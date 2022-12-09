Даже со скандалами Роналду – это лучший ЧМ Португалии. Впервые за 16 лет добрались до четвертьфинала

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вчера, 18:15

И могут пройти дальше.

Мундиаль в Катаре – противоречивое время для Португалии. Знаковый для нации футболист перестает быть любимцем публики – скандалы с его участием начинают надоедать. И выясняется, что без КриРо национальной команде даже легче. И даже с таким информационным фоном стоит признать одно – португальцы сдвинулись с мертвой точки на мировых первенствах.

Однозначно лучший ЧМ

В плане общего успеха. Португалии катастрофически не прет на чемпионатах мира при достаточно удачных выступлениях на Евро.

В последний раз коллектив проходил дальше стадии 1/8 финала мундиаля в далеком 2006 году. Тогда еще 21-летний Роналду выходил на флангах и играл в компании Луиша Фигу, Рикарду Карвалью, Деку и других звезд. Для понимания уровня того состава сборной – португальцы обыгрывали голландцев и «золотое поколение» Англии. Не нашли только способа, как управиться с Францией и Германией.

Последующие розыгрыши чемпионата мира – сплошные провалы. В 2010 году не повезло оказаться на втором месте в группе с Бразилией, Кот-д’Ивуаром и КНДР , из-за чего пришлось играть с другим «золотым поколением» — на этот раз Испанией.

История сборной Португалии с Фернанду Сантушем началась после очередного провала – невыхода из группы ЧМ -2014. Но и последующий мундиаль сложно занести в актив из-за вылета от Уругвая в 1/8 финала. Получается, что неудачи сборной тянутся вот уже 16 лет – три розыгрыша чемпионата мира, дистанция профессиональной карьеры Роналду.

Теперь португальцы на классе выиграли группу Н. Отчасти повезло и с тем, что не придется играть против Испании в четвертьфинале после разгрома Швейцарии. В любом случае есть прогресс в результатах, а если удастся и до полуфинала дойти, это и вовсе можно назвать успехом.

Победа над Марокко будет прорывом

Конечно, расстановка сил понятна – подопечные Фернанду Сантуша фавориты, а марокканцы находятся в роли аутсайдера. Но бельгийцы и испанцы на этом уже обожглись.

Тем более команда Сантуша вряд ли сделает сценарий игры неудобным, просто забрав мяч – нужно понимать стилистические особенности соперников по 1/4 финала. Португальцы хороши в подготовительной стадии атак. В каждом из матчей центральные защитники покрывали опорную зону при владении мячом – причем Сантуш задействует не только Пепе или Диаша, но и Данилу Перейру с Андре Силвой. Опорники в этом плане тоже очень помогают – особенно Рубен Невеш.

Тем временем марокканцы крайне уверенно чувствуют себя в матчах, где нужно обороняться. Главный тренер использует схему 4-1-4-1, где основная работа без мяча ложится на Софьяна Амрабата. Он с ней справляется на ура, а располагающиеся выше Унаи и Амалла/Сабири активно выбрасываются на центрбеков соперника в начальной стадии атаки. Форвард играет по опорнику – при такой расстановке вингеры разбирают крайних защитников, так что у португальцев будет много проблем в развитии атак. Нужно определиться, как использовать численное преимущество в опорной зоне соперника и доводить туда мяч максимально быстро.

Но даже так лучше, чем встретиться с Бразилией на первом же этапе плей-офф. Сетка там не менее напряженная – при выходе в четвертьфинал португальцев бы ждала трудолюбивая Хорватия, а за ней – либо не менее неприятные Нидерланды, либо прагматичные аргентинцы.

Деградация отношений с Криштиану – не такая проблема

Взаимоотношения сборной с Криштиану становятся настолько же токсичным кейсом, как и отношения португальца с «Манчестер Юнайтед». Все началось с того, что КриРо стал просить переписать гол Бруну Фернандеша в ворота Уругвая на него – датчик в мяче показывал, что 37-летний нападающий не касался его. И пока остальные думали о предстоящей встрече с Южной Кореей, сам Криштиану в разговоре с журналистом Пирсом Морганом продолжал говорить, что гол должен быть переписан на него.

Дальше – больше. На матч плей-офф ЧМ против Швейцарии Роналду не попал в стартовый состав, а на поле вышел, когда результат уже был сделан. На следующий день появилась информация, что португалец отказался тренироваться в группе с запасными игроками (Фернанду Сантуш разделил команду на две группы – тех, кто играл против Швейцарии с первых минут, и запасных). Позднее появился инсайд, что форвард, узнав, что начнет игру со швейцарцами на скамейке, пригрозил тренеру своим уходом из национальной команды.

Теперь португальцам надо играть в четвертьфинале против Марокко. Судя по всему, футболист опять начнет матч в запасе. Хотя в плане игры по сборной Португалии это бьет несильно. На острие вполне может выходить 21-летний воспитанник «Бенфики» Гонсалу Рамуш. Молодой футболист, в отличие от Криштиану, более универсален – способен закрыть позицию на фланге в случае надобности. Да и нет такого сложного характера, а значит, и надобности подстраиваться под игрока.

В одном матче против Швейцарии воспитанник лиссабонского клуба нанес 6 ударов по воротам соперника, оформил хет-трик и сделал голевую передачу. Скорее всего, он же и начнет с первых минут игру против Марокко. А уж с Фернандешем и Фелишем в группе атаки можно рассчитывать на повторение успеха.