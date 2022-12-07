Марокко – «сборная мира». Герои Африки родились в Канаде, Нидерландах и Испании

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вчера, 14:35

Знакомьтесь с европейцами, которые осчастливили Ближний Восток.

Чисто белое и черное бывает, а здесь серая зона. Конечно же, Марокко повезло, Испания намного сильнее и помогла сопернику дожить до пенальти, сыграла ставка Дзюбы. Также ужасно, что некоторые марокканцы по миру празднуют победу с погромами. Стычки с полицией и поджоги не красят иммигрантов из Африки.

Но вот адекватную, хотя и бурную радость более чем 40-миллионного народа, разбросанного по миру, можно понять. Есть фанаты футбола из Марокко, которые ждали успех полвека. 50 лет! Представьте себя на их месте. Отдаем должное сборной Марокко – они вспомнили после матча Нури Абдельхака, воспитанника «Аякса», который прикован к постели после коллапса, случившегося пять лет назад. Нури не успел дебютировать за сборную Марокко, но самое время узнать истории других героев «сборной мира».

Монреаль, Канада – Яссин Буну

Роскошный город для жизни. Дорогой, но в Квебеке не бедные люди. Как и родители Буну. Папа голкипера – бывший профессор, инженер. Его сын родился в Монреале, но семья быстро вернулась в Касабланку. Там Буну занимался футболом, а когда решил стать профессионалом, то родители разозлились. Парень настоял на своем, попал в «Атлетико», где подружился с Куртуа. Был в Сегунде, добился успехов в «Севилье», брал трофей Саморы и боролся с неудачливостью. В отборе к ЧМ -2022 ему разбили голову, попал в больницу. Старт в Катаре пропустил из-за проблем с желудком. Стало плохо уже после исполнения гимна в первой игре. Но сборная дождалась ветерана, а Буну отразил три пенальти, как Ливакович с японцами. Испания повторила неудачу Швейцарии на ЧМ -2006 – серия пенальти без забитых мячей.

Дронтен, Нидерланды – Хаким Зиеш

У Зиеша скверный характер. Хаким бросал сборную, не понял установки Тухеля, не сразу попал в «Аякс», ведь о его выходках знали все. Одновременно никто не сомневался в таланте. Уроженец Дронтена – сын марокканки и голландца. У Хакима то ли восемь, то ли семь братьев и сестер, а он – самый младший. Когда Зиешу исполнилось десять, умер папа, и надо отдать должное матери – сама воспитала футбольную команду. С Хакимом она намучилась. Связался с плохой компанией, бросил школу, ушел в мир краж, алкоголя и наркотиков. Но его привел в чувство детский тренер родом из Марокко. В «Зените» Зиеш не оказался – хотя переговоры были, в «Челси» не заиграл, но после ЧМ легко найдет новый клуб. Пас у него невероятный.

Париж, Франция – Софьян Буфаль

Двадцатидевятилетний хавбек выжигает центр поля в Катаре. Буфаль играл за «Саутгемптон» и «Сельту», но вернулся в родной «Анже», где ему уютнее и проще. Понятно, что не все герои ЧМ могут сохранить свою форму. А вот сохранять любовь к Парижу Софьяну не нужно, ведь родился в столице Франции и родину любит. Как и культуру Марокко, родины предков. Раз заиграть за «трехцветных» шанса не было, то выбрал африканскую команду. И пожалел, ведь на ЧМ -2018 Ренар его не взял. Буфаль рассердился на себя, ведь провалил концовку сезона в «Саутгемптоне». Исправился, успешно сыграл в Катаре.

Хёйзен, Нидерланды — Софьян Амрабат

Если Сабири получил немецкий паспорт, ведь перебрался в Европу с родителями в раннем возрасте, то Амрабат – 26-летний хавбек сборной Марокко, начинал на международном уровне за юношескую сборную Нидерландов. Как и его старший брат Нордин, Софьян не всегда побеждал на клубном уровне, но его карьера складывается успешнее. После «Брюгге» попал в Италию, а теперь играет за «Фиорентину». Бывший напарник Кокорина нахваливал Александра, но пойдет дальше в топ-5, чем его бывший коллега – Софьян заинтересовал гранда АПЛ . Может заиграть, ведь знаком с дисциплиной. Его отец работал в шахтах и на сталелитейных заводах. Запрещал дома говорить на нидерландском языке, не удивляет, что Амрабат в сборной Марокко, а не за голландцев.

Бур-де-Паж, Франция – Ромен Саисс

В Калифорнии полно Бобби и Джонов, чьи родители – корейцы. А девочек они называют Николь и Маргарет, чтобы быстрее адаптировались в США . Возможно, в будущем в составе сборной Южной Кореи появятся ребята, рожденные в Лос-Анджелесе, а пока не удивляет, что за Марокко играет защитник с французским именем Ромен. Иммигранты нередко стараются упростить своим детям адаптацию в чужой стране. Ромен родился в Бур-де-Паж, городке на 10 тысяч жителей. Скорее всего, Саисса ждала работа владельца забегаловки его отца, ведь после двадцати оставался любителем, мыл посуду и работал официантом. Но проявил характер, повторил путь Канте и Мареза – из французского болота в Англию. Теперь играет за «Бешикташ» и ведет Марокко к мечте.

Корбей-Эсон, Франция – Хоалид Реграги

Тренер Марокко родился в тридцати километрах от Парижа. В полуфинал интернациональную команду, где игроки говорят на множестве мировых языков, не только на языке предков, ведет наставник, рожденный во Франции. Хоалид лишь в двадцать шесть лет принял решение выступать за родину предков – Марокко. Спустя двадцать один год привел команду к самому большому успеху в ее истории на данный момент уже как тренер. Но великолепной Португалии рекомендуем не расслабляться. Команда Сантуша не такая, как юные испанцы – намного опытнее, но Реграги настроился серьезно. Тренеру всего 47 лет, в молодости вдохновлялся хавбеками золотой сборной Франции, а теперь идеально подходит команде, где родные города игроков разбросаны по всему миру.

Хетафе, Испания – Ашраф Хакими

Энрике выбил гражданин Испании. Как и папе Буну, родителям Хакими не нравился футбол. Мама пыталась увлечь ребенка дзюдо и плаванием, но Ашраф бегал за мячом. Уроженец Хетафе – пригорода Мадрида, вырос в столице Испании. В восемь лет попал в академию «Реала». Там играл вместе с мелкими Зиданами, а болел за сборную Испании. Ни о какой команде Марокко не думал. Пока сын играл за «Реал», его папа трудился уличным продавцом, а мама работала уборщицей. Без успеха в футболе Ашраф был бы водителем автобуса или охранником. Хакими приглашали в сборную Испании – тренировался с юношами, но не чувствовал в коллективе себя своим. В «Реале» Карвахаль его в основу не пустил, но успехи в «Боруссии» Дортмунд и «Интере» довели до ПСЖ . После решающего пенальти в ворота Испании несостоявшийся игрок «Красной Фурии» исполнил «танец пингвина» — так праздновал в ПСЖ вместе с Рамосом. Словно передал «привет» Энрике от Серхио.