Сборная, победившая Аргентину, и бойцы из Сербии. Они вылетели с ЧМ, но сделали это красиво

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вчера, 18:30

Матчи групповой стадии останутся светлыми воспоминаниями.

Не все то золото, что блестит – прекрасное описание для некоторых сборных, которые при качественной игре не смогли подобраться ближе к текущим стадиям чемпионата мира. В бою остались сильнейшие, но есть о ком вспомнить. Каждой из таких команд отдадим должное в этом тексте.

Саудовская Аравия сковала Аргентину

Единственный аргумент, почему сборная России сильнее аргентинцев – на домашнем ЧМ -2018 россияне разгромили саудитов в матче открытия. В Катаре команде попалась не менее тяжелая группа, состоящая из «бело-голубых», Польши и Мексики.

Главное достижение на групповом этапе для Саудовской Аравии – победа в первом туре. О разнице в классе подобранных игроков можно и не говорить – аргентинцы уверенно опережали в этой части любую команду квартета.

Однако саудиты взяли организованностью. Команда навязывала плотную борьбу в центре поля, чтобы этого избежать, подопечные Лионеля Скалони перешли на дальние передачи. У Ди Марии, Мартинеса и Месси появлялось много свободного пространства в финальной трети. Но даже так саудиты ловили моменты, когда начиналась борьба – и из таких эпизодов созрели 2 мяча в ворота соперника и 3 очка в актив.

Да и дальше подопечные Эрве Ренара были хороши – Мексика из 26 ударов только 2 превратила в голы, при этом в борьбе соперник им не уступал ни капли.

3 очка, тем более с Аргентиной, — результат, достойный зрительских симпатий.

Сербы порадовали эмоциями

Но их бессистемность в итоге сыграла в минус. Есть в команде сильные лидеры. Милинкович-Савич проделывал феноменальный объем работы, благодаря чему «белые орлы» набрали первые очки с Камеруном. Сергей отпахивал в отборе – помогал в зоне Павловича или забирал бесхозные мячи в центре поля, а в следующий момент оказывался в финальной трети, снабжал мячами Митровича. Успел пробить и сам – благодаря чему вывел свою команду вперед в концовке первого тайма.

Качества центрального защитника Страхиньи Павловича тоже отвечают характеру игры сербов на мундиале – активность в атаке, но ошибки при защите собственных ворот. Это и стало причиной, по которой в решающий момент коллектив Драгана Стойковича пропустил вместо того, чтобы начать добывать преимущество.

Итоговое последнее место сборной во многом справедливо – все-таки при эмоциональности должна быть и дисциплина, слаженность действий. Поэтому главным призом для Сербии становятся аплодисменты болельщиков, но не выход из группы.

США эволюционировали из «соккера»

И стали играть в настоящий футбол. Исполнители для этого у Штатов есть, они и предопределили тактику, с которой сборная выходила отвоевывать место в плей-офф.

С Уэльсом получилось идеальное наложение стилей – любовь валлийцев к игре на контратаках и желание американцев владеть мячом. На первый план быстро вышли вингеры Тимоти Веа и Кристиан Пулишич – оба соорудили мяч, который принес им первый балл на ЧМ -2022.

Ничья с Англией – не менее важный результат, так как «три льва» тоже имеют сильных исполнителей на флангах, но при этом их класс выше американского. Такой результат позволил рассчитывать на более выгодную позицию в борьбе с Ираном за плей-офф.

И в конце концов подопечные Грегга Берхальтера добились второй строчки. Даже последовавшее поражение от Нидерландов в 1/8 финала не кажется обидным – из-за разницы в опыте, подкрепляющей качество состава. Тем более удалось сохранить собственную идентичность. Помимо подвижных флангов центральные защитники разыгрывали мяч прямо в центральном круге, что при активных центрхавах давало огромное позиционное преимущество в этой зоне.

Иран недотянул до топ-2

Иранцы свели на нет первые впечатления матчем против США – он стал итоговым в вопросе оценки результатов национальной команды. Эксперты назвали футбол подопечных Карлуша Кейруша пешеходным – и по такой игре вылет выглядел справедливым.

Начиналось все тоже больно – с разгрома от сборной Англии. «Три льва» не имеют проблем в матчах с высоким темпом, а уж против Ирана свой сценарий могут легко навязывать.

И даже так иранцы смогли испортить сопернику вечер. Али Голизаде быстро качнул Райса у чужой штрафной, после чего отдал голевую на Мехди Тареми – тот под опекой Стоунза и Магуайра смог прошить Пикфорда. Был также гол-красавец в компенсированное время, когда благодаря проникающей передаче Азмун выходил 1 на 1 с вратарем. Мяч отменили из-за офсайда, но второй гол все-таки был забит с пенальти.

Лучшей стала для Ирана встреча с Уэльсом – там коллектив показал по-настоящему атакующий футбол претендента на плей-офф. Снова гол сборной отменили, но перехват Голизаде и последующая игра в пас в касание – просто космос.

Но самый показательный момент – Иран отдал мяч сопернику, но сам по воротам бил в два раза чаще. Владение валлийцев было стерильным, а вот их соперник несколько раз обстучал штанги и мог вести с разгромным счетом. Штурм чужой штрафной для иранцев завершился голом после мощнейшего удара из-за пределов штрафной и быстрым вторым взятием ворот.

Второй тур для подопечных Карлуша Кейруша – единственный положительный момент мундиаля. Помимо него была лишь критика тренера в адрес болельщиков, критика журналистов в адрес тренера и отставка специалиста.