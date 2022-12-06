«Рединг» – «Ковентри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Рединг» – «Ковентри Сити», который состоится 10 декабря 2022 года

«Рединг»

«Ройялсы» в Чемпион Лиге на данный момент занимают тринадцатое место. Рассмотрим крайние несколько футбольных поединков с участием «сине-белых». В 20-ом туре чемпионата на своём поле с разницей в один гол «Рединг» уступил «Престону». Пропустив дважды, всухую «ройялсы» проиграли «Уотфорду».

В матче прошлого тура «сине-белые» прервали четырёх матчевую безвыигрышную серию, обыграв со счётом 2:1 «тигров» из «Халл Сити».

«Ковентри Сити»

«Ковентри Сити» после двадцати одного тура находится на одну строчку выше «ройялсов» в турнирной таблице. Ознакомимся с несколькими матчами «небесно-голубых» за последнее время. С минимальным счётом в гостях «Ковентри» одержал победу над «Уотфордом». На своём поле «небесно-голубые» обыграли в игре следующего тура «Уиган».

Со счётом 2:0 «Ковентри Сити» взял верх над КПР .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рединг» – 2.48

Ничья – 3.20

Победит «Ковентри Сити» – 2.75

Победит «Рединг» с форой -1.5 – 4.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.68

Статистика

Четыре очные встречи из пяти завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру»

В двух матчах из десяти крайних «сине-белые» выиграли

За аналогичный период в семи футбольных поединках «небесно-голубые» одержали победы.

Прогноз

При прогнозировании исхода предстоящей встречи доверимся статистике личных матчей команд. Наш прогноз: тотал больше 2.5 голов за игру. Коэффициент 2.04. Обычно встречи данных соперников радуют болельщиков забитыми голами.