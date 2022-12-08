Он ознаменовал окончание эпохи Роналду. Гонсалу Рамуш — тот, о ком все говорят

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вчера, 08:28

Гонсалу Рамуш занял место Роналду в старте сборной Португалии и ярко себя проявил.

Гонсалу Рамуш не возник из ниоткуда

Для многих Гонсалу Рамуш стал известен после матча 1/8 против сборной Швейцарии, однако более любознательные любители футбола слышат о нем не первый год и знают его не понаслышке.

Свое футбольное образование нападающий начал получать в местном клубе «Ольяненсе», но к 13 годам перебрался к «Бенфике», где быстро стал развиваться и отыграл за команды почти всех возрастов, как и в случае со сборной.

Впервые Гонсалу громко о себе заявил на Евро U-19, где забил наибольшее количество голов — 4 гола в 3 матчах. В квалификации к молодежному Евро-2021 он также стал лучшим бомбардиром, забив 12 мячей в 10 встречах, но на основном турнире не был основным игроком сборной Португалии, хоть и смог помочь команде, забив очень важный гол в 1/4 против Италии.

Что касается становления в клубном футболе, то в сезоне 19/20 Гонсалу преимущественно играл в молодежной команде и стал лучшим бомбардиром юношеской Лиги чемпионов, забив 8 мячей. В групповом этапе было забито лишь 2 мяча, но разразился дублями в плей-офф и помог команде дойти до финала, где несмотря на очередной дубль, «Бенфика» проиграла «Реалу» со счетом 2-3.

Уже в сезоне 19/20 его начали пробовать в командах посерьезнее — он успел выступить за 4 команды структуры «Бенфики» от юниоров до основы клуба. При этом выступление в дебютном матче за взрослую команду получилось не менее эффектным, чем против Швейцарии — 2 мяча за 3 минуты в концовке встречи против «Авеша».

В структуре «Бенфики» он провел 135 матчей, где забил 55 голов и отдал 19 голевых передач. В свою очередь за основу было сыграно 80 матчей, в которых он поучаствовал в 38 голах команды — вполне неплохо для игрока, чья фамилия не Холанд или Мбаппе. К тому же Гонсалу является очень вариативным игроком, который за карьеру уже успел сыграть на всех позициях в нападении.

Летом 2019 его даже сватали в мюнхенскую «Баварию», но как уже известно — Гонсалу остался в «Бенфике» и вряд ли сейчас об этом жалеет.

Взлет Рамуша во многом связан с доверием «Бенфики»

Летом «Бенфику» покинули 2 основных форварда — Дарвин Нуньес и Сеферович. По Гонсалу тоже поступали предложения — английский «Саутгемптон» предлагал за португальца 25 млн фунтов стерлинга, а «Лидс», «Эвертон», «Атлетико» и «Валенсия» делали запросы о его приобретении. «Бенфика» не бросилась искать нового нападающего, а доверилась своему воспитаннику, а он сам еще не был намерен покидать команду:

Я не буду называть этот клуб из уважения к нему. Но у меня был контракт, мой агент предлагал переход. Мне 21, я еще не все доказал в «Бенфике»: будет лучше остаться здесь еще на пару сезонов.

Результат не заставил себя ждать — 9 голов в 11 матчах чемпионатах, 4 в квалификации ЛЧ и 1 в групповом этапе. Плюс ко всему прочему 6 голевых передач.

И во многом благодаря последним результатам главный тренер португальской сборной Фернанду Сантуш решил дать Рамушу шанс, вызвав на чемпионат мира. В самой сборной Гонсалу дебютировал за несколько дней до старта мундиаля в матче против Нигерии. Выйдя на 66 минуте Гонсалу забил гол и отдал голевую передачу, чем подкрепил уверенность главного тренера в своем выборе.

До матча со сборной Швейцарии Гонсалу дважды выходил на поле — в матче против Ганы на 88-й минуте и на 82-й матча против Уругвая. Что примечательно, оба раза вместо Роналду. И вряд ли кто-то ожидал, что Сантуш усадит Роналду на скамейку запасных, доверив место в основе на матч плей-офф Рамушу.

От сравнений с Роналду не убежать, но они очень разные

Гонсалу Рамуш очень универсален. За тот небольшой промежуток времени в основе лиссабонского клуба успел поиграть центрального нападающего, на позиции вингера на обоих флангах, оттянутого нападающего и даже на позиции десятки.

Больше всего пользы от Гонсалу при розыгрыше мяча и игре в короткий пас. При вертикальных забросах из глубины его умения раскрываются в меньшей мере. Однако в такой ситуации «Бенфика» оказывается редко, поскольку против нее самой зачастую играют низким блоком. При таком развитии событий на первый план выходит умение Гонсалу играть в узком пространстве и атаковать вторым темпом. Для команды, у которой мало возможностей для быстрых атак, это очень важное умение.

Из-за большого количества времени, проводимого на половине поля соперника, команде приходится либо искать свободные зоны между линиями, либо сбиваться в кроссы в штрафную, в чем Рамуш тоже очень хорош, а в случае, если единоборство вверху не увенчалось успехом, возникает возможность сыграть на подборе. За это в «Бенфике» ему дали прозвище «колдун» из-за его умения подкарауливать мяч.

Гонсалу в числе лидеров чемпионата Португалии по нескольким показателям: количество касаний мяча в чужой штрафной, перехваты, прессинг, xG.

Одна из сильнейших сторон Гонсалу Рамуша — завершающий удар. У него очень классная реализация. Связана реализация не только с мастерским ударом, но и выбором позиции. Довольно много мячей было забито в непосредственной близости от ворот.

Именно все вышеперечисленные качества потребовались Сантушу, что вместе с подбором исполнителей в полузащите сборной дало тот эффект, который мы увидели в матче против швейцарцев.

Да, эпоха Роналду подходит к концу и ее конец многие ознаменуют именно матчем 1/8 мундиаля, в котором Гонсалу посадил Криштиану на скамейку и выдал впечатляющее выступление, после которго у Сантуша вряд ли будут мысли делать обратную рокировку.

Впереди у Португалии матч против сборной Марокко, которая, как и большинство соперников по португальской лиге, глубоко сидит в обороне. Стоит ожидать, что набор умений Гонсалу снова способствует ему появлению на поле.