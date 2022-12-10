Перестали плясать на граблях. Аргентина выдала блокбастер

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вчера, 08:41

Нидерланды в этом помогли.

Гениальное движение

Своим началом матч Аргентины с Нидерландами чем-то напоминал встречу южноамериканцев с Австралией. Тоже ничего не происходило в первые минуты, команды долго друг к другу присматривались и работали очень уж аккуратно, опасаясь совершить ошибку. С позиции силы долгое время никто не хотел действовать, рискуя нарваться на ответные выпады.

При этом можно было отметить, что Лионель Скалони сделал определенные выводы на основании предыдущих матчей. Он скорректировал стартовый состав, отзеркалил фактически расстановку «оранжевых». Шесть дней, которые прошли с предыдущего матча Аргентины, будто преобразили команду. Она стала более уверенной, более внимательной и более собранной во всех линиях.

К концу тайма эти компоненты перевалили в явное преимущество по игре. Но оставалось только преобразовать его во что-то стоящее. Голландцы фактически не включали своего стиля, а пытались подстраиваться под противника, занимая пассивную позицию. Здесь нужно подчеркнуть важную особенность встречи двух осторожных оппонентов, опасающихся ошибки. В таких условиях обычно преимущество у того, кто обладает в составе игроком, способным одним пасом, одним движением сделать переворот.

В хорошее время таким игроком у Нидерландов может быть Френки Де Йонг, Мемфис Депай или Дензел Думфрис. Все трое показывали это уже на текущем чемпионате мира. Но у Аргентины есть такой футболист, который показывает это почти на протяжении всей карьеры и в каждом матче. Именно его фактор сработал на 35-й минуте, когда Лионель Месси сделал изумительный скрытый пас, распоровший оборону Нидерландов и выведший Молину на удар. А тот не подкачал. Этап осторожностей завершился победой Аргентины благодаря одному исполнителю.

Маленькие и большие хитрости

Поведя в счете, аргентинцы некоторое время думали, что с этим делать. Вероятно, ожидали каких-то действий со стороны соперника. Это не новое для Аргентины состояние на чемпионате мира. Однако предыдущий опыт был не всегда удачным. Саудовской Аравии проиграли, потеряв нити игры, а в прошлом матче с Австралией допустили нервозную концовку. Здесь по инерции сохранили было контроль над ситуацией, но начали невольно оглядываться на счет.

В это время в стане ван Гала тоже не решались предпринимать отчаянные шаги. В перерыве произошла двойная замена по позиции. Впрочем, уже к середине второго тайма ван Гал понял, что существенно ничего не поменялось и соперник сможет спокойно сдерживать «оранжевых», понемногу спуская игру на тормозах. Да и жалкий один удар по воротам – даже не в створ – державшийся в статистике Нидерландов кричал о необходимости перемен.

Ван Гал перестроил схему, отказавшись от трех центральных защитников, когда выпустил Люка Де Йонга вместо Дейли Блинда. В это же время более жестким сделал центр поля Скалони, выпустив Паредеса вместо де Пауля. А на поле аргентинцы начали подстраиваться под активизацию противника, включая свои хитрости. Месси своим отступлением в глубину создавал очень подвижную креативную зону, а обладавшие большой свободой фланговые игроки задергали Аке и Думфриса. Последний, блиставший с США , тут вообще об атаке почти не помышлял – настолько на него наседал Акунья. Он и заработал пенальти со своего левого фланга. А реализовал его Месси, сделав задачу Аргентины более конкретной – удержать преимущество в два мяча.

Стала более конкретной и задача ван Гала. Он снова провел перестроение, выпустив вперед Вегхорста вместо Депая. Мемфис пытался строить из себя лидера, но в нем ван Гал явно ошибся. Форвард слишком много брал на себя, неоправданно. Он же постоянно критиковал на поле партнеров, срывался, психовал, был не в своей тарелке. А с дефицитом в два мяча ван Гал со спокойной душой упростил игру до максимума, выставив впереди двух рослых форвардов и дав команду снабжать их навесами. Более того, ситуативно в конце основного времени матча впереди то и дело задерживались ван Дейк и Аке, которые формировали вместе с Люком Де Йонгом и Вегхорстом высокорослый забор – испытания для голов аргентинских защитников.

На это у Скалони нашелся свой ответный ход. Он освежил оборону, выпустив Тальяфико на фланг и Пеццелью в центр. Таким образом, снова пригвоздил Думфриса активностью свежего бровочника и добавил прыгучести в центре обороны. Пеццелья потом не раз своей головой прервет опасные навесы. Но все же удержать преимущество Аргентина не смогла.

