустил и ещё гол, обернувшийся в конце концов непопаданием Испании в плей-офф.

На ЧМ -2014 в матче Франция — Гондурас был зафиксирован впервые гол с помощью электроники. Это и был автогол вратаря Гондураса Ноэля Вальядареса. Карим Бензема (Франция) успел ударить по уходящему за лицевую линию мячу. Тот полетел к дальней стойке ворот, ударился об неё и полетел назад строго вдоль линии ворот. Но на пути оказались руки вратаря гондурасцев, от них-то мяч и скользнул за линию ворот на сантиметр и на несколько секунд. Вратарь быстро забрал мяч в руки, как будто ничего такого и не было. Но электронное око зафиксировало нахождение мяча за линией ворот.

Был и третий автогол вратаря — швейцарца Янна Зоммера на ЧМ -2018. Но этот автогол теперь «самоликвидировался» — ФИФА отдала авторство гола костариканцу Брайану Руису. О трёх «самоликвидировавшихся» автоголах в истории мундиалей я писал ранее здесь.

Вернёмся к автоголу М.Нойера в матче с Коста-Рикой. Матч состоялся вечером 1 декабря, в четверг. На сайте ФИФА этот автогол, как я уже говорил, был дня два (наверное, не проверял). В пятницу «Спорт-Экспресс», например, протокол этого матча не успел опубликовать. А следующий их номер вышел только в понедельник. И в в понедельник в газетном протоколе фигурирует автогол Нойера (как и было на сайте ФИФА ). Но в понедельник на сайте ФИФА этот автогол чудесным образом «самоликвидировался», гол записан за Хуаном Варгасом (Коста-Рика).

А автогол Нойера уже пошёл гулять по миру и тиражироваться. Нестыковочка. Зато у костариканцев сразу два автора голов объявились: один гол четырёхлетней давности (Брайан Руис реализовал пенальти в ворота Швейцарии в 2018) и последний их гол на ЧМ -2022 у Варгаса в ворота Германии на нынешнем турнире.

Вообще тема автоголов на мундиалях с непредсказуемым прошлым. Что ещё захочет ФИФА подкорректировать никто не знает, и они об этом никому особо не сообщают.

В матчах 1/8 финала текущего мундиаля вновь забит автогол. Один убыл, второй на его место «нарисовался». И вновь совпадение — автогол вновь у игрока команды, которая выиграла матч.

Речь об игре Аргентина — Австралия. Автогол записали на счёт аргентинца Энцо Фернандеса. Мяч после сильного удара австралийца №23 К.Гудвина попал видимо в скулу Фернандеса и, изменив направление, влетел в ворота Аргентины.

Энцо Фернандес таким образом стал первым в истории мундиалей футболистом под номером 24, который забил гол и в ворота соперника (Мексике), и в свои ворота. До ЧМ -2022 номеров 24, 25 и 26 на футболках не было.

Тема пенальти на чемпионатах мира у статистиков всего мира предмет спорный. Ну, то есть спорят и по сей день сколько и кому этих самых пенальти назначено и пробито.

Вот наш маститый историк и статистик Аксель Вартанян в том же самом номере « СЭ » от понедельника приводит свою статистику по пенальти на мундиалях. Но в его данных издавна закралась одна неточность. На ЧМ -50 в игре Чили — Англия южноамериканцы никакого пенальти не пробивали. А вот у Вартаняна есть такой пенальти на 43-й минуте, когда чилиец Карвальо попал в перекладину. Действительно перекладина английских ворот «пострадала» в той игре, и действительно от удара Карвальо — но удар был с расстояния чуть ли не втрое превышающего 11 метров. Были и попадания в стойки ворот англичан. Но пенальти не было, об этом не говорится ни в видеообзоре матча, ни в газетных отчётах. Для наглядности приведу отрывок из отчета французской Экип:

Речь об ударе чилийца Карвальо с 35 метров в перекладину ворот англичанина Уильямса.

Кстати, ни сайты ФИФА и RSSF, ни сайт « СЭ » ни о каком пенальти в матче Чили — Англия на ЧМ -50 не сообщают.

Для пущей убедительности я приведу данные о матче в цифрах, опубликованные в чилийской газете La Nacion 26 июня 1950 на следующий день после матча:

Если бы был пенальти, неужели такой параметр был бы пропущен? Тут и удары в створ, и сэйвы вратарей, попадания в штанги, угловые и т.п.

Из-за этого «мифического» пенальти образовался и вполне реальный сдвиг в данных уважаемого статистика при определении юбилейных пенальти. Лионель Месси пробивал в ворота Саудовской Аравии как раз 250-й пенальти в истории чемпионатов мира. А вот канадец Альфонсо Дэйвис не реализовал 50-й пенальти в истории мундиалей.

Правда, есть одно странное фото с того матча от одного всемирно известного фотоагентства с подписью — арбитр назначил пенальти. Но я уже разбирал этот снимок и не совсем корректную подпись для этого фото.