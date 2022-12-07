Дублёр Роналду сделал первый хет-трик на ЧМ-2022. Без Криштиану команда стала легче

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вчера, 12:16

Сантуш поставил на место капитана и швейцарцев.

Гонсалу Рамуш понятнее партнерам

Увидели мастер-класс менеджера, как у ван Гала против американцев. Для тренера важен авторитет. Если бы Сантуш не показал характер, то португальцы могли за это мгновенно расплатиться. Впрочем, Фернанду не сильно рисковал. Роналду, если бы игра не клеилась с Рамушем на острие, вышел бы на замену. Опытный тренер повздорил с Криштиану и закономерно оставил форварда в запасе.

Но также Сантуш оценил диспозицию. Фанаты требовали убрать Криштиану из основы. А оборона Швейцарии готовилась к игре против Роналду. Один разгром не значит, что Криштиану больше не легенда футбола. Может пригодиться против Марокко. Но важно не превращать любого игрока в идола секты, чьими членами становятся неадекватные близкие и экзальтированные фанаты.

До матча отмечали, что у футболистов Португалии нет такой теплой личной связи с Роналду, как у молодых аргентинцев с Месси после победы на Кубке Америки. Зато здоровая дистанция позволила без Роналду разгромить Швейцарию. Неожиданный результат, ведь у Якина крепкая команда. Но нашелся ключик к замку Зоммера — Гонсалу Рамуш, 21-летний нападающий «Бенфики».

С лета нет сомнений, что это большой талант, ведь в Лиссабоне отпустили Дарвина и Яремчука в другие клубы, не сомневаются в Гонсалу. Нечестно сейчас выдумывать, что успех Рамуша на ЧМ читался — если бы Роналду и Фелиш играли стабильнее, то не было бы повода поставить новичка в основу. С другой стороны, с ним схема Сантуша приобрела смысл. Отсекли лишнее, добавили важное.

Появился «коллективный Гризманн»

У португальцев не будет шанса поквитаться с Испанией за вылет из Лиги Наций – стали вторыми после Луиса Энрике, опередив на один пункт Швейцарию. Зато Сантуш показал, что его команда снова может сыграть результативно. Были разгромы швейцарцев – 4:0 и чехов – такой же счет, но в гостях. Потенциал был очевидным, а классная игра удавалась не всегда. Вчера всё определил выбор состава.

Фернандеш, Фелиш, Бернарду и Геррейру стали «коллективным Гризманном». Из двенадцати передач под удары семь отдала эта тройка. Также важно отметить Бернарду, поскольку за ним были предпоследние передачи успешных атак. Сантуш поставил классического форварда – рослого, с мощным ударом с двух ног, и сразу появился смысл в оттяжке Фелиша налево, даже в смещениях Фернандеша направо, хотя в прошлых матчах ему было удобнее быть «десяткой».

Португалия разнесла Швейцарию потому, что стала разнообразнее, а схема была вертикальной. Много пасов с продвижением. Геррейру и Далот сыграли здорово, Рамуш к хет-трику добавил голевой пас, у Фелиша и Фернандеша на двоих три ассиста. И это с учетом, что на лавке был Канселу, не играл Жоау Мариу, который тоже легко может добавить Португалии умные передачи.

С Роналду или без, португальцы чудесные

Команда, где Роналду и Леау выходят на замену, не может быть слабой. Криштиану — легенда, а Рафаэл как Балотелли с мозгами. Португальцы не совершили ошибку Испании, не согласились на ничью со швейцарцами, которая год назад стоила французам места в следующем раунде плей-офф. Если Сантуш выберет правильную тактику против Марокко, то Португалия будет в полуфинале.

Как Саутгейт с ван Галом, Фернанду подстраивается под соперников. В полуфинале тяжело быть фаворитом, играя против Франции или Англии. Но если Мбаппе и Кейн вымотают друг друга, а у сборной, где главным стал Бруну, останутся силы – будет бой. Фернандеш долго ждал призвания, не с первой попытки попал в МЮ , не сразу заискрил в сборной. Но сейчас он важнее, чем Роналду.

В Португалии вспоминают свой 2016 год. Записные фавориты не всегда выигрывают, Дешам помнит. А если в соперниках окажется Англия, то вспомнят Евро-2004. Великие футболисты у «европейских бразильцев», как раньше называли португальцев, были почти всегда. Но настолько сбалансированного и богатого состава не было, наверное, никогда. Причем часто это молодежь.

Сложно сохранить тактическое совершенство

Испания против Коста-Рики и Марокко – две разные команды. Но португальцы злее. У них есть вечный Пепе, который вписал свое имя в историю ЧМ . Ветерану не скучно прыгать, ведь рядом выпускники школ «Спортинга», «Порту» и «Бенфики». Сантуш расписал тактически первый легкий матч Португалии на ЧМ . Оборона Зоммера тоже постаралась, но вряд ли стоит их винить.

После того как португальцы тактически раскрылись, как бутон цветка, важно сохранить хрупкую красоту в четвертьфинале. Как и Бразилии против хорватов после разгрома южных корейцев. К слову, две команды из группы с Бельгией прошли дальше. Теперь они или сольют более одаренным, или вылет Испании не станет последним сюрпризом. В любом случае впереди безумно интересные матчи.

Будет финал Месси против Роналду, как пророчил «суперкомпьютер»? Неймар и Мбаппе будут против. Но пока спасибо грамотным тренерам вроде Сантуша, что на турнире столько разных и мощных команд. Португалия точно не главный фаворит, но одной победы над Швейцарией без Роналду в основе достаточно, чтобы констатировать – они съездили в Катар не зря, перестройка в разгаре.