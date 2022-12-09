Его борьба. Как и когда Роналду создает напряжённость

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вчера, 10:03

Пики недовольства сопровождают всю карьеру Криштиану.

После скандального разрыва Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» казалось, что уж в сборной Португалии у него все будет замечательно и чемпионат мира форвард проведет душа в душу с партнерами по команде и тренерским штабом. Заподозрили неладное, когда Роналду оказался на скамейке запасных в матче 1/8 финала со Швейцарией (6:1).

Появились разные слухи, разговоры. В частности, было предположение, что это решение – реакция Фернанду Сантуша на гнев Криштиану, когда того заменили в матче с Южной Кореей. Сантуш подчеркивал, что это ему не понравилось, однако категорически отрицал, будто помещение Роналду в запас – ответ на эту реакцию. Как бы то ни было, это повод вспомнить наиболее известные случаи, когда Криштиану на протяжении своей славной карьеры испытывал напряжение в отношениях с тренерами или партнерами по команде.

Роналду и «рабство» (июль 2008 года)

Стремление Криштиану уйти из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» тем летом достигло максимума. И португалец повторил в интервью одному из телеканалов слова тогдашнего президента ФИФА Йозефа Блаттера, который назвал «современным рабством» удержание игрока в клубе. Роналду с ним согласился и начал давить на МЮ . Но клуб был упертым, поэтому форварду пришлось ждать еще один сезон, прежде чем мечта о «Реале» сбудется.

Роналду заменил себя (декабрь 2008 года)

В середине матча между МЮ и «Сандерлендом» Роналду отправился прямо в туннель в раздевалку «Олд Траффорд». Команда осталась вдесятером, и тренеру пришлось готовить неожиданную замену. После игры Алекс Фергюсон вынужден был смягчать ситуацию. Он говорил, что Роналду получил удар по бедру и ему необязательно было возвращаться на скамейку запасных. Но всем было понятно, что игрок, получивший свой первый «Золотой мяч» неделей ранее, усиливает давление на клуб.

Реакция на замену в дерби (май 2009 года)

Одним из последних признаков отчуждения между МЮ и Роналду стало поведение игрока в дерби с «Манчестер Сити». Он вывел команду вперед на 18-й минуте ударом со штрафного. Когда Фергюсон решил заменить Криштиану на Пола Скоулза, португалец яростно отреагировал. Он провел несколько минут, разочарованно качая головой на скамейке запасных, публично и явно демонстрируя недовольство.

«Грустный» Роналду не празднует голы (сентябрь 2012 года)

Спустя три года после желаемого перехода в «Реал» появились новые признаки неудовлетворенности Роналду. В матче Ла Лиги с «Гранадой» Криштиану оформил дубль, однако не отмечал забитые голы, и это вызывало удивление. А его загадочные послематчевые комментарии навели еще больше тайны. Он сказал, что не чувствует себя счастливым, и клуб в курсе некой профессиональной проблемы. Подробностей он не раскрывал, и потом объяснений не последовало. Хотя пресса объясняла это финансовыми разногласиями. Возможно, преодолеть хандру помог новый выгодный контракт, подписанный Роналду год спустя.

Моуриньо наносит удар (июнь 2013 года)

Когда Моуриньо и Роналду работали в «Реале» вместе, отношения между ними в целом складывались позитивно. Но они ухудшились к концу сезона-2012/13 – последнего для Жозе на «Сантьяго Бернабеу». Ссора в раздевалке после матча Кубка Испании с «Валенсией» в январе стала началом конца, а к июню Моуриньо отказался от услуг форварда в последних матчах сезона. Сразу после ухода из «Реала» тренер заявил, что «Криштиану Роналду думает, что знает все».

Роналду против Бенитеса (декабрь 2015 года)

Бенитес руководил «Реалом» всего шесть месяцев после того, как заменил Карло Анчелотти в июне 2015 года. Но даже за такой короткий срок Роналду успел испортить отношения с испанским специалистом. Ходили слухи, будто Криштиану недоволен тактическими идеями Бенитеса. Сам португалец то и дело публично нахваливал предшественника Бенитеса Анчелотти, подчеркивая теплые отношения с ним и его профессионализм. Вряд ли это нравилось Рафе, который говорил, что они с Роналду приспосабливаются друг к другу. Не успели.

Роналду в запасе в «Ювентусе» (август 2021 года)

Нынешний чемпионат мира – не первый, в течение которого решается будущее Роналду. Например, во время ЧМ -2018 было объявлено о переходе из «Реала» в «Ювентус». Но после трех лет в Турине Роналду был готов двигаться дальше. И снова – не без проблем. Он был исключен из команды в первом матче сезона-2021/22 против «Удинезе». Поговаривали, что Криштиану сам попросил не включать его в состав. «Ювентус» настаивал на том, чтобы форвард остался. Но в последний день трансферного окна Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», хотя слухи упорно связывали его с «Манчестер Сити».

Роналду против тактики (январь 2022 года)

Если мы что-то наверняка узнали о Роналду, так это его нелюбовь к заменам. Временный тренер МЮ Ральф Рангник познал это лично, когда в матче с «Брентфордом» при счете 2:0 заменил Роналду на Харри Магуайра, перестроившись на тройку центральных защитников. Криштиану показал свои эмоции, свой гнев, что Рангник после матча назвал нормальной реакцией. Он якобы успокоил Роналду словами о том, что тот сам бы принял такое же решение, став главным тренером. Впрочем, Криштиану регулярно всячески выражал неуважение к Рангнику, о котором «ничего не слышал» до его появления в МЮ .

Борьба за капитанство (февраль 2022 года)

Рангнику приходилось часто оправдываться за время работы в МЮ . В частности, он всячески отрицал, что между Роналду и Магуайром существует напряжение из-за капитанской повязки. Она принадлежала Харри, который ощущал угрозу для ее сохранения со стороны Роналду, пытавшегося распространить свое влияние на раздевалку. Рангник неоднократно пытался смягчить обстановку, но работали его слова слабо.

Взрывное интервью (ноябрь 2022 года)