Вспомнился негативный опыт предыдущих концовок. Сначала Вегхорсту удалось-таки один из навесов превратить в гол. А в конце компенсированного времени Нидерланды совершили нечто сопоставимое по гениальности с первым голевым пасом Месси. В критической ситуации «оранжевым» хватило духу разыграть нестандартно опасный штрафной, после чего с паса Копмейнерса оформил дубль Вегхорст.

Судейское отступление

Тут нужно несколько слов сказать об арбитре Антонио Матеу Лаосе. Это известный рефери. Но есть некое предвзятое ощущение от работы испанских судей. В них чувствуется некая внутренняя нервозность и даже агрессивность, которая пытается выдать себя за авторитетность. Зачастую, поддаваясь своим статусным эмоциям, испанские арбитры начинают терять нить игры. Да, в матче было много контактов и стыков.

Но Матеу Лаос со старта не вел себя последовательно и логично. Почти весь первый тайм он не доставал карточек. А потом в какой-то момент решил быть строгим и начал пихать их направо и налево, вызывая порой справедливое негодование и непонимание со стороны футболистов. Причем сначала долго негодовали голландцы, потом то же самое стали исполнять аргентинцы.

Словом, тут скорее не о предвзятости речь, а о том, что человек не очень определился с линией поведения и стал сам поддаваться эмоциям, «вихляя» этой своей линией. И на его плечах лежит в значительной степени ответственность за ту нервозную обстановку, которая несколько раз едва не приводила к битвам «стенка на стенку». Непоследовательность вкупе с эмоциональной агрессивностью в поведении всемогущего судьи разозлит любого, а напряженным футболистам на взводе многого не нужно для вспышки.

Заложники положения

Матч перекочевал в дополнительное время, и оно складывалось вполне однозначно. Аргентинцы с каждой минутой оказывали все более мощное давление, а голландцы, которые несколько минут назад наседали на соперника, выступали в роли отбивающихся. Они вроде как рассчитывали на контратаки, но предыдущие перестроения с акцентом на «столбов» не давали нужной скорости. Люк Де Йонг и Вегхорст не под это заточены и ускоряются с трудом. Думфриса Скалони предусмотрительно связал свежим Тальяфико.

Более того, у терпеливого тренера аргентинцев остался план про запас, на дополнительное время. Он ярко усилил правый фланг, выпустив туда Монтиеля и Ди Марию, которые вместе с тяготеющим к этому краю Месси устроили настоящую взбучку обороне Нидерландов, державшейся на честном слове и кураже Аке, который почти всю дорогу бился против Месси, а потом еще ему на голову свалились и свежие оппоненты. Гакпо, который должен был работать на скорости по этому флангу, быстро сдулся. И ван Галу пришлось скорее в пожарном режиме бросать вместо него Ланга. Чтобы хотя бы свежестью компенсировать неистовый натиск.

Ну а дальше в дело вступили вратари и мастера исполнения пенальти. Эмилиано Мартинес, отразив первые же два удара голландцев, подтвердил свой статус мастера одиннадцатиметровых, а заодно оказал на «оранжевых» колоссальное давление. Ван Гал, который поражал неожиданными финтами с вратарями, на этот раз удивил, оставив неопытного в этом деле Нопперта в воротах. И тот серию, можно сказать, провалил. Теперь можно гадать, что было бы, выпусти тренер Пасвера на серию. Но от него чего-то такого ждали. Он удивил иначе. И просчитался.

Матч-блокбастер

Можно быть уверенным, что эта игра войдет в историю последних чемпионатов мира. По своему сюжету, сценарным поворотам, многослойности событий. Бывают матчи, о которых и сказать-то нечего. А бывают и такие, после которых ощущение, что прожил целую жизнь. Этот – из числа вторых. И тут стоит отметить, как тренеры прямо по ходу действа работали, принимали судьбоносные решения. Скалони в данном противостоянии оказался успешнее.

Тренерская мысль аргентинцев выросла прямо по ходу чемпионата мира. Его припасенные на каждый шаг голландцев ходы достойны особого внимания. Его финальный финт с ударом по флангу мог разбить «оранжевых» еще до серии пенальти. Да даже упорство, с которым он верит в Лаутаро Мартинеса, промахивающегося постоянно, нашло свою награду в виде победного пенальти именно этого форварда.